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«Приходите завтра». Как футболят российских паралимпийцев

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Приходите завтра». Как футболят российских паралимпийцев
Источник: Associated Press

Паралимпийский комитет России уже месяц не может получить фамилии спортсменов, которые упоминаются в докладе Макларена.

Напомним, что во второй части отчета руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, опубликованном 9 декабря 2016 года, были упомянуты 6 российских спортсменов-паралимпийцев, а также содержалась информация о предполагаемом участии указанных лиц в схеме подмены проб на Паралимпийских играх в Сочи.

Паралимпийский комитет России (ПКР) сразу после опубликования доклада направил запрос в Международный паралимпийский комитет (МПК), в ВАДА и лично Ричарду Макларену с просьбой сообщить ПКР фамилии спортсменов, упомянутых во второй части доклада и всю возможную информацию, касающуюся предполагаемого участия указанных лиц в схеме подмены проб.

16 декабря 2016 года был получен ответ от МПК за подписью исполнительного директора МПК г-на Гонсалеса, в котором говорится следующее:

«…в ответ на Ваше письмо от 12 декабря с просьбой предоставить список спортсменов, названных во второй части доклада Макларена, мы хотели бы уточнить, что в пункте 11 критериев восстановления ПКР в первую очередь речь идет не об отдельных спортсменах, чьи имена были обезличены в Отчете, так как эти случаи будут преследоваться в соответствии с антидопинговыми правилами МПК. В Пункте 11, главным образом, речь идет о людях, которые названы в Отчетах, и которые могли бы иметь контракты, иметь должность, занимать руководящие должности или иные позиции в комитетах ПКР.

По этим причинам, в настоящее время нецелесообразно предоставлять ПКР информацию по отдельным спортсменам (которые не названы в Отчетах Макларена), так как расследования продолжаются, и ПКР будет уведомлен в обычном порядке, после того, как будут выдвинуты обвинения».

23 декабря 2016 года был получен ответ от Ричарда Макларена:

«Я принял к сведению Ваш запрос. Процедура, которой следует независимая комиссия, это предоставление информации ВАДА. Что и было сделано. Они распространяют информацию, как они считают нужным, по международным федерациям, которые в свою очередь будут общаться со своими членскими федерациями. Таким образом, Ваш запрос ко мне – не по адресу. Вам необходимо обратиться к Вашей международной федерации, которая располагает информацией, о которой вы запрашиваете.

Если у вас имеются какие-то проблемы или сложности с информацией, первым шагом является возвращение обратно к ВАДА для разъяснения и разрешения вопроса. Если это будет необходимо они обратятся ко мне и мой команде».

6 января 2017 года был получен ответ от ВАДА за подписью президента ВАДА Крейга Риди:

«Мы приняли во внимание запрос от ПКР в адрес ВАДА о предоставлении списка спортсменов, упомянутых во второй части доклада профессора Макларена.

В настоящее время ВАДА не может предоставить Паралимпийскому комитету России такой список по причине того, что вся информация относительно паралимпийских спортсменов была передана в Международный Паралимпийский комитет, который является управляющим органом по всем случаям, включающим паралимпийских спортсменов, которые принимали участие в Паралимпийских играх 2014 года в Сочи или по которым МПК действует как международная федерация.

Кроме того, нужно также сказать, что МПК должен соблюдать статью 14.3.1 Всемирного антидопингового кодекса, где говорится, что личность любого спортсмена, а также соответствующая антидопинговая организация, упомянутая в статье 14.1.2 Кодекса, может быть публично обнародована только после того, как им было направлено уведомление о нарушении антидопинговых правил».

Таким образом, в настоящее время у ПКР нет оснований рассматривать обвинения, выдвинутые против российских спортсменов-паралимпийцев. При этом необходимо добавить, что касается спортсменов-олимпийцев, то многие международные федерации уже предоставили фамилии спортсменов, упомянутых в докладе, в российские федерации по видам спорта. Это касается и Международного союза биатлонистов, и Международной федерации по лыжным видам спорта и Международной федерации бобслея и скелетона. Более того: некоторые из этих организаций уже запросили у спортсменов, упомянутых в докладе, объяснения и получили их при помощи национальных федераций.

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