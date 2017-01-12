Дам кружок. Обновленная сборная России проиграла в эстафете 4 минуты

Женская сборная России заняла 13-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Наша команда стала худшей в стрельбе (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов), а общее отставание россиянок доросло до четырех минут. Для Виктории Сливко и Ульяны Кайшевой эта эстафета стала первой на высоком уровне.



Первый этап: Виктория Сливко и ее минута

Два дополнительных патрона, 16-е место и почти минута отставания от лидера – так завершился для сборной России первый этап. За нашу команду на нем бежала Виктория Сливко, для которой эта гонка стала первой в карьере на Кубке мира. В общем, большого праздника от ее выступления никто и не ждал, но все же серьезные секунды отставания в очередной раз сильно расстроили.

Особенно скромно результат выглядел на фоне лидера – финки Кайсы Макарайнен, которая ракетой промчалась этот этап, и естественно передала эстафету первой. Однако и прочим, не самым быстроногим спортсменкам, Виктория уступила достаточно много.

Второй этап: Татьяна Акимова и борьба за десятку

На втором этапе лидер сменился. Им стала сборная Норвегии, действующий чемпион мира. Норвежки эти удивительные, конечно: весь прошлый сезон они ни разу даже не взошли на пьедестал, а на чемпионате мира взяли золото. И вот снова они нацелились на него, тем более что новый чемпионат мира уже не за горами.

Татьяна Акимова не смогла приблизиться к группе лидеров: после стрельбы лежа минута отставания сохранилась. А когда россиянка изготавливалась стрелять стоя, норвежка Хильда Фенне уже 35 секунд как была на трассе. И если учесть, что Акимова использовала на стойке еще и два доппатрона, потеряв на этом порядка 20 секунд, то дела сборной России стали совсем никудышными по времени, но при этом Татьяна передала эстафету девятой с отставанием от лидера в 1 минуту 18 секунд.

Представьте еще, что лидеры – немка Хаммершмидт и норвежка Хильда Фенне не избежали падения и потеряли на этом время. Но даже в этой ситуации сборной России не удалось к ним приблизиться.

Третий этап. Ульяна Кайшева и ее штрафные круги

На этом этапе за сборную Белоруссии бежала Дарья Домрачева. На стойке ей понадобились три дополнительных патрона, но все же она сохранила шестое место для своей команды.

А российским болельщикам – хоть плачь! Ульяна Кайшева показала идеальную стрельбу лежа, но на втором рубеже ее ждал сущий кошмар – две мишени так и остались незакрытыми, в итоге 23-летняя спортсменка отправилась на два штрафных круга.

После такого отставание сборной России доросло до неприличного: секундомер на нашей последней передаче эстафеты замер на отметке 3 минуты 11 секунд позади от лидеров.

Четвертый этап: Ольга Подчуфарова и километр до финиша

К тому времени в гонке образовалась крепкая лидирующая группа: Норвегия, Украина, Германия, Франция, Италия. Очевидно, что спортсменок этих команд ждала супербитва, поскольку в начале этапа их разделяли всего 11 секунд. Их растянула стрельба лежа, после которой чуть более солидным преимуществом запаслись Марте Улсбю и Лаура Дальмайер.

Норвежки лидировали с одним доппатроном на всех. У немок их было уже пять перед заключительной стрельбой, но временные потери на стрельбе Лаура компенсировала своим мощным ходом.

На заключительной именно немка стала стрелять первой, но Улсбю пошла на грандиозный риск. Понимая, что в борьбе с Дальмайер ее может спасти только стрельба, изготовилась и пальнула в стиле Шипулина: пять из пяти!

Лаура оторопела от такого напора и промахнулась последним. Одним дополнительным исправила ошибку и пошла на финишный круг в десяти секунда от норвежки. Однако и эти 10 секунды исчезли так же быстро, как и появились.

Победа Дальмайер не ставилась под сомнение уже в начале финишного круга. Зачем ей, Лауре, какие-то нервные финишные разборки? Германия – первая, Рупольдинг ликует.

А Ольге Подчуфаровой до финиша еще целый километр...

Результат этот скорее закономерный, чем неожиданный – помним о том, что в команде было два дебютанта. Конечно, мысль о чуде время от времени посещала, но так быстро принцессами на Кубке мира не становятся – нужно какое-то время потратить на то, чтоб оглядеться по сторонам, привыкнуть к здешним скоростям и самое главное – хоть сколько-нибудь подтянуться к ним. Все-таки 4 минуты – это как-то уж совсем неприлично для биатлонной страны.

КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП. РУПОЛЬДИНГ (Германия). ЖЕНСКАЯ ЭСТАФЕТА. 4x6 км

1. Германия (Хинц 0+0, 0+1; Хаммершмидт 0+1, 0+1; Пройсс 0+0, 0+2; Дальмайер 0+0; 0+1 ) – 1:09.53,0 (0 штрафных кругов и 6 дополнительных патронов).

2. Франция (Шевалье 0+1, 0+0; Бреза 0+0, 0+3; Бескон 0+1, 0+2; Аймонье 0+0, 0+0) – отставание 3,5 (0+7).

3. Норвегия (Николайсен 0+0, 0+0; Фенне 0+0, 0+0; Экхофф 0+1, 0+0; Олсбу 0+0; 0+0) – +4,5 (0+1).

4. Украина (Варвинец 0+0, 0+0; Джима 0+2, 0+0; Меркушина 0+0, 0+0; Пидгрушная 0+1, 0+0) – +8,8 (0+3).

5. Италия (Витоцци 0+0, 0+1; Санфилиппо 0+0, 0+0; Рунггалдье 0+0, 0+0; Гонтье 0+3, 0+2) – +1.51,5 (0+6).

6. Чехия – +1.51,7 (1+10).

7. Швеция – +2.34,7 (0+4).

8. Белоруссия – +2.39,0 (0+10).

9. Австрия – +2.45,1 (0+5).

10. Канада – +3.00,6 (0+3).

11. Казахстан – +3.23,8 (1+10).

12. Словакия – +3.29,7 (0+9).

13. Россия Россия (Сливко 0+2, 0+0; Акимова 0+2, 0+2; Кайшева 0+0, 2+3; Подчуфарова 0+2, 0+0).

14. Швейцария – +3.59,6 (0+11).

15. Япония – +4.44,5 (0+4).



