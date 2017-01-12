Не исключаю, что это бред. Евгений Дзичковский о боязни потерять ЧМ-18

Обозреватель «Советского спорта» - о маникальной боязни потерять ЧМ-2018.

Жизнь запугала нас до сизости и тремора. В каждом чихе мы склонны видеть теперь если не коня с копытом, то рака с клешней. Не Родченкова с коктейлем, так Макларена с косой.

Звонит российский журналист члену МОК, экс-главе WADA Дику Паунду. И спрашивает: «А не лишат ли Россию ЧМ-2018?». Паунд, ясно, фигура мощная. Но бывшая. Юрист из футбольной страны Канады связан с футболом, если верить «гуглу», как фундук с ластоногими. 10 лет назад покритиковал ФИФА за непредоставление материалов в Лозаннский суд, а в 2016-м призвал в интервью отнять у России ЧМ-2018. Кого призвал, непонятно. Может, соседей по гаражу.

Тем не менее Паунду звонят. И он отвечает: ФИФА разберется; «нельзя исключать, что некоторые страны могут отказаться от участия, и это будет началом возможности лишения России права проведения». После чего добавляет: «Я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка».

Какой высоченный штиль! «Нельзя исключать»! И ведь нельзя! Сижу, стучу по клавишам, но нельзя исключать, что на компьютер упадет Луна. Вопрос в вероятности. А как вам «начало возможности лишения права»? Просто лента Мёбиуса, а не формулировка.

К тому же Паунд знает проблему досконально. Уж сколько стран отказывались от ЧМ, и сколько ЧМ из-за этого перенесли к едрене фене, испросив предварительно совета у Паунда! Вот вы знаете, сколько? Ага. И он такой же.

От первого чемпионата мира в Уругвае отказались Испания, Италия, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Германия, Швейцария. От следующего, в Италии, — Уругвай, Боливия и Парагвай. В 1938 году — Австрия и Англия. В 1950-м - Индия, Франция, Шотландия и Турция. Ни разу турнир никуда из-за этого не переносили. В регламенте вообще нет нормы — перенос. А есть замена участников и штраф для отказников.

Если проводить аналогии с бобслеем, перенос, наверное, возможен. Только в футболе нашим никто не передавал мочу через дырку в стене и не царапал пробирки. Пара замятых «позитивчиков» — все. Про футбол молчит даже Родченков, хотя от удара в эту эрогенную зону нам стало бы зело больно. Украина не хочет ехать в Россию, верно. Но явно не из-за допинга.

Паунд, полагаю, ел ананас или дожевывал рябчика, когда ему позвонили. Отвлекся, ответил, продолжил. Сакральности — ноль. Даже минус. Но, чу! Паунд сказал. И потому корреспондент перезванивает Вячелаву Колоскову. «Слыхали, что выдал мистер Дик?».

Вячеслав Иваныч, понятно, в ответ обрушивается: «У Паунда нет полномочий для таких заявлений! Еще никто не отказался!». И добавляет: бойкот он лично исключить не может. В этом месте снова должна быть драма про компьютер и Луну.

Имеем: никто ничего не знает и ничто не исключает. Океан конкретики! А волна уже пошла, лохань забулькала, буквы выстроились в слова, слова в цитаты.

Все это — не упрек «бывшим» Паунду с Колосковым. Ответят «не знаю» - им перестанут звонить. Это даже звонившему журналисту не упрек. Затюканый новостной работой, он вынужден мыть пустую породу.

Все это — показатель того, до чего мы себя довели. Допинговый вопрос требует непростого, но внятного и предельно четкого решения с обеих сторон. Вместо этого одна сторона продолжает рыть, другая - отупело на это смотреть. И еще изредка проводить бои с спортсменов с положительной пробой А. «Само рассосется».

От Инфантино насчет отъема ЧМ не исходит ни единой корпускулы. Но мы уже никому не верим, ни чужим, ни своим. Дай определенности, Паунд! Нетути ее! Страхи обступают! «Привяжи меня, тятя, к кровати, и покрепче стяни рукава».