Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив2 : 1Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 5Торпедо
Гандбол  Россия39 : 29Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом году

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом году
Источник: «Советский спорт»

В январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.

На сегодняшний день «Динамо» - единственная команда КХЛ, не знающая поражений в новом году.

ПОЧЕМУ ХОККЕЙ ГОНЯТ ИЗ МОСКВЫ?

Январь бело-голубые традиционно начали на выезде. В столице из года в год продолжается странноватая традиция – все хоккейные арены заняты под новогодние представления.

Лично мне это всегда казалось немного странным. Ну что прямо негде больше для малышей устроить Елку? Но, видимо, нет. И как-то все уже привыкли, что хоккей из Москвы в канун Рождества изгоняется.

Так ЦСКА вернулся домой 9 января, «Динамо» - 12-го. А «Спартак» и вовсе проведет свой первый домашний матч в новом году только 17 января. Вот такой не слишком веселый феномен для столичного хоккея.

Но вернемся к победной серии «Динамо».

Итак, 3 января был повержен в Омске один из лидеров Востока «Авангард» - 3:2. 5 января в Новосибирске пала «Сибирь» - 5:2. 7 января была всухую разгромлена «Кузня» - 3:0. А 9 января обыгран «Куньлунь» - 5:3.

В итоге из тяжелейшего турне по Сибири с заездом «по пути» в Китай, бело-голубые вернулись с 12 очками, существенно улучшив свое положение в турнирной таблице Запада.

Подчеркну, что удача вернулась к динамовцам вместе с голкипером Александром Еременко. Матчи в конце декабря известный вратарь пропускал из-за болезни. И москвичи закончили год двумя поражениями, пропуская по пять шайб за игру.

Однако после новогодних каникул Еременко вновь появился в составе. Оформио 50-й по счету «сухарь» в составе московского «Динамо», провел за бело-голубых 300-й матч и установил клубный рекорд – уже в 29 поединках кряду Александр не пропускает более трех шайб.

Были и другие юбиляры. К примеру, Константин Горовиков заработал 500 результативное очко. А Денис Кокарев стал лучшим снайпером «Динамо» в КХЛ, забросив 65-ю шайбу.

За попадание в плей-офф москвичи теперь могут уже не беспокоиться. Можно подумать о более приятных задачах. Например, закончить регулярку в лидирующем квартете.

У КАРЕЕВА ФЛАГ ОТОБРАЛИ

Пожаловавший в Москву «Нефтехимик» находится в куда более жестких обстоятельствах. На последнюю путевку в плей-офф на Востоке претендует сразу четыре клуба. И команда Андрея Назарова – только одна из них. При том, что соперники очень мощные – «Адмирал», «Сибирь» и «Автомобилист».

В такой гонке надо стараться брать всё и везде. И назаровцы уже показали характер одолев в январе более успешные «Салават» и «Трактор» с одинаковым счетом 1:0. Уступили, с таким же счетом, только действующему чемпиону – «Магнитке», пропустив обидную шайбу всего за 19 секунд до окончания встречи.

- Мы провели дома три тяжелых матча за выживание, - сказал перед встречей с «Динамо» Назаров. – Забиваем мало, но обороняемся хорошо. Молодой Андрей Кареев, который недавно перешел к нам из Новокузнецка тащит игру. Значит, флаг ему в руки! Пусть тянет нас в плей-офф…

Однако блеснуть надежностью в Москве голкиперу «Нефтехимика» не довелось. Хозяева быстро получили большинство и уже на второй минуте встречи его реализовали. Кокарев пасом вывел подключившегося к атаке Якова Рылова. А еще через пару минут москвичи удвоили преимущество. И вот во втором эпизоде Кареев уже серьезно ошибся – позволил Артему Подшендялову прошить себя несложным броском.

После этого Назарову пришлось срочно «флаг у Кареева отбирать» и вводить в игру Вилле Колппанена. А потом начинать матч с начала. Но уже при счете 2:0 в пользу «Динамо».

Надо сказать, что во втором периоде гости сделали много, чтобы переломить ход матча. По броскам «Нефтехимик» этот период выиграл. Но вот вспомнить хоть один опасный момент у ворот бело-голубых, тем не менее, не получается.

А когда динамовцы на 40-й минуте оформили гол в раздевалку – Рылов красивым броском в «девятку» оформил дубль – вопрос о победителе окончательно был снят.





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забиватьЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых голаГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:4.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Торпедо», «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локомотива».Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубльМатч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матчаСДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».Петерис Скудра: Хорошо, что забили столько головГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапкеГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф«Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добилсяФорвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборнойДвукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Главные новости
Футбол
Жиров перешел в «Краснодар», но до конца сезона будет играть за «Анжи»
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Кальдары
Футбол
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова
Гандбол
Россия обыграла Японию в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу
Баскетбол
УНИКС обыграл «Бамберг» в Евролиге
Ралли
Чемпион «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда
Конькобежный спорт
Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере
Футбол
Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариев
Футбол
Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости