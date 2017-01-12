Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом году

В январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.

На сегодняшний день «Динамо» - единственная команда КХЛ, не знающая поражений в новом году.

ПОЧЕМУ ХОККЕЙ ГОНЯТ ИЗ МОСКВЫ?

Январь бело-голубые традиционно начали на выезде. В столице из года в год продолжается странноватая традиция – все хоккейные арены заняты под новогодние представления.

Лично мне это всегда казалось немного странным. Ну что прямо негде больше для малышей устроить Елку? Но, видимо, нет. И как-то все уже привыкли, что хоккей из Москвы в канун Рождества изгоняется.

Так ЦСКА вернулся домой 9 января, «Динамо» - 12-го. А «Спартак» и вовсе проведет свой первый домашний матч в новом году только 17 января. Вот такой не слишком веселый феномен для столичного хоккея.

Но вернемся к победной серии «Динамо».

Итак, 3 января был повержен в Омске один из лидеров Востока «Авангард» - 3:2. 5 января в Новосибирске пала «Сибирь» - 5:2. 7 января была всухую разгромлена «Кузня» - 3:0. А 9 января обыгран «Куньлунь» - 5:3.

В итоге из тяжелейшего турне по Сибири с заездом «по пути» в Китай, бело-голубые вернулись с 12 очками, существенно улучшив свое положение в турнирной таблице Запада.

Подчеркну, что удача вернулась к динамовцам вместе с голкипером Александром Еременко. Матчи в конце декабря известный вратарь пропускал из-за болезни. И москвичи закончили год двумя поражениями, пропуская по пять шайб за игру.

Однако после новогодних каникул Еременко вновь появился в составе. Оформио 50-й по счету «сухарь» в составе московского «Динамо», провел за бело-голубых 300-й матч и установил клубный рекорд – уже в 29 поединках кряду Александр не пропускает более трех шайб.

Были и другие юбиляры. К примеру, Константин Горовиков заработал 500 результативное очко. А Денис Кокарев стал лучшим снайпером «Динамо» в КХЛ, забросив 65-ю шайбу.

За попадание в плей-офф москвичи теперь могут уже не беспокоиться. Можно подумать о более приятных задачах. Например, закончить регулярку в лидирующем квартете.

У КАРЕЕВА ФЛАГ ОТОБРАЛИ

Пожаловавший в Москву «Нефтехимик» находится в куда более жестких обстоятельствах. На последнюю путевку в плей-офф на Востоке претендует сразу четыре клуба. И команда Андрея Назарова – только одна из них. При том, что соперники очень мощные – «Адмирал», «Сибирь» и «Автомобилист».

В такой гонке надо стараться брать всё и везде. И назаровцы уже показали характер одолев в январе более успешные «Салават» и «Трактор» с одинаковым счетом 1:0. Уступили, с таким же счетом, только действующему чемпиону – «Магнитке», пропустив обидную шайбу всего за 19 секунд до окончания встречи.

- Мы провели дома три тяжелых матча за выживание, - сказал перед встречей с «Динамо» Назаров. – Забиваем мало, но обороняемся хорошо. Молодой Андрей Кареев, который недавно перешел к нам из Новокузнецка тащит игру. Значит, флаг ему в руки! Пусть тянет нас в плей-офф…

Однако блеснуть надежностью в Москве голкиперу «Нефтехимика» не довелось. Хозяева быстро получили большинство и уже на второй минуте встречи его реализовали. Кокарев пасом вывел подключившегося к атаке Якова Рылова. А еще через пару минут москвичи удвоили преимущество. И вот во втором эпизоде Кареев уже серьезно ошибся – позволил Артему Подшендялову прошить себя несложным броском.

После этого Назарову пришлось срочно «флаг у Кареева отбирать» и вводить в игру Вилле Колппанена. А потом начинать матч с начала. Но уже при счете 2:0 в пользу «Динамо».

Надо сказать, что во втором периоде гости сделали много, чтобы переломить ход матча. По броскам «Нефтехимик» этот период выиграл. Но вот вспомнить хоть один опасный момент у ворот бело-голубых, тем не менее, не получается.

А когда динамовцы на 40-й минуте оформили гол в раздевалку – Рылов красивым броском в «девятку» оформил дубль – вопрос о победителе окончательно был снят.











