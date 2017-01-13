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Дневник «Дакара». День 12. «Дакар» – он до последнего метра – «Дакар»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Высоты по 4200 метров над уровнем моря позади. Теперь горы служат только фоном. На фото наш "автобус" на высоте 2020 метров – на полпути к бивуаку в Сан Хуане. Остановились, чтобы помочь починить одну из техничек.
Высоты по 4200 метров над уровнем моря позади. Теперь горы служат только фоном. На фото наш "автобус" на высоте 2020 метров – на полпути к бивуаку в Сан Хуане. Остановились, чтобы помочь починить одну из техничек.Источник: «Советский спорт»

11-й этап легендарного ралли-рейда «Дакар», предпоследний в 2017 году, пройдет между городами Сан Хуан и Рио Куатро. От бивуака до старта первой части спецучастка гонщикам предстоит проехать 73 километра. Затем 119 километров спецучастка, целых 367 километров нейтрализации и еще 173 километра бездорожья. После финиша до нового бивуака боевым экипажам останется проехать 27 километров – всего 759 километров.

Пока с предстоящим этапом удалось ознакомиться лишь вкратце. Штурманам уже выдали легенды – там подробно все расписано, – рассказывает победитель предыдущего этапа Эдуард Николаев. – Предварительно обещают завершающие для этого «Дакара» пески. Тут тоже расслабляться нельзя – последние два дня… Сколько было случаев… Дай Бог, чтобы с нами такого не было. Главное – проехать и не потерять, ни самому, ни автомобилю. Но я считаю, что наша команда это умеет делать – не раз доказывала. Сегодня и завтра еще напряжемся, а остальное – гонка покажет. Мы же постараемся довезти наш российский флаг до подиума.

– Последний этап будет коротким – меньше ста километров. Можно ли назвать его приятной прогулкой перед финишем?
– Это полноценный этап. «Дакар» – он до последнего метра – «Дакар». Слово «Дакар» означает, что необходимо бороться до последнего. Если у тебя за плечами час или два, то можно дать слабину. И то всякие случаи бывали. Мы работаем на результат и такие планы строить пока не совсем верно. Да, понятно, что последний этап – это 65 километров вроде как по полевым дорогам. Но в 2015 году на этих полевых мы очень серьезно стукнулись и погнули раму – потеряли очень много времени. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

Победитель 10-го этапа ралли-рейда «Дакар», лидер общего зачета и главный претендент на золотого «бедуина» Эдуард Николаев только приехал с этапа, а уже с головой погрузился в доработку автомобиля к следующему дню.
Победитель 10-го этапа ралли-рейда «Дакар», лидер общего зачета и главный претендент на золотого «бедуина» Эдуард Николаев только приехал с этапа, а уже с головой погрузился в доработку автомобиля к следующему дню.Источник: «Советский спорт»

Даже час преимущества перед последними двумя этапами не будет гарантией победы. А у лучшего из гонщиков КАМАЗа, Эдуарда Николаева, преимущество перед лучшим из «вражеских» экипажей составляет всего 24 минуты 17 секунд – это голландец Рожер Де Рой. Но голландцу для победы придется справиться не только с Николаевым, но и со вторым российским экипажем во главе с Дмитрием Сотниковым, который отстает от лидера всего на 5 минут 15 секунд.

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