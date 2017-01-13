Сюрпризы в Кордове: чего мы ждем от 11-го этапа «Дакара»

«Советский спорт» рассказывает о предпоследнем 11-м этапе ралли-марафона «Дакар».

Минувший 10-й этап получился очень насыщенным для россиян событиями. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева финишировал первым и возглавил общий зачет, коллеги Николаева Айрат Мардеев показал второй результат, а замкнул тройку лидеров экипаж Дмитрия Сотникова, расположившийся теперь на второй строчке генеральной квалификации.

В классе квадроциклов Сергей Карякин показал первый результат продолжил лидировать в общем зачете, опережая ближайшего соперника чилийца Игнасио Касале на 21 минуту 5 секунд.

Маршрут 11-го этапа проложен от города Сан-Хуан до Рио-Куарто, одного из самых старейших городов Аргентины, находящихся в провинции Кордова. Гонщиками предстоит проехать около 760 километров, 292 из которых спецучасток для внедорожников и багги или 288 километров для мотоциклов, квадроциклов и грузовиков.

«Дюны Сан-Хуана, разбросанные на первых 50 километрах, станут последними дюнами на маршруте «Дакара» 2017 года. Любители высокой скорости будут очень некомфортно чувствовать себя на трассе, предназначенной для гонок чемпионата мира по ралли (WRC). Всем известно, что сюрпризы здесь возможны в любой момент», - так описывает предстоящий этап официальный сайт «Дакара».

Главные интриги же, сможет ли голландец Жерард де Рой, расположившийся на третьей строчке общего зачета, сократить отставание от «КАМАЗ-мастер» в 24 минуты 17 секунд. Сколько грузовиков с белыми буквами «ВТБ« на синих бортах окажется на итоговом подиуме? Получится ли у победителя «Дакара»-2015 года, серебряного призера 2016 года Айрат Мардеева подняться с девятой строчки общего зачета. Продолжит ли лидировать Карякин? И как покажут себя российские мотогонщики Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова? Все это мы узнаем уже сегодня. Старт первого грузовика назначен на 16:17 по московскому времени.

«Дакар»

Перед 11-м этапом

Общий зачет

Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 28:07.59

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +0:30.01

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «КТМ») +0:38.43

...35. Александр Иванютин (Россия, «Хускварна») +5:46.46

...84. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +14:57.49

Квадроциклы

1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 34:38.33

2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +0:21.05

3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +3:06.51

Грузовики

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ-мастер») – 23:27.12

2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ-мастер») +0:05.15

3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Голландия, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:24.17

…9. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ-мастер») +2:16.24

…17. Антон Шибалов / Иван Романов / Роберт Аматыч (Россия, «КАМАЗ-мастер») +6:11.44