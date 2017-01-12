«Русские будут пить «Боярышник» за серебро»: как украинский комментатор пошутил

Украинский комментатор Андрей Столярчук, работая на эстафете Кубка мира в Рупольдинге, сначала сказал, а потом подумал.

Мужская сборная России на финише уступила норвежцем и стала второй. Вот как прокомментировал это Столярчук:

– Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне, – сказал Столярчук в эфире канала «Перший».

Комментатор как бы напоминает, что в декабре 2016 года в результате массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутске погибли 77 человек.

Смешная шутка получилась, правда? (На самом деле нет).

– Во-первых, моральных уродов обсуждать мы не будем, – сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. – Но я хочу сказать о другом. Количество украинских болельщиков, которых я встречаю на этапе, количество автографов, количество совместных фотографий, количество добрых слов в адрес канала «Матч ТВ» и российского вещания, говорит о том, что всякий приличный поклонник биатлона и на Украине, и в Украине смотрит и слушает телеканал «Матч ТВ». В течение многих лет я продолжаю дружить с украинской федерацией и украинскими спортсменами, поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете.

И это не первый случай: 3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и СКА (5:4) комментатор канала «Беларусь 5» Арташес Антонян при счете 5:2 в пользу белорусов тоже пошутил, упомянув название этого напитка:

– Знарок как будто под «Боярышником». Достаточно спокоен Олег Валерьевич, - подметил Антонян.



