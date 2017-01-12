«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколение

Россия выиграла три матча Мемориала Гранаткина с общим счетом 12:0, вышла в 1/4 финала, а Михаил Галактионов жестко высказался о проблемах нынешних юношей.

Юниоры взрослого футбола

Михаил Галактионов после победы над сборной Индии, которая на год младше всех участников, говорил, что в оставшихся играх первого этапа будет распределять игровую нагрузку, чтобы его подопечные не устали. В стартовых двух турах тренер выпускал с первых минут один и тот же состав, на последний матч с Белоруссией – впервые ротация: по сравнению с прошлыми играми в основе остаются восемь человек.

Среди них есть и те, кто уже знает, что такое взрослый футбол. Нападающий Александр Руденко прошел полный этап подготовки в академии «Спартака», а в этом сезоне он уже в числе тех игроков, на которых может рассчитывать вторая команда красно-белых. Евгений Бушманов доверил 17-летнему футболисту 13 раз выйти на замену в матчах ФНЛ, а форвард ответил тренеру одним забитым мячом – неплохо для старта взрослой карьеры.

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер переплюнул всех партнеров. Летом он провел сбор с основой, когда Курбан Бердыев еще официально был главным тренером команды. В сентябре Дмитрий Кириченко (или Иван Данияльнц, или тот же Бердыев) выпустил форварда на 10 минут матча чемпионата против «Крыльев Советов» (2:1) и еще дал полностью отыграть кубковую встречу с «Динамо» (0:4). В остальное время полузащитник с немецкими корнями играет у Игоря Гамулы в молодежке. В прошлом году на Мемориале Гранаткина был другой русский немец – Антон Артемов приезжал в Петербург из «Кайзерслаутерна».

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Школа «Леванте» не впечатляет

Галактионов еще предупреждал, что с Латвией и Белоруссией игры будут более интенсивными. По счету так и можно подумать. У латвийцев победу удалось вырвать в середине второго тайма как раз усилиями Руденко, реализовавшего пенальти. С белорусской командой удается забить быстрее: Вебер в начале матча забивает из-за штрафной. Разогнаться так же, как получилось в первой игре, не удается. Хоть Белоруссия и проиграла внезапно Индии, такой вольности она не позволяет.

Соперник начинает играть бодрее после перерыва, когда Галактионов меняет половину состава, хотя Андрей Пилиповец, капитан белорусов, еще перед стартовым свистком шлепает себя по лицу со всей силы. Его партнеров хватает на полтайма. Не помогает даже выход Мирослава Хлебосолова – единственного игрока не из белорусского клуба, он представляет испанский «Леванте». Он туда уехал в начале 2015-го, причем изначально это была просто стажировка, а закончилась она зачислением в клубную академию. Показать свое отличие от других партнеров по юношеской сборной Мирославу не удается, приходится наравне со всеми много обороняться.

Резерв российской команды к концу матча забивает еще дважды. Динамовец Станислав Лацевич показывает себя отличным исполнителем пенальти, что сейчас в команде ценится – в прошлых турах подопечные Галактионова дважды не забивали с 11-метровой. Никита Мацхарашвили из ЦСКА перед финальным свистком точно завершает выход два в один. 12:0 – итоговый счет сборной России на групповом этапе.

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«Игрок получает хороший контракт и сразу уходит в другой класс»

Тренера сборной Белоруссии Романа Киренкина после матча спрашивают о проблеме поиска форвардов для команды, а он поднимает другую.

– Молодежи сейчас свойственно немного другое направление: раньше были дворы, родители нас туда загоняли, и мы до ночи играли, – чуть-чуть ностальгирует Киренкин. – Сейчас большинство приходит, отбывает тренировку – и до свидания. Может, наше поколение было более профессиональным, не видело других возможностей – только за счет футбола можно было пробиться на определенный уровень. Сейчас ребята меньше хотят этого.

– Большинство игроков заканчивают тренировку именно тренировкой, не хочет развиваться индивидуально, работать над собой, – дополняет коллегу Галактионов, которому на форвардов повезло больше. Например, он вспоминает Федора Чалова из ЦСКА. – Определенный выбор есть, но, как коллега сказал, индивидуальное развитие тоже важно. Если все будет заканчиваться полутора часами занятий – дальше прибавлять никто не будет. Беседы с игроками ведутся, но общество, в котором они находятся, немножко сейчас развращено. Они видят, как ведут себя футболисты постарше, конфликтуют с тренерами, сразу после тренировки уезжают на дорогих машинах, и мировоззрение меняется. Игрок получает хороший контракт и сразу уходит в другой класс.

Пожалуй, Галактионову можно снова напомнить футболистам о хоккеистах молодежной сборной, как он это делал на Мемориале в прошлом году. Почему бы и не сделать перед четвертьфиналом.