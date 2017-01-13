Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?

Превью сегодняшнего игрового дня в КХЛ.

Вчера «Салават Юлаев» был разгромлен торпедовцами в теннисным счетом 1:6. Герой молодежного чемпионата мира Капризов не остался без баллов за результативность – ассистировал Линусу Умарку. Самое крупное домашнее поражение в сезоне наставник уфимцев Игорь Захаркин объяснил неготовностью к стартовому натиску агрессивного соперника.

«Ак Барс» же потерпел три поражения подряд, причем все – от клубов-фаворитов , «Салавата Юлаева», «Магнитки» и вчера от «Локомотива». Перед выездной сессией команда из Казани провела открытую для журналистов тренировку.

- Мы знаем картину происходящего и уже готовимся к плей-офф, - подстелил соломку наставник «барсов» Зинэтула Билялетдинов.

Похоже, «верхи» Восточной конференции уже заняли стартовые позиции перед плей-офф. И «низы» получают возможность выбрать соперника в первом кубковом раунде. Наиболее желанный – идущий вторым «Авангард». Если бы плей-офф стартовал сегодня, то «ястребы» сразились бы с «драконами» из Пекина, победившими вчера финских «шутов» (6:3). А моряки из Владивостока попали бы под «Магнитку», с которой встречались в первом кубковом раунде три года назад и даже зацепили одну игру у будущего обладателя главного трофея лиги.

Вчерашняя домашняя осечка с рижским «Динамо», одержавшим только вторую гостевую победу в основное время, может дорого стоить команде Александра Андриевского. В случае победы над ЦСКА (но только в основное время) «Сибирь» потеснит моряков из зоны плей-офф. Правда, у «Адмирала» останется игра в запасе.

Позавчера в Череповце сибиряки потеряли вратаря Тэйлора. Защитник Алексеев, в конце декабря вернувшийся в родные пенаты из ЦСКА, выбрасывая шайбу, угодил в голову находившегося на лавке канадского голкипера и вывел его из строя на месяц.

Впрочем, у «Сибири» есть молодой Красиков. Именно он остановил армию Дмитрия Квартальнова в Новосибирске, отразив без малого полсотни бросков. Хозяева тогда выиграли 3:2 по буллитам.

Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду, с которой побеждал в плей-офф-2014 знатного кубкового бойца «Ак Барс»?

Сегодня во дворце на Ленинградке пройдут смотрины кандидата в сборную России Шумакова, которого давно сватают в ЦСКА. Хочется и зрителей побольше, чем 2200 человек на позавчерашнем матче с «Кузней» при относительно невысоких ценах на билеты (антирекорд посещаемости ЛСК ЦСКА в текущем сезоне). Такая жиденькая аудитория как-то не вяжется со статусом хозяев, претендующих на Кубок Гагарина.

Болельщики «Спартака» не ждут ничего хорошего от своей команды в Магнитогорске, где красно-белые не побеждали, вообще никогда. Тем более что Мозякин и Ко после поражения от сочинских «леопардов» (3:5) выйдут злыми. А капитану «Магнитки» надо успеть побить снайперский рекорд регулярных чемпионатов Стива Мозеса, установленный в позапрошлом сезоне, - 36 голов. Сейчас у Мозякина – 34.

Люди, близкие к «Спартаку», в недоумении – почему сочинцы, с августа не видящие зарплату, в новом году одерживают победу за победой, а красно-белые, получающие деньги без задержек-проволо чек, проигрывают?

В московском «Динамо» ведь тоже туман с финансами, однако команда Сергея Орешкина выдала серию из пяти побед. Забивают даже те, от кого голов не очень-то и ждут – Кокарев, Рылов, Подшендялов и даже Кашпар с полегчавшим на 10 миллионов российских денег новым контрактом.

ВСЕ МАТЧИ ДНЯ:

Матч Северсталь - Авангард Место и дата 13 января 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч ЦСКА - Сибирь Место и дата 13 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Матч Слован - Барыс Место и дата 13 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция