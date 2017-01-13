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КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

На пресс-конференции наставников «Динамо» и «Нефтехимика» Назарову и Орешкину пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов.

НАЗАРОВ: СЛИШКОМ ХОРОШО НА НОВЫЙ ГОД ПОГУЛЯЛИ

- Хорошо подготовились к этому матчу, хотели в нем что-то показать, - заявил главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров на послематчевой пресс-конференции. – Но очень многое не получалось. Забить могли! Мешала нервозность. В целом игру с «Динамо» надо поскорее разобрать и забыть. У нас впереди еще десять матчей, боремся за путевку в плей-офф.

…Надо сказать, что матч «Нефтехимик» проиграл еще за первые четыре минуты, успев в это время пропустить две шайбы и сменить вратаря.

- Андрей Викторович, В этом фиаско на старте поединка виноват голкипер? Или ваша команда просто в игру войти не успела? – поинтересовался я у тренера.

- Вратаря винить не буду, это общекомандная ошибка, - ответил Назаров. – Сперва ненужное удаление. Потом был провал при игре «5 на 5»… В таких ситуациях всегда вся пятерка виновата. А голкипер наш до этого сыграл пять шикарных матчей. И сейчас я обвинять его не собираюсь. Повторюсь, игру обсудим и забудем. У нас послезавтра опять ответственный матч, в котором разыгрываются все те же три очка.

- С обороной у вашей команды до этого действительно все было в порядке – всего одна пропущенная шайба в трех матчах. Но забивает «Нефтехимик» еще меньше – тоже одна шайба в игровое время – уже за четыре поединка. Почему прицел у форвардов сбился?

- Наверное, хорошо на Новый год погуляли, вот сбилось. Сейчас наладим, не переживайте.

- Как себя чувствует Дэн Секстон?

- Начал кататься. Но там форсировать нельзя. Поэтому еще неделю будет восстанавливаться. А Рясенский только через неделю начнет кататься.

ОРЕШКИН: НАС СПАСЛИ ДВА БЫСТРЫХ ГОЛА

- Матч для нас получился очень тяжелым, - неожиданно заявил главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин. – Мы прекрасно понимали, что «Нефтехимику» очень нужна победа… А нам сейчас тяжело было вытаскивать эмоции. Было много тактических ошибок. Но нас спасли два первых быстрых гола. А потом стали подыгрывать друг другу. Ну а так… Работали, старались.

- У вас буквально через два дня после тяжелейшего турне по Сибири и Дальнему Востоку состоялся домашний матч. Есть претензии к календарю?

- Для кого тяжелый, а для кого и полегче… От нас ничего не зависит. Мы просто выполняем свою работу, как можем. Хорошо работаем – выигрываем. А если расслабляемся, все идет чуть-чуть по-другому… Но у нас есть задача. Все ее знают. И нацелены на ее выполнение.

- После Нового года «Динамо» выдало серию из пяти побед. В чем секрет вашего успеха?

- Не хочу его сглазить… Но мы приехали домой. И хотели перед болельщиками, которые нас всегда поддерживают и вперед гонят хорошо себя показать. Поэтому сегодня была повышенная ответственность.

- Болельщиков для первого домашнего матча в Новом году как раз было не густо – всего три с половиной тысячи.

- Это праздники сказываются. Еще придут.

- Кашпар сегодня гол забил. Похоже, процедура драфта отказа на него положительно повлияла.

- Втягивается понемногу. Лукаш болел, потом травмы у него были. Тяжело втягивается, но видно, что старается. Надеюсь, что он еще усилит свою игру.

- Получается, что Кашпару зарплату сократили, и результативность у него сразу выросла. Может, всей лиге стоит пойти по такому же пути? – предложил свой вариант перестройки КХЛ известный журналист Игорь Ларин.

- Давайте с этим вопросом все же не ко мне, а к менеджерам команд и так далее, - замотал головой Орешкин. – Я тут не могу ответить.

Напомним, что московское «Динамо» вставило Лукаша Кашпара на драфт отказов. А когда его там никто не взял – сослало чешского форварда в ВХЛ. Сейчас он вернулся в основной состав бело-голубых серьезно потеряв в зарплате.

Матч

Динамо - Нефтехимик - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Рылов (Горовиков, Кокарев), 1:51 (1:0 - бол.). Подшендялов (Кокарев, Вишневский), 3:54 (2:0). Рылов (Цветков, Фёдоров), 39:01 (3:0). Кашпар (Карсумс), 57:41 (4:0).

Место и дата

12 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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