Скучающая домохозяйка. Как американка создала лучший в мире гид по тренировкам

Интернет-сайт darebee.com – без сомнения, один из самых удобных онлайн-ресурсов по тренингу вне зала. Здесь собраны десятки программ и тренировок на любой вкус – по бегу, упражнениям с собственным весом, йоге.

Ну, где еще, скажем, вы найдете такое: «100 воркаутов в офисе»? Или такое: сайт предлагает распечатать и собрать два бумажных кубика – на одном нарисованы упражнения, которые надо выполнить, на другом – количество повторов. Как выпадет, так и тренируешься. Все воркауты снабжены доступной инфографикой, и любой желающий может бесплатно скачать их на свой компьютер

Создатель этого богатства – Нейла Рей, 30-летняя американка. По ее словам, всего несколько лет назад она ненавидела спорт и страдала от депрессии.

Сегодня Рей – новая звезда в мире фитнеса. Ее сайт – существующий исключительно на пожертвования – помог изменить себя тысячам людей по всему миру. В истории успеха разбирался «Советский спорт».

NeilaRey.com #fitness #workouts #fitnesstips #visualworkouts #workoutroutines #fitnessprograms #fitspiration Фото опубликовано Neila Rey (@neilarey) Дек 31 2013 в 4:29 PST

ГОЛОСА

«Если вы не знаете, откуда пришли тренировки Бэтмена, Халка и 100 воркаутов в офисе, которые вы видели в интернете – то это была я!» – говорит Нейла Рей в интервью. «Голоса заставили меня сделать это, - она смеется. - Шучу!».

30-летняя Рей в прошлом работала дизайнером и, по ее словам, много лет была слабой, неуверенной в себе и страдала от депрессии. Сегодня она выглядит как модель фитнес-бикини. Ни грамма лишнего жира, пресс, светлые волосы, затянутые в тугую спортивную косу.

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«В один из очень мрачных для меня дней я сказала себе: «Хватит! Пора меняться!», - вспоминает свои первые шаги в фитнесе Рэй. Она начала с бега – потому что, по ее словам, на абонемент в фитнес-зал у нее не было денег.

«После первой пробежки я лежала под деревом и думала, что умираю». Потом Нейла добавила к бегу упражнения с собственным весом, круговой тренинг, стретчинг и немного йоги. Эти элементы остаются ядром ее тренинга и сегодня.

ТРЕНЕР

Почти наверняка вы видели воркауты от Нейлы Рей в интернете. Это минималистичная инфографика с описанием упражнений, количеством кругов и повторов. Эти воркауты часто репостят фитнес-паблики в социальных сетях.

Первое пособие по тренировкам Нейла Рей нарисовала в 2013 году. До этого она вела сайт-самоучитель по бегу, но он не пошел. Воркауты в картинках, напротив, вызывали большой резонанс. Так появился darebee.com – онлайн-библиотек а воркаутов, которая, силами Рей и нескольких помощников, стала стремительно наполняться.

БЭТМЕН, ХАЛК И ДРУГИЕ

Почти все воркауты Нейлы Рей можно выполнять дома. Из оборудования нужен только турник и очень редко – небольшие отягощения. Сайт предлагает тренировки с названиями вроде «Воркаут солдата», «Воркаут Бэтмена», «Воркаут имперского штурмовика из «Звездных войн».

Еще здесь можно найти десятки коротких круговых тренировок для тех, у кого нет времени на спорт. А вместе с ними – готовые многонедельные программы, челленджи, диеты, советы по бюджетному здоровому питанию и многое другое.

«Все, о чем мы пишем, мы протестировали на себе, - говорит Нейла Рей. – Это – тренировки для простых людей, которые живут обычной жизнью. У них мало времени, нет дорогих тренажеров и больших денег тоже нет».

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СТЕРЕОТИПЫ

Lannister Workout #fitness #workout #neilarey #lannister #gameofthrones Фото опубликовано Neila Rey (@neilarey) Окт 15 2014 в 3:26 PDT

Нейла гордится, что никогда не публиковала рекламу. По ее словам, сайт существует исключительно на пожертвования пользователей. Сама себя она тоже считает обычным человеком. «Я не фитнес-маньяк. Могу и пива выпить, и пиццу съесть».

- Вы разрушили стереотип, - однажды сказали ей. - Люди думали, что для обретения формы нужно обязательно идти в спортзал. Вы доказали, что можно быть в форме и без спортзала.

- Ничего я не рушила, - сказала она. - Телу нужно двигаться, вот главное. В зале или вне зала – это вопрос второстепенный.

Больше тренировок на www.darebee.com