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Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» называет девять фишек, благодаря которым примечательна «Русская классика» – хоккейный матч на открытом катке в Москве.

Надо сказать, что Москва впервые примет «Русскую классику» - поединок между двумя клубами Высшей хоккейной лиги на открытом воздухе. Раньше были такие точки на карте – Красноярск (16 100 зрителей), Челябинск (9 200), Нижний Тагил (8 350), Тверь (6 350). И вот теперь пятый по счету матч этой серии пройдет на открытом катке «Парка Легенд».

День – суббота, 14 января. Время – 12:00. Место – СРК «Парк легенд» (Москва, Автозаводская, 23).

Соперники – «Динамо» из Балашихи сыграет с «Химиком» из Воскресенска. Эти команды впервые примут участие в таком матче. «Динамо» воспитывает игроков для столичного «Динамо», а легендарный воскресенский «Химик» имеет среди своих воспитанников шестерых олимпийских чемпионов, шестерых чемпионов мира, и четырех обладателей Кубка Стэнли. Среди них – Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Герман Титов, Андрей Ломакин, Валерий Зелепукин, Дмитрий Квартальнов, Александр Рагулин…

Если вспоминать, как «Русская классика» проходила раньше, то конечно, самой запоминающимся стал четвертый матч – в Твери. На этот раз это был уже не только поединок чемпионата ВХЛ между ТХК и воронежским «Бураном», а серия из трех встреч. Завершала ее игра ЦСКА во главе с Сергеем Федоровым и Александром Радуловым против СКА МВО – под этой вывеской скрывалась команда воспитанников тверского хоккея во главе с Ильей Ковальчуком и игроками ТХК. Интриг было много, начиная с того, что звезды мирового хоккея попали под сильнейший снегопад. И заканчивая тем, что наставник «Бурана» Александр Титов в матче ВХЛ увел команду в раздевалку в концовке при счете 0:1. Причем хоккей показывался в прямом эфире по «Матч ТВ». А потом гости спасли уже, казалось бы, безнадежный матч, переведя его в овертайм, и там вырвали победу – 2:1.

Фишки «Русской классики»-2017

1. Игра на открытой площадке в матче чемпионата ВХЛ

Проведение матча на улице – это возвращение к истокам. Именно так, под открытым небом, начинался хоккей в нашей стране, который отметил свое 70-летие. Помимо того, что это матч на улице, самое главное – это матч регулярного чемпионата. Не шоу и не матч звезд, а реальный поединок за три очка. Иногда именно этот матч становится решающим в определении мест в плей-офф.

2. Логотип

Каждый матч «Русской классики» имеет свой уникальный логотип, в котором учитывается особенности места проведения. В этом году в логотипе «Русской классики» представлены элементы фирменного знака ВХЛ, советского машиностроения и герба Москвы.

Место и действие – в прошлом завод ЗИЛ, а в настоящем – Ледовый дворец «Парка легенд» с открытой хоккейной коробкой на фоне заснеженного небосвода. Возрожденная мода на плакатный советский шрифт усиливает принадлежность к классике отечественной школы хоккея. Одним из главных элементов логотипа является традиционный символ русской зимы – снегирь.

3. Ретро-форма

Каждый раз на «Русской классике» для команд разрабатывается уникальная ретро-форма.

В этом году «Динамо» из Балашихи проведет встречу в форме, созданной по мотивам эскизов 40-50-х, а «Химик» наденет свитеры, стилизованные под форму сезона-1988/89, в котором команда из Воскресенска добилась наивысшего достижения в своей истории, став серебряным призером Чемпионата СССР.

4. Главный приз

Кроме трех очков, которые разыгрываются в матче, традиционным призом для команды-победительницы является самовар с гравировкой в виде логотипа «Русской классики». 

5. Сувенирная продукция

Помимо логотипа, к матчу разрабатывается уникальный фирменный стиль, сувенирная продукция, а также ретро-программка к матчу, которые поступают в продажу для болельщиков.

6. Проклятие хозяев

В этому году «Русская классика» пройдет в пятый раз. Во всех предыдущих четырех побеждали гости. Ближе всех к победе из хозяев был ТХК, но они уступили «Бурану» в овертайме.

Открытый каток в «Парке Легенд» вмещает 2300 человек, сейчас билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru, а также в кассах СРК «Парк Легенд» в Москве и Ледового дворца «Подмосковье» в Воскресенске. Стоимость билетов – от 100 до 200 рублей.

7. Массовое катание

Сразу после матча и до 17:45 любители активного отдыха смогут купить билет на массовое катание под открытым небом по специальной цене – 150 рублей. Предложение действует при предъявлении билета на «Русскую классику» в кассе катка.

8. «Динамо» как пароль

Обладатели сезонных абонементов на матчи московского «Динамо», а также билетов на игру регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Лада», которая состоится в тот же день в Ледовом дворце «Парка легенд», смогут посетить «Русскую классику» бесплатно.

9. Полевая кухня

До матча, а также во время игры на территории «Парка легенд» будет работать бесплатная полевая кухня с горячими напитками. 

Матч

Динамо Бшх - Химик

Место и дата

14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция

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