Светлана Кузнецова: Получила аккредитацию – и пошла сдавать кровь на допинг

Светлана Кузнецова Источник: Reuters

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о своем зимнем отпуске, 602-й победе в карьере, предстоящем Australian Open и внезапных проверках на допинг.

«ПАПА НИКОГДА НЕ ОТДЫХАЕТ»

- Как прошли зимние каникулы? Удалось выбраться на отдых с родителями, как вы мечтали в конце прошлого сезона? – начинаем беседу со Светланой.

- Удалось! Правда, ненадолго. Буквально на неделю слетали с мамой на Мальдивы. Папа присоединился к нам только в последние три дня, но это уже здорово! Кажется, для него это были первые выходные в жизни. Он – невероятный трудоголик, постоянно в делах. Полностью увлечен своим делом. Так что я рада, что хоть ненадолго удалось его вытащить всем вместе отдохнуть.

- После Мальдив сразу начали готовиться к новым турнирам?

- Нет. Еще была небольшая поездка по Европе с друзьями. А потом провела несколько дней в Москве. Хотелось просто побыть в домашней обстановке, повидаться со знакомыми, которых редко вижу. Погулять с собакой, сходить в кино… Правда, до кино в итоге так и не добралась, - смеется Кузнецова. – Но все равно было здорово.

- Год вы начали с турнира в Брисбене, где уступили в четвертьфинале Гарбине Мугурсе. А потом не смогли защитить титул в Сиднее. Обидно?

- Я не летела в Сидней с мыслью о прошлогодней победе. Раз на раз не приходится, и нельзя зацикливаться на предыдущих результатах. Для меня куда важнее мое текущее состояние, внутренняя уверенность в себе. Никогда не ставлю определенных целей на турнир. Просто стараюсь проводить матч за матчем и смотреть, что из этого получается. Или не получается. В любом случае, важно делать правильные выводы.

- Что в этом случае не получилось в матчах с Мугурусой и против Анастасии Павлюченковой в Сиднее?

- Оба раза соперницы показали очень приличный теннис. Я же не реализовала свои шансы в первых партиях. Там, где была упорная борьба и у меня было больше шансов зацепиться за победу. Во вторых сетах и Гарбина и Настя действовали увереннее, поскольку я дала им поверить в себя. Я же, наоборот, начинала чаще ошибаться. Но нет ничего страшного в этих поражениях. В прошлом году я завоевала титул в Сиднее, а в Мельбурне вылетела уже во втором круге. Кто знает, как получится на этот раз?

«В МЕЛЬБУРНЕ ОБЕЩАЮТ ЖАРУ»

- За последние три года на чемпионате Австралии вы в принципе всего один матч выиграли. Это психологически не давит?

- Нет. Абсолютно. Каждый раз все начинаешь с чистого листа. Бывает, побеждаешь на турнире, но в следующем году оступаешься на ранней стадии. Бывает наоборот. Я не особо забочусь о своих предыдущих результатах в Мельбурне. Думаю только о том, что предстоит сейчас.

- Формой своей довольны?

- Физической – да. Я провела хорошую подготовку к сезону, так что чувствую себя нормально. В игровом плане все, вроде, тоже неплохо. Есть определенные моменты, которые хочется улучшить, но так бывает всегда.

- Жеребьевка имеет значение перед стартом чемпионата?

- Огромное! Но еще большее значение имеет твой внутренний настрой. Я всегда больше концентрируюсь на себе, чем на предстоящей сопернице. Так что и сетки, если честно, пристально не изучаю.

- В этом году опять повысили призовой фонд. Чемпионы теперь получат по 3,7 миллиона австралийских долларов, проигравшие в 1-м раунде – по 50 000. Как игроки реагируют на такие новости?

- Да никак, - смеется Светлана. – Нас в первую очередь результаты волнуют. О деньгах, выходя на корт, не думаешь.

- Погода в Мельбурне хорошая?

- Заметно прохладнее, чем в Сиднее. Там вообще была страшная жара, а здесь накануне даже дождик шел. Правда, обещают, что на следующей неделе, когда стартует турнир, тоже будет пекло. Посмотрим. Нам, в принципе, к нему не привыкать.

- Пока есть свободные дни до первого матча, как проводите время? Одни сплошные тренировки или удается куда-то выбраться – погулять, развеяться?

- Как раз на кортах стараюсь бывать пореже. Здесь, в Австралии, это очень энергозатратно, а силы надо экономить – пригодятся по ходу турнира. Но и гулять особо не хожу. Мне больше нравится отдыхать в номере – читать книги, смотреть фильмы… Помогает расслабиться и разгрузить голову.

- А как же зоопарк, океанариум, фото с коалой?

- С коалой я уже фото сделала – в Мельбурн-парке. Всегда стараюсь не упустить возможность пообщаться с красивой зверюшкой, порадовать своих подписчиков в соцсетях. Но в зоопарке пока не была. Помню, когда-то ездила тут «в гости» к пингвинам – было очень забавно на них посмотреть! Может, повторю в этот раз, если получится.

With my buddy in here 🐨🤗 Фото опубликовано Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Янв 11 2017 в 8:49 PST

«ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ»

- По ходу турнира в Сиднее вы одержали 602-ю победу в одиночном разряде. Это больше, чем у Марии Шараповой и любой другой россиянки вообще. Для вас такие цифры что-то значат?

- Не так много. Статистика – интересная вещь. Ее собирают, изучают, ее любят болельщики. Но она не поможет тебе в следующем матче. Это просто цифры – и все. Да, приятно осознавать, что выиграл больше 600 матчей за карьерой. Значит, было немало удачных дней! Но все они – в прошлом. А я больше сосредоточена на будущем.

- Но все-таки – почти 900 встреч за карьеру! О чем думаешь, когда вспоминаешь об этом?

- О том, что я уже давно в Туре. Что у меня большой опыт. Но главное – что я до сих пор не устала от тенниса, все еще получаю большое удовольствие, выходя на корт, и хочу продолжать играть. Это самое важное.

- Какие из матчей запомнились больше всего?

- Много хороших было. Из приятных – победные финалы на турнирах «Большого шлема». Так вышло, что оба раза играла с нашими девочками – в Нью-Йорке в 2004-м против Лены Дементьевой, в Париже в 2009-м – против Динары Сафиной. Были и другие незабываемые встречи. Как здесь, в Мельбурне, против Франчески Скьявоне в 2011-м, когда мы под жутким пеклом играли 4 часа 44 минуты. У меня тогда было много матчболов, но в итоге победить не смогла… Или с Сереной Уильямс – опять же, на Australian Open, в 2009-м. Я тогда взяла первый сет, подавала на матч, а потом из-за жары – первые раз в истории турнира – встречу прервали, чтобы закрыть крышу над центральным кортом. Пауза тогда пошла Серене на пользу - ей под открытым небом было куда тяжелее, чем мне. В итоге все перевернулось, и я тогда уступила, а Уильямс потом стала чемпионкой. Мне казалось - это так несправедливо, но… моего мнения никто не спрашивал. А у Серены я потом взяла реванш - в Париже, в том же году. И тоже потом завоевала титул.

- Последние месяцы постоянно гремят скандалы, связанные с обвинениями россиян в употреблении допинга, в махинациях с пробами. Звучат призывы отстранить всех наших спортсменов от международных турниров. В Туре какая ситуация? Другие игроки на вас косо не смотрят?

- Я про все это, конечно, читаю, но сама напрямую не сталкивалась. В теннисе другая ситуация. Думаю, у нас очень чистый спорт. Мы постоянно сдаем допинг-пробы. Буквально на днях – прилетела в Мельбурн, приехала получать аккредитацию, и прямо там, у стойки, меня встречает девушка – допинг-офицер с папкой – и говорит: «У вас выборочный контроль, надо сдать кровь. Прямо сейчас. Пойдемте». Я, мягко говоря, удивилась. Не думала, что можно делать это так внезапно. Спросила только: «Можно хоть сумки в раздевалку занести?». Разрешили. Благо, было время до начала тренировки – так-то у нас строго расписаны корты, кто когда может на них заниматься. В общем, отвели меня в комнату, сдала кровь. Там же встретила Карена Хачанова и многих иностранных ребят. Это к тому, что контроль в теннисе – жесткий. И он приносит результаты. А чтобы косо на россиян смотрели… Такого нет. Мы все хорошо друг друга знаем, давно общаемся, все у всех на виду, ведь переодеваемся в одних раздевалках. В общем, все нормально.

- Понятно, что сейчас все мысли – об Australian Open. Но потом у вас по плану – турнир в Санкт-Петербурге. Готовы, наконец, сыграть в северное столице?

- Жду – не дождусь! Очень рада, что удастся выступить в Питере. Я люблю этот город. Это мой город. Родной. Так что постараюсь подготовиться как можно лучше и порадовать наших болельщиков.