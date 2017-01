Команда Радулова разгромлена со счетом 1:7. Что не так с «Монреалем»? (видео)

«Канадиенс» в целом неплохо проводят сезон, но тут как под каток попали под «Миннесоту».

«Монреаль» лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая «Бостон» на девять очков. Но иногда случаются ужасные провалы, которые трудно объяснить.

Например, 0:10 осенью от «Коламбуса». Ну ладно, сейчас мы видим, что «Блю Джекетс» - крутые ребята, и они не просто так лидируют в НХЛ. Но не проигрывать же с двузначным счетом?

Тогда ворота «Канадиенс» защищал Эл Монтойя. Теперь под раздачу попал Кэри Прайс, который два года назад признавался лучшим голкипером и самым ценным игроком лиги. Обычно психику таких вратарей берегут. Однако теперь тренер «Монреаля» Мишель Террьен менять Прайса не стал, и тот испил чашу унижения до дна, пропустив все семь шайб.

Никакой борьбы в этом матче не было. «Дикари» забивали гол за голом, и гости отобрали сухарь у Девана Дубника только за девять секунд до конца игры, когда Томаш Плеканец реализовал большинство.

Что интересно, «Миннесота» не устроила шквал бросков по воротам Прайса – только 24. Но в этот вечер он был реально плох. Так много он не пропускал со 2 марта 2013 года, когда попал под разъяренный «Питтсбург».

«У всех бывают матчи, когда они выглядят не лучшим образом, - говорит ветеран из «Уайлд» Эрик Стаал. – Но мы хорошо начали игру, а вот «Монреаль» выглядел каким-то уставшим. Ну и конечно, это необычное чувство, когда ты так много забиваешь такому вратарю как Прайс».

Ну конечно, «Монреаль» устал – он ведь проводил спаренные матчи и вчера оторвался на «Виннипеге», забив ему… семь голов (7:4). А теперь вот как все повернулось.

Чем в этом матче запомнился Александр Радулов? Он потерялся, как и вся команда. Получил «-1» за полезность, схватил двойной малый штраф, когда опасно сыграл высоко поднятой клюшкой. И вот «Миннесота» это удаление реализовала.

