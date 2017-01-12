Дневник «Дакара». День 11. «Ради этого дня мы работали весь год»

10-й этап ралли-рейда «Дакар-2017» с большой вероятностью станет решающим для исхода всей гонки.

Очередной день на «Дакаре» прошел спокойно. 9-й этап, который обещал стать одним из самых интересных и сложных во всей гонке, был отменен из-за плохих погодных условий. Гонка уже уехала из Боливии, а сезон дождей продолжает портить всем жизнь.

Командам оставалось просто переехать из Туписы в следующий пункт назначения, городок Чилесито. Весь путь занял порядка 10 часов. Но даже так без потерь КАМАЗу до конечного пункта доехать не удалось. К полуночи не досчитались двух техничек: со спутниковой связью и с кабинетом начальника и прачечной. У первой еще на прошлом перегоне возникли проблемы с мотором, который чудом удалось залатать. У второй – проблемы с колесом.

Но «КАМАЗ-мастер» еще легко отделался. На ужине гонщик белорусской команды МАЗ Александр Ваилевский рассказал что у них и вовсе продолжается завершившийся для всех марафон, который пошел на третьи сутки. Их технички, в отличие от российских, не пустили на объездную трассу. К тому времени, когда в КАМАЗе уже полным ходом шли ремонтные работы, технички МАЗов лишь подъезжали к предыдущему бивуаку в Сальте. И МАЗ такой был не один. Многие команды прибыли в Чилесито в урезанных составах.

Длинная дистанция дает о себе знать – не каждый организм, хоть живой, хоть механический, выдержит 12 дней напряженной работы и 9000 километров в жестоких условиях Южной Америки с ливнями, высокогорьем, гравийными дорогами и невыносимой жарой.

Жара, кстати, вернулась. На часах 0:11 – пошел новый день, 12 января, а термометр все еще показывает 31 градус выше нуля. На брифинге организаторы отдельно предупредили команды, чтобы те запаслись большим количеством воды и много пили. Во время этапа температура вряд ли будет падать ниже 40 градусов.

Гонщикам предстоит проехать 750 километров: стартовый лиазон в 163 километра, спецучасток в 263 километра, нейтрализацию длиной 90 километров, вторую часть спецучастка – 185 километров и еще 49 километров – до бивуака в городе Сан Хуан. Оба спецучастка пройдут по устьям рек. Первый – сложнее, второй – побыстрее и полегче.

«Это самый важный этап гонки. Ради этого дня мы работали целый год. Он важен для всех команд. Не припомню такого, чтобы за три этапа до финиша первая тройка гонщиков шла в двух с половиной минутах. Одна остановка – и все», - настраивает команду Владимир Чагин.

Начальник команды сказал два, три раза проверить и перепроверить все узлы в боевых автомобилях – поломки быть не должно. Особенность этого этапа заключается еще и в том, что часть нейтрализации между двумя спецучастками будет совпадать у гонщиков с маршрутом следования ассистанса. Поэтому для команды будет дополнительно установлена точка сервиса, где можно будет починить автомобили в случае какой-либо неисправности.

Напомним, что в генеральном зачете первые две строчки занимают гонщики «КАМАЗ-мастер»: Сотников – первый, Николаев – второй с отставанием в 1 минуту 46 секунд. Но и Де Рой недалеко – 2 минуты 20 секунд. 10-й этап станет последним с серьезным бездорожьем на пути. 11-й этап будет быстрым, как называют его в команде – трамвайным. Последний, 12-й этап, и вовсе будет неполноценным. Длина спецучастка составит менее 100 километров и он вновь будет быстрым – не то место, где можно будет что-то выиграть. Но, если три первые позиции так и останутся в пределах 2-3 минут, даже он может что-то решить. Так что, борьба предстоит напряженная.