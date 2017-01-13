Возвращение блудного сына. Что ждет Витиньо в ЦСКА

В сложный для ЦСКА период в расположение по-тренерски обновленной и по-игроцки устарелой команды возвращается Витиньо. Обозреватель «Советского спорта» поразмышлял над перспективами футболиста в РФПЛ.

Некоторые болельщики уже и забыли о существовании этого бразильского парня. Это ж не «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар» - их точно не позабыть. После его отъезда на родину не всем даже было понятно, продали Витиньо в «Интернасьонал» или отдали в аренду. Второе? Точно? Вы уверены? Тогда почему так надолго?

А потому что тогда у армейцев еще было все хорошо. Сбалансированный состав, все еще голодный тренер, чумовой подбор игроков в средней линии, парочка форвардов…

Естественно, Слуцкий пробовал Витиньо. В важных играх и матчах попроще. Но не получалось. Слуцкий пробовал 24 раза, Витиньо забил лишь однажды. Перспектива при том еще подборе игроков была так себе, и мальчуган укатил в Бразилию.

Новый тренер

Слуцкий видел бразильца в деле, Гончаренко – нет. Тут в какой-то мере Витиньо будет даже легче, чем остальным. Весь состав ЦСКА Виктор Михайлович знает, подход к кому-то из парней нашел еще во время работы помощником Слуцкого, а о Витиньо естественно только слышал.

Тут их знакомство и свежее, ничем прошлым не испорченное, впечатление позволит 23-летнему бразильцу заново войти в реку вопреки народной пословице. Гончаренко в свою очередь будет только рад посмотреть на еще недавно здорово игравшего в родных пенатах нападающего.

Кадровые проблемы

Как в жизни, так и в футболе многие взлеты происходят благодаря всеобщим падениям. Существенный недобор игроков, финансовые проблемы – на фоне тотального кризиса в клубе Витиньо вполне может громко заявить о себе.

За два года в «Интернасьонале» он провел 59 игр, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Для крайнего нападающего весьма усредненного клуба статистика впечатляющая. Так почему бы не перезапустить российскую карьеру в такой сложный для армейцев момент?

Возраст

В команде Слуцкого Витиньо появился спонтанно. 19-летнего мальчишку функционеры ЦСКА ухватили быстро, пока «Галатасарай», «Порту» и «Шахтер» не успели договориться с «Ботафого». Публике новичок зашел не сразу, хоть и дебютировал в основном составе сразу после перехода в игре с «Ростовом» (1:0). Потом был выход в старте с «Баварией» (0:3) и месяц выходов на замену.

Витиньо пришел в клуб, где его сразу же бросили в бой: чемпионат, ЛЧ, Кубок – чуть более чем за месяц бразилец попробовал себя во всех этих турнирах. Но конструктивных действий, а его позиция именно таких и требует, практически не было. Это легко объясняется не только несыгранностью, новыми условиями, но и юным возрастом.

Теперь же ему 23, он заматерел, окреп и готов добиваться расположения тренера, места в основе. Тем более, уже сейчас на учебно-тренирово чном сборе в Испании тренерский штаб наигрывает Витиньо в паре с Федором Чаловым в схеме 3-5-2.

Универсальность

В современном футболе это качества чаще помогает, нежели мешает. Бразилец успел почувствовать себя на шести (!) различных позициях.

56 встреч Витиньо провел на позиции левого вингера, по 16 матчей сыграл на острие и под нападающим. Справа игрока видели четырежды, один раз на позиции «десятки» и еще два – классическим левым хавом.

Возможность проявить себя на разных флангах в таком возрасте позволяет спортсмену сформировать сразу несколько моделей игры и поведения в зависимости от эпизода, задачи на матч и философии тренера. При кризисе в полузащите и бесплодии в нападении подобный опыт будет как нельзя кстати.

Атакующий дуэт Витиньо – Чалов предлагает настроиться на позитивный лад. При альтернативных вариантах, Траоре будет играть центрфорварда с глубинной поддержкой Федора, слева атаку поддержит Витиньо, а справа – Ионов, Тошич или Головин.