Скучающая домохозяйка. Как американка создала лучший в мире гид по тренировкам
Интернет-сайт darebee.com – без сомнения, один из самых удобных онлайн-ресурсов по тренингу вне зала. Здесь собраны десятки программ и тренировок на любой вкус – по бегу, упражнениям с собственным весом, йоге.
Ну, где еще, скажем, вы найдете такое: «100 воркаутов в офисе»? Или такое: сайт предлагает распечатать и собрать два бумажных кубика – на одном нарисованы упражнения, которые надо выполнить, на другом – количество повторов. Как выпадет, так и тренируешься. Все воркауты снабжены доступной инфографикой, и любой желающий может бесплатно скачать их на свой компьютер
Создатель этого богатства – Нейла Рей, 30-летняя американка. По ее словам, всего несколько лет назад она ненавидела спорт и страдала от депрессии.
Сегодня Рей – новая звезда в мире фитнеса. Ее сайт – существующий исключительно на пожертвования – помог изменить себя тысячам людей по всему миру. В истории успеха разбирался «Советский спорт».
ГОЛОСА
«Если вы не знаете, откуда пришли тренировки Бэтмена, Халка и 100 воркаутов в офисе, которые вы видели в интернете – то это была я!» – говорит Нейла Рей в интервью. «Голоса заставили меня сделать это, - она смеется. - Шучу!».
30-летняя Рей в прошлом работала дизайнером и, по ее словам, много лет была слабой, неуверенной в себе и страдала от депрессии. Сегодня она выглядит как модель фитнес-бикини. Ни грамма лишнего жира, пресс, светлые волосы, затянутые в тугую спортивную косу.
Тренируйся как Гойко Митич, главный индеец СССР
«В один из очень мрачных для меня дней я сказала себе: «Хватит! Пора меняться!», - вспоминает свои первые шаги в фитнесе Рэй. Она начала с бега – потому что, по ее словам, на абонемент в фитнес-зал у нее не было денег.
«После первой пробежки я лежала под деревом и думала, что умираю». Потом Нейла добавила к бегу упражнения с собственным весом, круговой тренинг, стретчинг и немного йоги. Эти элементы остаются ядром ее тренинга и сегодня.
ТРЕНЕР
Почти наверняка вы видели воркауты от Нейлы Рей в интернете. Это минималистичная инфографика с описанием упражнений, количеством кругов и повторов. Эти воркауты часто репостят фитнес-паблики в социальных сетях.
Первое пособие по тренировкам Нейла Рей нарисовала в 2013 году. До этого она вела сайт-самоучитель по бегу, но он не пошел. Воркауты в картинках, напротив, вызывали большой резонанс. Так появился darebee.com – онлайн-библиотек
БЭТМЕН, ХАЛК И ДРУГИЕ
Почти все воркауты Нейлы Рей можно выполнять дома. Из оборудования нужен только турник и очень редко – небольшие отягощения. Сайт предлагает тренировки с названиями вроде «Воркаут солдата», «Воркаут Бэтмена», «Воркаут имперского штурмовика из «Звездных войн».
Еще здесь можно найти десятки коротких круговых тренировок для тех, у кого нет времени на спорт. А вместе с ними – готовые многонедельные программы, челленджи, диеты, советы по бюджетному здоровому питанию и многое другое.
«Все, о чем мы пишем, мы протестировали на себе, - говорит Нейла Рей. – Это – тренировки для простых людей, которые живут обычной жизнью. У них мало времени, нет дорогих тренажеров и больших денег тоже нет».
СТЕРЕОТИПЫ
Нейла гордится, что никогда не публиковала рекламу. По ее словам, сайт существует исключительно на пожертвования пользователей. Сама себя она тоже считает обычным человеком. «Я не фитнес-маньяк. Могу и пива выпить, и пиццу съесть».
- Вы разрушили стереотип, - однажды сказали ей. - Люди думали, что для обретения формы нужно обязательно идти в спортзал. Вы доказали, что можно быть в форме и без спортзала.
- Ничего я не рушила, - сказала она. - Телу нужно двигаться, вот главное. В зале или вне зала – это вопрос второстепенный.
Больше тренировок на www.darebee.com