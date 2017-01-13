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Команда Радулова разгромлена со счетом 1:7. Что не так с «Монреалем»? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда Радулова разгромлена со счетом 1:7. Что не так с «Монреалем»? (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Канадиенс» в целом неплохо проводят сезон, но тут как под каток попали под «Миннесоту».

«Монреаль» лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая «Бостон» на девять очков. Но иногда случаются ужасные провалы, которые трудно объяснить.

Например, 0:10 осенью от «Коламбуса». Ну ладно, сейчас мы видим, что «Блю Джекетс» - крутые ребята, и они не просто так лидируют в НХЛ. Но не проигрывать же с двузначным счетом?

Тогда ворота «Канадиенс» защищал Эл Монтойя. Теперь под раздачу попал Кэри Прайс, который два года назад признавался лучшим голкипером и самым ценным игроком лиги. Обычно психику таких вратарей берегут. Однако теперь тренер «Монреаля» Мишель Террьен менять Прайса не стал, и тот испил чашу унижения до дна, пропустив все семь шайб.

Никакой борьбы в этом матче не было. «Дикари» забивали гол за голом, и гости отобрали сухарь у Девана Дубника только за девять секунд до конца игры, когда Томаш Плеканец реализовал большинство.

Что интересно, «Миннесота» не устроила шквал бросков по воротам Прайса – только 24. Но в этот вечер он был реально плох. Так много он не пропускал со 2 марта 2013 года, когда попал под разъяренный «Питтсбург».

«У всех бывают матчи, когда они выглядят не лучшим образом, - говорит ветеран из «Уайлд» Эрик Стаал. – Но мы хорошо начали игру, а вот «Монреаль» выглядел каким-то уставшим. Ну и конечно, это необычное чувство, когда ты так много забиваешь такому вратарю как Прайс».

Ну конечно, «Монреаль» устал – он ведь проводил спаренные матчи и вчера оторвался на «Виннипеге», забив ему… семь голов (7:4). А теперь вот как все повернулось.

Чем в этом матче запомнился Александр Радулов? Он потерялся, как и вся команда. Получил «-1» за полезность, схватил двойной малый штраф, когда опасно сыграл высоко поднятой клюшкой. И вот «Миннесота» это удаление реализовала.

«Вот как получается… Эрик Стаал оказался более хорошим неограниченно свободным агентом, чем Александр Радулов, которых подписали в межсезонье. Лучше результативность, больше опыта, дешевле контракт».

Ну да, взлет Эрика Стаала многих удивил. 38 (14+24) очков при зарплате $3,5 млн в год.

Александр Радулов – 32 (10+22) очка при зарплате $5,75 млн в год.

Стаал выглядит эффективнее, спору нет. Но об этом в июле никто не знал. Тогда бывший звездный форвард сборной Канады считался сбитым летчиком.

Что тут еще скажешь? «Монреалю» лучше забыть об этом матче. Дотянуть до перерыва на «Матч звезд», куда поедут защитник Ши Уэбер и как раз Кэри Прайс. И перезагрузиться, потому что потом будет одна дорога – в плей-офф.

Матч

Миннесота - Монреаль - 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Голы:

Фолин (Стаал, Бродин), 2:34 (1:0). Стаал (Койл, Дамба), 26:35 (2:0). Шрёдер (Сутер, Спарджон), 27:14 (3:0). Нидеррайтер (Койву, Дамба), 37:58 (4:0). Цукер (Гранлунд, Спарджон), 43:31 (5:0). Сутер (Стаал, Дамба), 46:06 (6:0). Нидеррайтер (Поминвилль, Хаула), 54:26 (7:0). Плеканец (Барберо, Андригетто), 59:51 (7:1).

Место и дата

13 января 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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