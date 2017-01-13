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Насколько хорошо ты знаешь ралли «Дакар»? Тест

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Насколько хорошо ты знаешь ралли «Дакар»? Тест
Источник: Reuters

В Южной Америке проходит ралли-рейд «Дакар-2017», на котором сразу в двух классах лидируют российские гонщики. В классе квадроциклов общий зачет возглавляет Сергея Карякин, а среди грузовиков первые строчки классификации занимают экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.  И в ожидании их победных финишей, «Советский спорт» предлагает читателям проверить свои знания о ралли «Дакар». 

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