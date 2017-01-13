За кого в Китае выкинули 20 млн евро. Почему наш лимит и переплаты – пустяк

Покупками из Европы китайцам удивить уже сложно, трансферы внутри Китая – все еще что-то невообразимое.

Чжан Чэндун и 20 с лишним миллионов евро за него – теперь главный переход внутри Китая. «Хэбэй Форчун» скинул на счет «Бейцзин Гоань» двадцаточку за полузащитника сборной, чтобы было чуть легче жить с жестким лимитом: китайцев в составе обязательно должно быть шестеро.

Ниже пять коротких фактов, после которых даже максимальные траты «Анжи» на россиян в период несметного богатства клуба – пустяк.

27 лет

Чжан Чэндун – не молодая звезда, которая будет приносить пользу десяток сезонов и капитализироваться. Речь про игрока, который вряд ли мощно выстрелит и оправдает вложения.

Сила Поднебесная. Что нужно знать о китайском футболе

0 голов

За сборную Китая самый дорогой китайский игрок не забивал, хотя играл 23 раза. Он дебютировал в национальной команде семь лет назад против Португалии с Криштиану Роналду. Как раз Португалия для Чэндуна – самая результативная страна: в трех португальских клубах за три сезона он забил 15 мячей.

17 матчей

В Европе Чжан редко был основным игроком. 17 игр в среднем за евросезон для Португалии, Германии и Испании – мало. В «Мафре» (вторая португальская лига), «Лейрии» и «Бейра-Маре» (высшая) получалось более-менее, во второй бундеслиге за «Айнтрахт» из Брауншвейга он сыграл только 12 матчей, за «Райо Вальекано» – 4, только один в примере. В Испанию Чэндун уезжал из «Бейцзинь», туда же после неудачного сезона и вернулся.

Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в Китай

20,4 миллиона евро

«Бейцзинь» продал Чжана с идеальной выгодой: теперь у его бывшей команды есть лишняя возможность докупить звезду из Европы к Бураку Йилмазу и Ренато Аугусто, а у главного тренера новой – «Хэбэя» – видимо, меньше лимитных проблем. Этот главный – Мануэль Пеллегрини, китайцами ему нужно дополнять Лавесси, Жервиньо и Гаэля Какута.

43 раза

Рыночная стоимость – она сейчас в Китае никого не волнует, это да – превышена в 43 раза. 475 000 евро Чжан Чэндун стоит на самом деле. В остальном мире, где есть финансовый фейр-плей и чаще всего – все же трансферный разум.

Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»