Мы чужие на этом празднике жизни? Дмитрий Донской про Супербоул

Сейчас многие в России увлечены американской политикой, и многие начали понимать, насколько сильна у американцев эта странная сила традиции. Сначала выборы, а затем 20-го января инаугурация президента. Обычно эта церемония является публичной, и показывается многочисленными телеканалами, как в США, так и в мире. В 1985 году, при вступлении во второй срок Рональда Рейгана, церемонию отложили на один день. И все потому, что именно на 20 января пришелся Супербоул ХIХ. Людям было куда больше интересно, как сыграют тогдашние участники этого матча («Чикаго Беарз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотс»), чем вступление в должность какого-то там президента США. Вот и пришлось переносить инаугурацию на день позже. То есть, Рейган принес клятву в срок, а потом сам появился на большом экране стадиона. Но сделал это американский лидер в присутствии лишь инаугурационного комитета. Только на следующий день прошла публичная церемония, где Рейган повторил те же самые слова.

Казалось бы, всего лишь исторический факт, но он весьма важен для того, чтобы понимать, что важнее для американцев. Недаром, Супербоул является в стране главным событием года. Да, именно событием, а не спортивной трансляцией. В то время, как в России из программы вещания убирают матчи сборной России по хоккею, финал внутреннего чемпионата в США собирает 119 миллионов телезрителей. Интересно, что сюда можно добавить 472 тысячи человек, которые смотрели матч на испанском. Конечно, все эти данные по прошлому Супербоулу, который стал всего лишь третьим в истории матча по количеству смотрящих его зрителей на территории США.

А сейчас давайте поверхностно разберем Супербоул по косточкам. Думаю, что про важность этого матча для страны я уже сказал, а вот теперь о том, почему он может быть интересным, в том числе тем, кто живет в России и не особо даже знает правила американского футбола, попробую рассказать сейчас.

Шоу на поле. Прежде всего, это праздник, который чувствуется не только для тех, кто непосредственно находится на месте, но и для тех, кто смотрит трансляцию по телевизору. Обычно матч бывает чему-то посвящен. Нынешний Супербоул состоится в Хьюстоне, точно также, как и в 2004 году, когда матч был посвящен космосу (год назад случилась катастрофа с шатлом Коламбия). Это означает, что перед матчем происходит красочная церемония. Например, тогда пел Джош Гробан, а гимн США – Бионсе. Конечно, куда уйти от великолепного спектакля в большом перерыве, где рабочие быстро делают сцену, и там выступают артисты, причем не под фонограмму.

Интересно, что тогда, в 2004, случился тот самый скандал с оголением Джанет Джексон, которая пела вместе с Джастином Тимберлейком. На этот раз уже известно, что на сцену взойдет Леди Гага. Интересно, будет ли на ней тот самый костюм из «мяса»? Таким образом, если вдруг будете на стадионе, то сядете и не встанете до занавеса.

Шоу на телевизоре. К тому, чтобы смотреть этот матч по телевидению (на саму игру попасть практически невозможно), вас подталкивают в течении двух недель на всех телеканалах страны. Пусть в этом году показывать матч будет FOX, но впечатление такое, что все каналы, словно сговорившись готовят вас к тому, чтобы вы переключились туда в воскресный прайм. Про игру говорят и домашние хозяйки и герои сериалов, в которых обычно снимается и подгадывается к показу серия, как-то связанна именно с Супербоулом. Разумеется, что об игре говорят и политики, которым нужен дополнительный пиар. Да и билеты на игру разыгрываются в топовых шоу национальных каналов.

Непосредственно перед матчем обычно в качестве экспертов даже на спортивные телешоу приглашают известных людей, будь-то из мира культуры, или из мира политики. И туда данные субъекты с радостью идут, поскольку знают, что на этот раз спортивные программы заберут абсолютно всех зрителей.

Реклама. Между тем, Супербоул обычно смотрят от начала и до конца не прерываясь. Казалось бы, американский футбол – это рекламные паузы, которые часто «мешают» смотреть игру. Но именно в этот день рекламодатели дают новые рекламные ролики своих компаний. Иной раз именно в рамках трансляции демонстрируются настоящие шедевры. СМИ с радостью сообщают, что 30 секунд рекламного времени в данной трансляции стоят рекордные пять (!) миллионов долларов. Так было в прошлый раз, но ведь американская экономика растет. Так сколько сейчас будут стоить эти секунды?

И после этого вы не будете смотреть Супербоул? Ах, да, в России этот матч не показывают. Впрочем, что нам до этих самых америкосов, если зрителям просто не интересно, то, как играет хоккейная сборная. Как говорил Остап Бендер: «Киса, мы чужие на этом празднике жизни».