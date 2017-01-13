Дневник «Дакара». День 12. «Под конец можно даже и прибавить»

Зачастую приходится просыпаться в 5:30. Отбой в команде "КАМАЗ-мастер" – в полночь. Но это отнюдь не означает, что в 0:00 все уже спят – хочется же и с близкими пообщаться. Источник: «Советский спорт»

Десятый этап ралли-рейда «Дакар-2017» был, возможно, самым важным во всей гонке. Он во многом решал исход борьбы за золотого «бедуина». Об этом же на командном собрании накануне говорил и начальник команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Необходимо было сделать все, чтобы показать хороший результат.



И боевые экипажи сделали все и даже чуточку больше. За российской командой остались первые три места. Быстрее остальных финишную черту пересек экипаж Эдуарда Николаева. Вторым приехал Дмитрий Сотников со своей командой, отстав на 7 минут и 1 секунду. Третьим стал Айрат Мардеев, отставший от лидера еще на 40 секунд.

«Не поздравляйте раньше времени. Еще два этапа впереди», – попросил Николаев, когда по приезду в бивуак его принялись поздравлять остальные члены команды.

Поздравлять можно было только с победой на отдельном этапе – важное уточнение.

– Сегодняшний спецучасток можно назвать нашим, КАМАЗовским. Первая часть – тяжелые песчаные русла, извилистые дорожки – WRC и очень сильное бездорожье – триал, – рассказывает победитель. – Тем не менее мы сильно времени не теряли. Пару раз пришлось сдать назад и в одном месте точку не могли три минуты взять. Потом была нейтрализация километров 90. Там нам удалось заменить колесо, которое не спецучастке немного зацепили.

Во второй половине тоже обещали русла.

– Вторая часть получилась более насыщенной. Гонка перешла в бездорожье. Дорога вроде и прямая, но с камнями – одна кочка и тебя подбросит, швырнет. Приходилось постоянно держать концентрацию. Финишная дорога была более извилистая, холмистая с большим количеством местных болельщиков. Это всегда бодрит и позволило под финиш даже немного добавить темпу. Сегодня пришлось выложиться физически. До этого таких нагрузок не было. Хотелось бы побольше таких участков на «Дакаре». Все дни мы старались концентрировать внимание, чтобы скорость не превысить, а сегодня – именно физическая нагрузка, где необходимо было не сдать, не расслабиться до самого финиша, а под конец может даже и прибавить, понимая, что устали все.

Очередной бивуак разбили в городе Сан Хуан – на гоночной трассе, с трех сторон зажатой скалистыми горами. Бывалые участники «Дакара» знают это место и называют его раскаленным котлом. В прошлом сезоне температура здесь доходила до 48 градусов. В этом годе погода сжалилась над командами. 12 января, когда первые технички приехали на место термометр показывал всего 42 градуса выше нуля. Приезжавшие КАМАЗы оставляли в асфальте глубокие следы протекторов. К общему собранию, к 22:00 по местному времени, когда в Москве было 4 часа утра, а солнце скрылось за горами, температура и вовсе упала до 38 градусов. После дневного пекла это казалось раем.

Бивуак, на который команды приехали по окончании 10-го этапа «Дакара» известен, как самый жаркий. В прошлом году температура доходила до 48 градусов. в этом природа пощадила гонщиков. Днем было «всего» 42 градуса. к полуночи - 39. Источник: «Советский спорт»

Настроение в бивуаке можно было бы назвать радостным, если бы не два «но». Во-первых, экипаж Антона Шибалова на трассе ждала очередная поломка, отнявшая у экипажа порядка 3 часов. Во-вторых, команда старательно пыталась не показывать растущее ожидание победы.

В общем зачете после этапа произошли небольшие изменения. Главное событие – рокировка двух российских экипажей во главе генеральной классификации. На первую позицию вышел Эдуард Николаев. На вторую строчку опустился Дмитрий Сотников, отстающий от лидера на 5 минут 15 секунд. Для нашей же команды важнейшим событием стало отставание Де Роя который проиграл победившему Николаеву более 20 минут. В общем зачете от лучшего КАМАЗа голландец теперь отстает на 24 минуты 17 секунд.