Насколько хорошо ты знаешь ралли «Дакар»? Тест
Источник: Reuters
В Южной Америке проходит ралли-рейд «Дакар-2017», на котором сразу в двух классах лидируют российские гонщики. В классе квадроциклов общий зачет возглавляет Сергея Карякин, а среди грузовиков первые строчки классификации занимают экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ. И в ожидании их победных финишей, «Советский спорт» предлагает читателям проверить свои знания о ралли «Дакар».
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