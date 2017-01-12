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Сокращение штатов. Что происходит во Всероссийской федерации легкой атлетики?

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Бутов и Алла Глущенко
Михаил Бутов и Алла ГлущенкоИсточник: «Советский спорт»

В среду генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов объявил о том, что покидает пост директора московского международного турнира «Русская зима». Также стало известно, что он прекращает работу и в должности генерального секретаря. В четверг подоспела и другая информация: в ВФЛА реорганизация, в ходе которой федерация, например, лишается пресс-службы.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин – о реорганизации в федерации.

- Вы объявили о сокращениях в федерации…
- Да, мы оптимизируем штат федерации, функции перераспределяем.

- Правда, что в ВФЛА теперь не будет пресс-службы?
- Я же сказал – мы перераспределим функции.

- То есть, какой-то человек все-таки будет отвечать за связи со СМИ?
- Пока мы в процессе перераспределения функций.

- Хотелось бы прояснить ситуацию с генеральным секретарем ВФЛА Михаилом Бутовым.
- У него закончился контракт.

- Получается, что такой специалист с обширными связями в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не нужен ВФЛА?
- Михаил Яковлевич Бутов переизбран в президиум федерации, как член международного совета ИААФ. Он остается работать в федерации в качестве члена президиума. Просто с него снимаются функции генерального секретаря.

- Член президиума – общественная должность?
- Да.

- А должность генерального секретаря – штатная. Бутов был правой рукой президента, представлял интересы России в ИААФ…
- Это зависит от распределения функций в каждой конкретной федерации. У кого-то генсек правая рука, у кого-то - первый заместитель, а у кого-то - исполнительный директор.

- Какие шансы у наших легкоатлетов успеть индивидуально заявиться на зимний чемпионат Европы?
- До марта еще есть время (зимний ЧЕ пройдет в Белграде 3-5 марта. – Прим. ред.). Если раньше спортсмены независимо подавали заявки на участие, то сейчас федерация каждую заявку будет сопровождать.

- Сопровождение придаст заявке больше весомости?
- Ранее ИААФ федерацию от этого отстранил. Там ставили условие, чтобы каждый спортсмен подавал заявку индивидуально, и каждую заявку в ИААФ рассматривали в индивидуальном порядке. Сейчас мы с ИААФ согласовали возможность сопровождения заявки федерацией, чтобы систематизировать процесс.

- Сколько на данный момент подано заявок?
- Пока только одна – от Марии Кучиной.

Напомним, Дмитрий Шляхтин был переизбран на пост главы ВФЛА 9 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции. На пост руководителя федерации также претендовали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов и генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

Оптимизация штата – вот как президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин объяснил ликвидацию пресс-службы. Мы связались с Аллой Глущенко, работавшей в должности пресс-атташе ВФЛА с января 2009 года. 

Алла Глущенко: На зарплату в ВФЛА были деньги всегда

- Я не хотела афишировать то, что происходит, но о том, что в ВФЛА больше не будет пресс-службы, сначала сказала в интервью Маша Кучина, а потом о сокращении объявил президент ВФЛА, - говорит Глущенко. - Вообще у нас пресс-служба состояла только из одного человека – то есть из меня.

- Может быть, новый президент ВФЛА хочет избавиться от людей старой команды?
- Я работала и с Балахничевым, когда он был президентом ВФЛА, и с Зеличенком, исполнявшим обязанности президента ВФЛА. Пресс-служба всегда выполняет указания руководства. Если честно, я причины увольнения не знаю – мне ничего не объяснили.

- Как это?
- С 9 декабря, когда прошла отчетно-выборная конференция, президент ВФЛА был на работе только один день – 28 декабря. Больше мы его не видели. Сейчас он находится в отпуске.

- Шляхтин в одном из комментариев сказал, что сокращение проводится по причине сложной финансовой ситуации.
- Для меня выглядит странным сокращение пресс-службы в такой огромной федерации, тем более в такое время. Но это решение руководства. Какие-то должности президент ВФЛА оставил, видимо, на его взгляд, более важные – такие, как советник президента, например. И потом, в ВФЛА на зарплатный фонд были деньги всегда. Почему сейчас на зарплату сотрудникам нет денег, мне непонятно. 

Михаил Бутов: Это бизнес – я отношусь к происходящему так

Теперь уже бывший генеральный секретарь ВФЛА и директор «Русской зимы» был сдержан в комментариях. Видимо, до 20 января, когда состоится заседание президиума ВФЛА, еще не все ясно.

- Когда вы давали интервью «Советскому спорту» в качестве кандидата на пост президента ВФЛА, то были полны планов в отношении «Русской зимы». Теперь вы больше не директор турнира.
- Это так. Жизнь вносит свои коррективы. Это решение президента ВФЛА.

- Он недоволен тем, как вы работали в должности директора «Русской зимы»?
- Я не знаю. К сожалению, я с ним не общался после 9 декабря.

- То есть решение о том, что вы больше не директор «Русской зимы», было принято Шляхтиным без консультаций с вами?
- Конечно.

- Вы 15 лет занимались этим турниром и, фактически, его создали. Не обидно?
- Я взрослый человек. Это бизнес. Я отношусь к этому так.

- То, что вы покидаете пост генерального секретаря ВФЛА – тоже бизнес?
- Я пока не хочу это комментировать.

- В каком-либо качестве в федерации остаетесь?
- Я член президиума ВФЛА.

- И чем будете заниматься?
- Не знаю. На ближайшем заседании президиума, надеюсь, мы это обсудим.

Наш комментарий

НУЛИ НА ТАБЛО

Видимо, в российской легкой атлетике очень много свободно владеющих английским языком компетентных специалистов, если их выдавливают сейчас с одного поста за другим. Давайте еще раз подчеркнем: никакие допинговые истории тут не при чем. Михаил Бутов действительно работал в ВФЛА в команде Валентина Балахничева, на которого возложена ответственность за все беды, произошедшие с «Королевой спорта» в России. Но вопросами сборной команды и допинг-контроля ее членов Бутов не занимался.

Что же касается зон ответственности бывшего генерального секретаря, то там все было в порядке – взять хотя бы «Русскую зиму», которую за 15 лет Бутов в должности ее директора довел до статуса одного из ярчайших турниров в мировом календаре. Или московский чемпионат мира, во время которого при директорстве Бутова «Лужники» были переполнены. Сокращение же пресс-службы вообще выглядит нонсенсом в ситуации, когда федерация находится в центре постоянных информационных поводов.

Все эти странные решения можно было бы оправдать словами «посмотрите на табло», которые так часто любят повторять сторонники непопулярных мер. Но там нули. Результата деятельности на посту ВФЛА Дмитрия Шляхтина пока нет. Членство федерации в ИААФ приостановлено, а российские легкоатлеты уже больше года не выступают на международных турнирах. Видимо, сокращение штата должно решению этих проблем как-то поспособствовать.   

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