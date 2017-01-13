«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло
на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
ЭМЕНИКЕ СОГЛАСИЛСЯ ПЕРЕЙТИ В «РУБИН»
Нападающий «Фенербахче»
Эммануэль Эменике все-таки станет игроком «Рубина». Об этом сообщает
ajansspor.com. Игрок согласен на возвращение в Россию. В ближайшее время клубы
обсудят трансфер футболиста. Речь идет об аренде до конца сезона с правом
дальнейшего выкупа.
САМЕДОВ ВСЕ-ТАКИ СТАНЕТ ИГРОКОМ «СПАРТАКА», РОМУЛО
ПОКИНУЛ КЛУБ
«Спартак» и «Локомотив»
договорились о трансфере полузащитника Александра Самедова. Об этом сообщил
председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.
– Договоренность есть,
а различные детали перехода комментирует клуб, а не я. О самом переходе будет
объявлено, когда все тонкости будут окончательно улажены с юристами на бумаге.
Когда это произойдет, я не знаю, – приводит слова Мещерякова Чемпионат.com.
Кроме этого, сегодня
официальный сайт красно-белых объявил об уходе Ромуло. За «Спартак»
полузащитник провел 69 матчей, забил 4 гола.
КАПИТАН «АНЖИ» ОТПРАВИЛСЯ В «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Бывший капитан «Анжи»
Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов». Контракт футболиста с самарцами
рассчитан на 3.5 года. Сегодня Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где
присоединится к своей новой команде.
За «Анжи» Гаджибеков
провел 196 матчей.
КУАССИ ПЕРЕШЕЛ ИЗ «КРАСНОДАРА» В «СЕЛТИК»
Пресс-служба «Селтика»
сообщился о том, что полузащитник Эбуэ Куасси перешел в клуб из Шотландии.
Контракт с футболистом заключен на четыре года. В текущем сезоне игрок провел 9
игра за «Краснодар». За «быков» игрок выступал с декабря 2015 года.
«ЛОКОМОТИВ» ПРОСМАТРИВАЕТ НАПАДАЮЩЕГО
На просмотре в
«Локомотиве» находится французский нападающий Александр Кор, выступающий за
литовский клуб «Стумбрас». Об этом сообщает ТАСС. В нынешнем сезоне 25-летний
футболист провел за свою команду 13 матчей и забил один гол.
Решение по футболисту
будет принято примерно 16 января.
ЖИРОВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «КРАСНОДАРОМ» И БЫЛ ОТДАН
В АРЕНДУ «АНЖИ»
Бывший защитник «Томи» Александр
Жиров стал игроком «Краснодара». Контракт футболиста с «быками» будет
действовать до 30 июня 2021 года.
Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Жиров будет выступать за «Анжи» на правах аренды. За махачкалинский клуб Александр играл в прошлом сезоне.