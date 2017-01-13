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Валерий Брагин: После Буффало-2011 канадцы заиграли в советский хоккей

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брагин: После Буффало-2011 канадцы заиграли в советский хоккей

В редакции «Советского спорта» побывал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, кавалер всех наград МЧМ – золота, дважды серебра, а теперь бронзы. Разговор продолжался более полутора часов.

Воробьев напоминает молодого Шипачева

- Овечкину покорился рубеж в 1000 очков в НХЛ. Вы же с ним успели поработать в молодежной сборной на МЧМ-2005.

- Не я был в Гран-Форксе главным тренером (Брагин помогал Сергею Герсонскому. – Прим. Ред.), поэтому неправильно говорить о человеческой близости с Овечкиным. К тому же он успел сыграть на взрослом чемпионате мира, заматерел. Мы проиграли канадцам в финале 1:6, хотя шансы оценивали 50 на 50. Неудачно отыграл вратарь Худобин, в начале второго периода при счете 1:2 он запустил «бабочку», и канадцы полетели нас добивать.

- Они и Овечкина успели прибить?

- Да, врезались в него, травмировали плечо. Это в их стиле – терроризировать наших лидеров. Они и Малкина прессанули, лишили его шайбы.

- Капризова тоже били?

- Нет. Все было чисто по-хоккейному. Американцы в полуфинале даже персонально с ним не играли. Вообще никаких провокаций. Видно, уповали на свои хоккейные козыри. А их немало.

- Молодежный хоккей сильно изменился за последние годы?

- Сильно. После Баффало-2011 канадцы и американцы перестроились, убрали вертикальный хоккей, взяли на вооружение советский стиль, играют в пас, технично, хитро. Никаких тупых вбросов шайбы в зону, бестолковой толкотни. Мы же пошли в другую сторону. Видели, как играла сборная Канады на Кубке мира? У них ведь вся атака – центральные нападающие-универсалы. Все четыре звена играющие, способные забить, сделать результат.

У нас так старается играть СКА. При этом и физика у Питера на уровне. С другой стороны, зрителям нравится сшибка стилей – когда встречаются СКА и ЦСКА. Разные направления в КХЛ – интрига!

- Возьмете в сборную игрока со скверным характером?

- Плющев же не взял защитника Кольцова. По игре сильнейшего. Рассказывали, что ему все не нравилось – это не так, то не этак, все неправильно. Нельзя так себя вести. Никакой тренер такого игрока терпеть не станет. От лидеров команды должна идти правильная линия. Я почти всегда находил понимание с игроками.

- По мастерству наша команда уступала главным соперникам?

- Да, но тройка Капризов – Воробьев – Полунин на общем фоне выделялась в отдельных матчах. Первые двое должны вырасти в больших мастеров. Воробьев мне напоминает молодого Шипачева. Но по физическим данным у Михаила перспектив больше.

- Он готов уже сейчас ехать в НХЛ? «Филадельфия» его ждет…

- Я думаю, еще год надо поиграть здесь, повариться во взрослом хоккее в КХЛ, окрепнуть. Считаю, что у нас условия для роста лучше.

- Капризов и Воробьев заслужили приглашения в первую сборную? На чемпионат мира, как Тарасенко в 2011-м?

- Сейчас Олег Валерьевич проверит их в Швеции на Евротуре. Если проявят себя – почему нет?

- Вы на связи со своими молодогвардейцами? Летом накануне вашего 60-летия в «Советский спорт» позвонил Тарасенко: «Хочу через вашу газету поздравить Валерия Николаевича».

- Знаю, - улыбается. – Практически все поздравили. Очень приятно, когда после совместной работы остаются отношения на всю жизнь. Значит, все правильно делали.

- Результаты сборной влияют на эти отношения?

- Они связаны. Вылетишь в четвертьфинале – тренер плохой, а игроки хорошие. Я рад, что из каждой моей сборной есть люди, которые доросли до первой сборной. Не только Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Орлов, Василевский, Кучеров, Гусев. Но и Светлаков, Гавриков, Рафиков, Красковский, Василевский, Сорокин, Шестеркин…

Выделю Самсонова и Василевского

- Вы часто манипулировали вратарями, даже в финале. Не было мысли поменять после четвертого буллита Самсонова? Показалось, что он надломился психологически…

- Не думаю. Тогда бы он вряд ли так отыграл матч за бронзу со шведами. Хотя после полуфинала признался мне: «Я должен был матч с американцами выигрывать». Если бы поставил Красоткина и мы бы проиграли, то меня посчитали бы сумасшедшим. Ведь Красоткина приглашали третьим вратарем, просто Сухачев сломался…

- Год назад в Хельсинки ворота защищал Георгиев. Что-то о нем не слышно…

- Способный парень. И пресса у него хорошая. Знаю, летом получал приглашения от клубов КХЛ, но решил доиграть год контракта в Финляндии.

- Он сильнее Самсонова?

- Нет. Самсонов – это талант. И Василевский – талант. Самсонов провел отличный чемпионат. Могли благодаря ему золотые медали выиграть. По таланту они выделяются. Хотя Шестеркин и Сорокин тоже талантливы.

- Вы признались, что матчи за бронзу – пытка для тренеров.

- Впервые столкнулся с такой ситуацией. Не знал, какие слова подобрать для команды перед матчем. Лично я вручал бы обеим командам, проигравшим в полуфинале, бронзу. Как на чемпионатах Европы по футболу.

- А буллиты?

- Это лотерея. Канадцы, например, проиграв финал американцам, попросили убрать буллиты, а овертайм проводить до гола. Они вообще диктуют, что и как надо делать. На следующий чемпионат мира в Буффало включили в свою группу вместо нас американцев. А все потому что запланирован матч на открытом воздухе.

Валерий Брагин в редакции «Советского спорта»

Меня приглашали серьезные клубы

- Сменим тему. Расскажите о вашем тренерском штабе.

- Браташ, главный тренер олимпийской сборной, отвечал за построение обороны, меньшинство. Бабенко – за атаку, вбрасывания. Его порекомендовал Знарок, у которого он был капитаном в «Динамо»: «Парень только закончил, хочет работать тренером, у него есть для этого задатки». Куликов, который когда-то играл в ЦСКА у Тихонова, работал с голкиперами.

Должен сказать, что нам были созданы все условия, только выходи и играй. Раньше такого не было. Все время находился на связи с Владиславом Александровичем Третьяком, Романом Борисовичем Ротенбергом. Спасибо ФХР!

- Браташ ведь очень жесткий, часто повышает голос…

- Не жесткий, а требовательный! Иногда полезно прикрикнуть, если игрок слов не понимает. Я тоже иногда кричу.

- Самый сложный момент на чемпионате?

- Раздумья о составе. Кого взять, кого отцепить. Сильно рад за Гурьянова. Парень очень правильно относится ко всему – дольше всех тянется-разминается…

- Телекамера выхватила ваш диалог после победы над шведами. О чем говорили?

- Сказал, что надо улучшать руки, делать их ловчее, гибче, мягче. Чтобы шайбу быстро останавливать-обрабатывать.

- После возвращения из Канады вы в аэропорту сказали, что следующее поколение молодежки менее плодовитое, коли там лучший Рубцов, оставшийся за океаном.

- Посмотрим. Есть ребята, которым не хватает толчка, доверия. Говорят, что очень талантлив Свечников-младший, выступающий в Америке. Но пока он очень молод. Его время скоро придет. Тот же 16-летний швед Далин допускал очень много ошибок.

- На ноябрьском Турнире четырех в Швеции капитаном сборной был Рыков, а Капризов его ассистентом. Почему в Канаде они обменялись нашивками?

- Рыков был капитаном в юниорской сборной. Мы посчитали, что нападающему проще проявить лидерские качества и повести команду за собой, и не ошиблись.

- Есть мнение, что вы переросли уровень молодежной сборной. Нет желания вернуться к работе с клубом?

- Скрывать нет стану: после Торонто-2015 у меня были предложения от клубов. Серьезных, с нормальными финансовыми условиями. Я думал-размышлял, советовался с семьей и решил остаться в молодежной сборной.

- Предложение от «Нефтехимика»?

- Нет, берите выше. Но я выбрал молодежную сборную, с которой отработаю следующий сезон. Как будет дальше – не знаю. Я ведь тренировал клубы и считаю, неплохо. «Спартак», ЦСКА…

- Браташа в этом сезоне приглашал «Спартак», но…

- …Ему не разрешили. Не знаю, как бы он поступил, если бы дали добро. А мне нравится общаться с молодыми, заряжаюсь от них энергией.

- О чем с ними говорите?

- На разные темы, не только на хоккейные, но и на житейские. Даже о девушках. Бывает, они становятся причиной неудач молодых хоккеистов.

- Когда игроки знакомятся с девушками при выходе из ресторана?

- Да, - смеется. – Ведь все знают, какие суммы платят хоккеистам.

- Один из ваших подопечных недавно признался: «За Брагина хочется играть».

- Приятно! Ребята знают, что работа работой, но они всегда могут прийти ко мне в номер и обсудить любую тему.

- Запомнились ваши педагогические приемы – то планшетку сломаете, то ногу на бортик поставите. Вот и сейчас на борт взобрались…

- И вы туда же. Мне жена звонит: «Ты что это на борт залез? Делать нечего?» А я просто встал на лавку, которая была на уровне бортика. Просто по телевизору так показалось.

- Ваши бывшие «молодогвардейцы« из НХЛ в Торонто и Монреаль звонили?

- Видео прислали, правильные слова сказали. Особенно Кузнецов.

- Как отпраздновали бронзовые медали?

- Да никак. Хорошо, что выспаться дали. В Буффало ведь нам билеты взяли на рейс через три часа после финала. Никто не ожидал, что выйдем. Летели двумя группами, одна – через Атланту, другая – уже забыл как…

С женой Татьяной живем сорок лет

- Ваши главные болельщики?

- Семья. Жена Татьяна, с которой мы вместе сорок лет. Всякое было в нашей жизни, и сложный момент. Ведь я по три недели сидел на сборах, без выходных. Татьяна в одиночку дочерей воспитала.

У меня внук и две внучки. Просят: «Дед, давай выигрывай». Все это искренне. Подарил ему шлем. Надел и не понравилось. Говорит, что жмет. Сергей Мозякин рассказывал, как отдал сына в хоккей в четыре года, и тоже не пошло. А в шесть – понравилось.

- Где любите отдыхать?

- В Италии. Снимаем дом всей семьей на берегу моря. Три года ездим и не жалеем.

- Любимая музыка?

- Советского плана – Высоцкий, Розенбаум.

- Любимое блюдо?

- Хороший кусок мяса. Когда ездили в Канаду на Суперсерию, меня с Герсонским пригласил в свой ресторан русский эмигрант. Заколол теленочка, вкус того стейка – вот такой ширины и вот такой толщины – помню до сих пор. После него два дня есть не хотелось, сыт был.

- Любимая машина?

- Я не фанат авто. Много лет езжу на «Лексусе», меняю время от времени. Но удобнее передвигаться по Москве на метро. Сел на «Бабушкинской» и через 22 минуты приехал на «Китай-город».

- Живете в квартире, которую получили в «Спартаке»?

- В том же доме, но в улучшенном варианте. Сами улучшили – переселились в четырехкомнатную.

- За футболом следите?

- А как же! Болею за «Спартак», надеюсь, в этом году станет чемпионом. Он стал сильнее, а соперники слабее. Спартаковцы наладили оборону, сделали точечные усиления, отсюда и результат. Немало матчей выиграли 1:0, в концовках.

- На новый стадион «Спартака» ходите?

- Мне там нравится. Но только в хорошую погоду.

- С кем-то из этого «Спартака» знакомы?

- Да нет.

- А с экспертом «Советского спорта» Ловчевым?

- Еще бы. Ведь жил в его квартире.

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