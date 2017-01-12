Дмитрий Шляхтин: Только Кучина подала заявку на участие в ЧЕ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин – о реорганизации в федерации.

- Вы объявили о сокращениях в федерации…

- Да, мы оптимизируем штат федерации, функции перераспределяем .

- Правда, что в ВФЛА теперь не будет пресс-службы?

- Я же сказал – мы перераспределим функции.

- То есть, какой-то человек все-таки будет отвечать за связи со СМИ?

- Пока мы в процессе перераспределени я функций.

- Хотелось бы прояснить ситуацию с генеральным секретарем ВФЛА Михаилом Бутовым.

- У него закончился контракт.

- Получается, что такой специалист с обширными связями в Международной ассоциации легкоатлетически х федераций (ИААФ) не нужен ВФЛА?

- Михаил Яковлевич Бутов переизбран в президиум федерации, как член международного совета ИААФ. Он остается работать в федерации в качестве члена президиума. Просто с него снимаются функции генерального секретаря.

- Член президиума – общественная должность?

- Да.

- А должность генерального секретаря – штатная. Бутов был правой рукой президента, представлял интересы России в ИААФ…

- Это зависит от распределения функций в каждой конкретной федерации. У кого-то генсек правая рука, у кого-то - первый заместитель, а у кого-то - исполнительный директор.

- Какие шансы у наших легкоатлетов успеть индивидуально заявиться на зимний чемпионат Европы?

- До марта еще есть время (зимний ЧЕ пройдет в Белграде 3-5 марта. – Прим. ред.). Если раньше спортсмены независимо подавали заявки на участие, то сейчас федерация каждую заявку будет сопровождать.

- Сопровождение придаст заявке больше весомости?

- Ранее ИААФ федерацию от этого отстранил. Там ставили условие, чтобы каждый спортсмен подавал заявку индивидуально, и каждую заявку в ИААФ рассматривали в индивидуальном порядке. Сейчас мы с ИААФ согласовали возможность сопровождения заявки федерацией, чтобы систематизироват ь процесс.

- Сколько на данный момент подано заявок?

- Пока только одна – от Марии Кучиной.

Напомним, Дмитрий Шляхтин был переизбран на пост главы ВФЛА 9 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции. На пост руководителя федерации также претендовали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов и генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.