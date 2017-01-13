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Возвращение Третьякова и новый старт Устюгова

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Третьяков
Александр ТретьяковИсточник: «Советский спорт»

За чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что: Этап Кубка мира (спринт)
Где: Тоблах (Италия)

На что рассчитывать: Меньше недели прошло с момента финиша многодневки «Тур де Ски», как ее победителю – Сергею Устюгову – предстоит старт на очередном этапе Кубка мира. Собственно, лишний отдых ему б не помешал, но как пропустить гонку в спринте, да еще вольным стилем? Учитывая, что именно Устюгов выиграл две последние из них – в швейцарском Давосе и в рамках «Тура» - в Вал Мюстаре. Для самого Сергея этап в Италии – отличная возможность приблизиться к Мартину Сундбю в общем зачете Кубка мира, ведь сам норвежец в Добьако (другое название Тоблаха) не приехал – спринт не является его сильной стороной. Борьба за Большой хрустальный глобус вышла на новый уровень после того, что россиянин устроил на «Тур де Ски». Другой вопрос – хватит ли сил Сергею успешно выступить завтра в личной гонке? И если да – останутся ли эти силы на воскресный командный старт?

Сергей Устюгов
Сергей УстюговИсточник: Global Look Press

Из приятных новостей – в состав сборной России вернулся олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, пропустивший последние этапы из-за проблем спиной (из-за них же он не участвовал в «Тур де Ски»). Кроме того, в команду вошли серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский, а также Николай Морилов, Глеб Ретивых и Антон Гафаров. В женских гонках за Россию выступят Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева и Наталья Непряева. Но если от мужчин мы вполне можем рассчитывать сразу на два золота, то претензии девушек гораздо, гораздо скромнее. 

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что: Этап Кубка мира и чемпионат Европы
Где: Винтерберг (Германия)

На что рассчитывать: На злость Александра Третьякова, который из-за прихоти чиновников был отстранен от международных стартов и пропустил предыдущий этап Кубка мира в Альтенберге. К счастью, в Международной федерации поняли, что поспешили с принятием подобного решения, и сняли запрет на участие Александра (а также наших скелетонисток Елены Никитиной, Ольги Потылициной и Марии Орловой) в турнире. Однако одного пропущенного старта хватило для того, чтобы Третьяков скатился с 1-й на 9-ю позицию в общем зачете в битве за Большой хрустальный глобус. Наверняка, в эти выходные он постарается выжать максимум из ситуации и будет бороться только за победу. При этом основные конкуренты Третьякова в нынешнем сезоне – кореец Юн Сун-Бин и американец Мэтью Антуан – не войдут в протоколы чемпионата Европы, который состоится в рамках этапа Кубка. Впрочем, вряд ли Александра устроит только золото ЧЕ при поражении в абсолюте.  Его амбиции куда серьезнее.

В бобслее наша главная надежда – на экипажи Александра Касьянова, который идет вторым в обоих зачетах (и в двойках, и в четверках). В Альтенберге 7 дней назад россиянин дважды взял серебро, при это уже успел заскучать о победах – в текущем сезоне он выиграл всего один заезд, на самом первом этапе в Уистлере (в четверках). Впрочем, в этот уик-энд Касьянову даже не обязательно брать золото, чтобы стать лидером в борьбе за Глобус. Достаточно на несколько позиций опередить главных конкурентов – корейца Вон Юн-Йонга (в двойках) и швейцарка Рико Петера (в четверках). Расклад более, чем реальный – в Альтенберге оба выступили не блестяще.

САННЫЙ СПОРТ

Что: Этап Кубка мира
Где: Сигулда (Латвия)

На что рассчитывать: На мужскую сборную Россию. Почти в полном составе. Семен Павличенко на предыдущем этапе в Кенигзее одержал победу, заодно став двукратным чемпионом Европы. Роман Репилов лидирует в общем зачете. Степан Федоров идет в нем на 9-й строчке, к тому же на его счету – серебро в спринте в Винтерберге, а в Сигулде эта дисциплина вновь появляется в программе. Австриец Вольфганг Виндл, немцы Феликс Лох и Ральф Палик, американец Такер Уэст и итальянец Доминик Фишналлер – серьезные ребята, но все они российским саночникам вполне по плечу. Так что ждем урожай медалей. Причем, не только от мужчин – лидер нашей женской команды, Татьяна Иванова, на прошлой неделе завоевала серебро – первую для себя медаль в сезоне. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь надеемся на золото?

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Что: Этап Кубка мира
Где: Висла (Польша) – мужчины. Саппоро (Япония) – женщины

На что рассчитывать: Ирина Аввакумова больше года не залетала в призы этапов Кубка мира, но в прошлые выходные в немецком Оберстдорфе завоевала сразу две медали – серебро и бронзу. Ждем продолжения банкета в Саппоро! Конечно, бороться с лидером общего зачета Сарой Такахаси придется сложно даже безотносительно того, что японка будет выступать на родине. Опередить еще одну местную летающую лыжницу – Юки Ито – тоже непросто. Но с остальными фаворитами россиянка вполне может конкурировать на равных. Тем более она, похоже, набирает форму в преддверии чемпионата мира в Лахти.

От мужской сборной ожидания скромнее, но есть надежда на Евгения Климова. 22-летний россиянин в этом сезоне стабильно держится в ТОП-20, в общем зачете идет 17-м, а в начале января в австрийском Инсбруке взял бронзу – первую для нас медаль на Кубке мира с 2012 года!

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Что: Этап Кубка мира
Где: Венген (Швейцария)

На что рассчитывать: На то, что Александр Хорошилов будет опять бороться за медаль. Россиянин в последние сезоны превратился в одного из сильнейших слаломистов мира. На его счету – победа на этапе Кубка мира и еще шесть подиумов за последние три сезона, включая текущий (брал бронзу в Валь-д’Исере). На прошлой неделе в Адельбодене Хорошилов остался 5-м – тоже серьезный результат. Венген находится недалеко – также в Швейцарии. И слалом значится здесь в расписании этапа. Так что будем надеяться на новую награду.

ФРИСТАЙЛ

Что: Этап Кубка мира (лыжная акробатика)
Где: Лэйк-Плэсид (США)

На что рассчитывать: Сборная России ударно начала сезон, выиграв командные соревнования в китайском Бейда-Лейк (да, нетипичное китайское название). Кроме того, там же Любовь Никитина завоевала бронзу в личных выступлениях. На сборы в США наши спортсмены отправились еще до наступления Нового года, так что должны были успеть освоиться в Лейк-Плэсиде. Конечно, фавориты здесь не мы – бороться с китайцами и австралийцами в акробатике непросто. За победу. Но зацепиться за медаль – вполне возможно.

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