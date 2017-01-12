Минаков? Емельяненко? С кем будет драться Антонио Силва в России?

24 сентября 2016 года известный бразильский тяжеловес Антонио Силва по прозвищу «Бигфут» проиграл американцу Рою Нельсону на турнире UFC Fight Night. Эта неудача стала шестой в восьми боях в рамках американского промоушена. Руководители UFC помахали ручкой бразильцу и пожелали ему удачи.

Антонио Силва (37 лет) за профессиональную карьеру провел 31 поединок (19 побед, 11 поражений, 1 ничья).

«Бигфута» ждали в Японии и России. Бразилец выбрал нашу страну и 18 ноября провел бой в Екатеринбурге против местного спортсмена Ивана Штыркова.

Во втором раунде Силва был на грани поражения, но выстоял. В третьем раунде уже Иван еле дожил до финального гонга. По очкам судьи отдали победу россиянину, но публика была недовольна. После этого Силва встретился с Камилом Гаджиевым — президентом промоутерской компании Fight Nights. Эта встреча намекнула на то, что бразилец подпишет контракт с промоушеном. Через некоторое время на свободу вышел Александр Емельяненко, и «Бигфут» отреагировал на это в социальных сетях. Он предложил провести бой с Александром.

На днях менеджер бразильского спортсмена Алекс Девис в интервью изданию MMAJunkie рассказал, что его подопечный продолжит выступать в России.

«Мы открыли новый мир для Антонио. В России нас очень хорошо приняли. Несмотря на то, что Антонио проиграл Штыркову, для россиян он герой. Его очень любят. Даже не подозревал этого раньше. Единственное, что нам не понравилось, это работа судей во время боя. Когда у Ивана вылетела капа после удара Силвы, судьи остановили поединок и дали ему отдышаться. Пять минут! Это нечестно с их стороны. Но мы сделали выводы. Если хочешь побеждать в России — побеждай досрочно.

Антонио получил 200 тысяч долларов за бой против Ивана, а не 500. Мы приняли решение, что он продолжит драться в России. В этой стране есть немало сильных спортсменов, например, Виталий Минаков, который одержал 18 побед», - сказал Дэвис.

С кем может подраться Силва в России?

Иван Штырков

Реванш будет интересен российскому зрителю, но точно не самому Ивану. В конце третьего раунда Иван еле передвигал ногами.

Виталий Минаков

Если Виталий не договорится о поединке в Bellator и неожиданно не подпишет контракт с UFC, то бой в рамках Fight Nights очень реален. Это будет выгодно не только российскому зрителю и прмооушену, но и самому Виталию. Силва ничем не хуже прошлых соперников Минакова.

Александр Емельяненко

Также очень реалный поединок на данный момент. Сам Антонио предложил провести бой с Александром. Емельяненко-средний не стал отрицать своего интереса, однако, заявил, что на данный момент полностью не готов с кем-либо драться в октагоне. Возможно, весной он вернется в «клетку», но для начала ему нужен будет бой-разогрев. А потом и до Силвы недалеко.

Федор Емельяненко

Такой бой маловероятен, так как Федор подписал контракт с организацией Bellator. Да и реванш с Силвой ему на данный момент не интересен.

Другие варианты

В Fight Nights Силва может также подраться с Сергеем Павловичем, Кириллом Сидельниковым, Багой Агаевым и Михаилом Мохнактиным.

В лиге ACB «Бигфут» неплохо смотрелся бы против Дениса Гольцова, Константина Ерохина и Салимгерея Расулова.

В М-1 сейчас нет чемпиона, так как Александр Волков подписал контракт с UFC, а главный претендент Денис Смолдарев ушел в ACB. Да и глава организации Вадим Финкельштейн не собирается платить таких больших денег на подобных спортсменов.