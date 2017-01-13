Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий КвартальновИсточник: ХК ЦСКА

Превью сегодняшнего игрового дня в КХЛ.

Вчера «Салават Юлаев» был разгромлен торпедовцами в теннисным счетом 1:6. Герой молодежного чемпионата мира Капризов не остался без баллов за результативность – ассистировал Линусу Умарку. Самое крупное домашнее поражение в сезоне наставник уфимцев Игорь Захаркин объяснил неготовностью к стартовому натиску агрессивного соперника.

«Ак Барс» же потерпел три поражения подряд, причем все – от клубов-фаворитов, «Салавата Юлаева», «Магнитки» и вчера от «Локомотива». Перед выездной сессией команда из Казани провела открытую для журналистов тренировку.

- Мы знаем картину происходящего и уже готовимся к плей-офф, - подстелил соломку наставник «барсов» Зинэтула Билялетдинов.

Похоже, «верхи» Восточной конференции уже заняли стартовые позиции перед плей-офф. И «низы» получают возможность выбрать соперника в первом кубковом раунде. Наиболее желанный – идущий вторым «Авангард». Если бы плей-офф стартовал сегодня, то «ястребы» сразились бы с «драконами» из Пекина, победившими вчера финских «шутов» (6:3). А моряки из Владивостока попали бы под «Магнитку», с которой встречались в первом кубковом раунде три года назад и даже зацепили одну игру у будущего обладателя главного трофея лиги.

Вчерашняя домашняя осечка с рижским «Динамо», одержавшим только вторую гостевую победу в основное время, может дорого стоить команде Александра Андриевского. В случае победы над ЦСКА (но только в основное время) «Сибирь» потеснит моряков из зоны плей-офф. Правда, у «Адмирала» останется игра в запасе.

Позавчера в Череповце сибиряки потеряли вратаря Тэйлора. Защитник Алексеев, в конце декабря вернувшийся в родные пенаты из ЦСКА, выбрасывая шайбу, угодил в голову находившегося на лавке канадского голкипера и вывел его из строя на месяц.

Впрочем, у «Сибири» есть молодой Красиков. Именно он остановил армию Дмитрия Квартальнова в Новосибирске, отразив без малого полсотни бросков. Хозяева тогда выиграли 3:2 по буллитам.

Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду, с которой побеждал в плей-офф-2014 знатного кубкового бойца «Ак Барс»?

Лучшее с «Дакара»: самые яркие видео первой недели

Сегодня во дворце на Ленинградке пройдут смотрины кандидата в сборную России Шумакова, которого давно сватают в ЦСКА. Хочется и зрителей побольше, чем 2200 человек на позавчерашнем матче с «Кузней» при относительно невысоких ценах на билеты (антирекорд посещаемости ЛСК ЦСКА в текущем сезоне). Такая жиденькая аудитория как-то не вяжется со статусом хозяев, претендующих на Кубок Гагарина.

Болельщики «Спартака» не ждут ничего хорошего от своей команды в Магнитогорске, где красно-белые не побеждали, вообще никогда. Тем более что Мозякин и Ко после поражения от сочинских «леопардов» (3:5) выйдут злыми. А капитану «Магнитки» надо успеть побить снайперский рекорд регулярных чемпионатов Стива Мозеса, установленный в позапрошлом сезоне, - 36 голов. Сейчас у Мозякина – 34.

Люди, близкие к «Спартаку», в недоумении – почему сочинцы, с августа не видящие зарплату, в новом году одерживают победу за победой, а красно-белые, получающие деньги без задержек-проволочек, проигрывают?

В московском «Динамо» ведь тоже туман с финансами, однако команда Сергея Орешкина выдала серию из пяти побед. Забивают даже те, от кого голов не очень-то и ждут – Кокарев, Рылов, Подшендялов и даже Кашпар с полегчавшим на 10 миллионов российских денег новым контрактом.

ВСЕ МАТЧИ ДНЯ: 

Матч

Металлург Мг - Спартак

Место и дата

13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - ХК Сочи

Место и дата

13 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Авангард

Место и дата

13 января 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Металлург Нк

Место и дата

13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Сибирь

Место и дата

13 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Барыс

Место и дата

13 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Автомобилист

Место и дата

13 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛОфициальный сайт КХЛ объявил имена тренеров и их помощников, которые будут работать с командами-участниками Матча звезд лиги.СКА – «Металлург» (Нк). Текстовая трансляция начнется в 19:30Матч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Мг) сыграет со «Спартаком», ЦСКА – «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)На пресс-конференции наставников «Динамо» и «Нефтехимика» Назарову и Орешкину пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов.«Металлург» (Мг) – «Спартак». Текстовая трансляция начнется в 17:00Матч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Артем Подшендялов: Не считаю свой гол ключевымНападающий московского «Динамо» Артем Подшендялов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Иван Скобрев: Оценивать «физику» команды будем, когда ребята Кубок над головой поднимутТренер московского «Динамо» Иван Скобрев оценил свой вклад в успех бело-голубых после победы над «Нефтехимиком» - 4:0.Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забиватьЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых голаГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:4.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Торпедо», «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локомотива».Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуНепобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуВ январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубльМатч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матчаСДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».Петерис Скудра: Хорошо, что забили столько головГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапкеГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».
Главные новости
Футбол
Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра
Хоккей
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ
Футбол
Гаджибеков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»
Футбол
Поль Погба: Матчи с «Ливерпулем» важнее для нас, чем дерби с «Сити»
Футбол
«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроков
Другие
Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена
Хоккей
Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»
Биатлон
Йоханнес Бе: Тарьей страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему диагноз
Футбол
Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду
MMA
UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости