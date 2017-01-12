Дневник «Дакара». День 11. От военной базы до поля для регби

Место для бивуака найти не просто – вот организаторы и выкручиваются, как могут, подбирая самые оригинальные варианты.

Что такое бивуак мы уже усвоили. Для тех, кто пропустил словарик «Дакара» и экскурсию по бивуаку «КАМАЗ-мастер«: бивуак – это лагерь, который команда на ралли-рейде разбивает на ночь в одном из городов на пути следования «Дакара».

Обычно я обхожусь одни словом – бивуак. На самом деле бивуак бивуаку рознь. Есть те, которые вспоминаешь с дрожью, но есть и такие, в которые хочется вернуться.

5 звезд

Таким бивуаком, в который мечтают вернуться все команды, стал лагерь в городе Сальта, который мы покинули прошлым утром. Он был расположен на территории конвенционного центра, - чего-то вроде центра, на территории которого проходят всевозможные конференции, конвенции и другие похоже мероприятия.

Автомобили разместились либо на асфальтированном участке, либо на травяном покрытии. Но вся прелесть этого бивуака не в этом. Вся прелесть в том, что столовая, пресс-центр и все необходимые организационные службы расположились на территории одного огромного здания с большим количеством конференц-залов. В этих же залах можно было устроиться на ночлег в спальном мешке или даже разбить палатку.

Многие так и сделали, расположившись рядом с розетками. Они были необходимы – в здании работал бесплатный и быстрый беспроводной интернет. В условиях дефицита связи на «Дакаре« это было манной небесной. Многие даже не сомкнули глаз, проведя все время в общении по сети. Здесь де можно было принять нормальный душ с теплой водой, а не походно-полевую его версию.

4 звезды

В четырехзвездочны й бивуак мы приехали как раз из Сальты. Этот лагерь расположился в городке Чилесито – на территории какого-то местного спортивного центра. Здания и бесплатного беспроводного интернета здесь, конечно, не было, но жить было вполне комфортно. Палатку можно было разбить на траве под сенью деревьев.

Часть туалетов и души расположились в специальных помещениях, что было огромным плюсом. Но главное – на территории этого спортивного центра был бассейн, в котором можно было освежиться. Многие автомобили же расположились на футбольном и регбийном полях.

3 звезды

На три звезды по меркам бивуаков «Дакара» тянет то, что мы увидели в Ла-Пасе. Бивуак в столице Боливии расположился на территории местной военной базы. Пресс-центр и души были в здании. Автомобили поставили на футбольном поле, которое в итоге пришло в негодность.

Бивуак в Ла-Пасе потянул бы и на четыре звезды, если бы не два минуса. Первый от организаторов не зависел – под дождем футбольное поле превратилось в грязное месиво, по которому без резиновых сапог пройти было практически невозможно. Второй минус – транспортная доступность. Да, бивуак располагался в городе – для дня отдыха это идеальный вариант. Но выезжать из бивуака на очередной этап пришлось добрых два часа.

2 звезды

Две звезды дам бивуаку в Туписе, который мы посетили дважды за этот «Дакар». Сразу скажу – вариант достаточно аскетичный, – простое песчаное поле без всяких удобств. Откуда тогда две звезды?

Дело в живописной местности, в которой был разбит бивуак. Тот тут, то там прямо из песка торчали огромные кактусы – ростом с Шакила О’Нила. Но фоне темнеющих в закате горных хребтов это создавало неповторимый пейзаж, за который можно было простить отсутствие удобств.

1 звезда

Самый отвратительный бивуак расположился в Оруро. Вполне возможно, он мог бы показаться даже милым, если бы не одно но – сильнейший ливень, который накрыл город в ночь приезда в него «Дакара».

Организаторы, будто не ожидая осадков в самый разгар сезона дождей, подобрали под бивуак поле с мягкой почвой. Намокнув, она быстро превратилась в болото. Многие автомобили сразу увязли. Спохватившись, организаторы перестали пускать в бивуак машины. Но было поздно.

Грязи было по колено. И это не образное выражение. Резиновые сапоги периодически зачерпывали грязь. Спать под свежим воздухом было невозможно. Автомобили ремонтировать было невозможно. Многие так и не сомкнули глаз – спать было негде. Этот бивуак команды наверняка будут вспоминать с содроганием.