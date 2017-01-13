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Дневник «Дакара»: затишье перед финишем (фото)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара»: затишье перед финишем (фото)

Корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян продолжает свое путешествие в обозе ралли-рейда «Дакар-2017». В новой записи его дневника главное – фотографии. 

Ночная работа

Начинается пора решающих этапов «Дакара», которые требуют идеального состояния автомобилей. Механики работают практически без сна по несколько раз перепроверяя все узлы в боевых КАМАЗах

Полночный механик

 Победа зависит не только от пилотов, а от каждого из десятков членов команды «КАМАЗ-мастер». Один плохо прикрученный болт может стоить десятков минут на этапе.

Ранний старт

 Зачастую приходится просыпаться в 5:30. Отбой в команде «КАМАЗ-мастер» - в полночь. Но это отнюдь не означает, что в 0:00 все уже спят - хочется же и с близкими пообщаться.

Спускаясь с гор 2020

 Высоты по 4200 метров над уровнем моря позади. Теперь горы служат только фоном. На фото наш «автобус» на высоте 2020 метров - на полпути к бивуаку в Сан Хуане. Остановились, чтобы помочь починить одну из техничек.

Лидеры не спят

Победитель 10-го этапа ралли-рейда «Дакар», лидер общего зачета и главный претендент на золотого «бедуина» Эдуард Николаев только приехал с этапа, а уже с головой погрузился в доработку автомобиля к следующему дню.

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