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«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ромуло
РомулоИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ЭМЕНИКЕ СОГЛАСИЛСЯ ПЕРЕЙТИ В «РУБИН»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике все-таки станет игроком «Рубина». Об этом сообщает ajansspor.com. Игрок согласен на возвращение в Россию. В ближайшее время клубы обсудят трансфер футболиста. Речь идет об аренде до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

САМЕДОВ ВСЕ-ТАКИ СТАНЕТ ИГРОКОМ «СПАРТАКА», РОМУЛО ПОКИНУЛ КЛУБ

«Спартак» и «Локомотив» договорились о трансфере полузащитника Александра Самедова. Об этом сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.

– Договоренность есть, а различные детали перехода комментирует клуб, а не я. О самом переходе будет объявлено, когда все тонкости будут окончательно улажены с юристами на бумаге. Когда это произойдет, я не знаю, – приводит слова Мещерякова Чемпионат.com.

Кроме этого, сегодня официальный сайт красно-белых объявил об уходе Ромуло. За «Спартак» полузащитник провел 69 матчей, забил 4 гола.

КАПИТАН «АНЖИ» ОТПРАВИЛСЯ В «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов». Контракт футболиста с самарцами рассчитан на 3.5 года. Сегодня Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

За «Анжи» Гаджибеков провел 196 матчей.

КУАССИ ПЕРЕШЕЛ ИЗ «КРАСНОДАРА» В «СЕЛТИК»

Пресс-служба «Селтика» сообщился о том, что полузащитник Эбуэ Куасси перешел в клуб из Шотландии. Контракт с футболистом заключен на четыре года. В текущем сезоне игрок провел 9 игра за «Краснодар». За «быков» игрок выступал с декабря 2015 года.

«ЛОКОМОТИВ» ПРОСМАТРИВАЕТ НАПАДАЮЩЕГО

На просмотре в «Локомотиве» находится французский нападающий Александр Кор, выступающий за литовский клуб «Стумбрас». Об этом сообщает ТАСС. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за свою команду 13 матчей и забил один гол.

Решение по футболисту будет принято примерно 16 января.

ЖИРОВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «КРАСНОДАРОМ» И БЫЛ ОТДАН В АРЕНДУ «АНЖИ»

Бывший защитник «Томи» Александр Жиров стал игроком «Краснодара». Контракт футболиста с «быками» будет действовать до 30 июня 2021 года.

Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Жиров будет выступать за «Анжи» на правах аренды. За махачкалинский клуб Александр играл в прошлом сезоне.

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