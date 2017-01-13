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Удар в спину. Перед полуфиналом с США из сборной России убрали двух лидеров

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нина Пирогова
Нина ПироговаИсточник: ФХР

На молодежном чемпионате мира принято решение дисквалифицировать двух лидеров нашей команды – Оксану Братищеву и Нину Пирогову.

Чешская пресса: «Как противно! У жестоких русских дерутся даже девушки!»

Скажу честно, новость о дисквалификации двух наших игроков перед полуфиналом с американской команды – сильнейший удар по нашей команде. Шансов на победу у россиянок и так было немного. На женских молодежных чемпионатах мира мы американок никогда раньше не обыгрывали. Лучший результат – 1:6. Именно так мы сыграли со сборной США и на нынешнем турнире – в группе…

А тут еще из команды вывели не просто двух лидеров – самых забивных игроков!

Напомню, что защитник Нина Пирогова – капитан сборной России. А, кроме того, один из ее лучших бомбардиров. Именно Пирогова сравняла счет в поединке со шведками на 59-й минуте матча. И именно она открыла счет в поединке с чешками в четвертьфинале.

Еще более мощная боевая единица в атаке нашей команды – форвард Оксана Братищева. Она забросила по шайбе в ворота чешек и канадок. А также забила победный буллит в ворота шведок.

Несложный подсчет показывает, что из семи шайб, заброшенных россиянками на этом турнире, пять – на счету Пироговой и Братищевой.

И именно их дисквалифицировали перед финалом со сборной США! 

Видео драки в матче женской сборной России. Как наши девчонки поколотили чешек

Напомню, что директорат турнира имел на это основание. Обе наших девушки получили матч-штрафы в поединке с чешками. Братищева – за удар соперницы в голову. Пирогова – за участие в массовой потасовке в концовке турнира, когда Нина вступилась за нашего вратаря. 

Формально ИИХФ имело повод для дисквалификации. Но по факту – нашу команду просто очень серьезно ослабили перед полуфиналом с серьезным соперником.

А ведь россиянки после двух нервных побед поймали кураж и были способны на подвиг…

Так или иначе наша команда выйдет на полуфинал в усеченном составе. Перед матчем большинство игроков нашей команды отказались от тренировки, посвятив день отдыха восстановлению. На лед вышла только четвертая пятерка россиянок

- Для тех игроков, кто в четвертьфинале провёл много времени на льду, было необходимо восстановление, - объяснил тренер сборной России Александр Сырцов на сайте ФХР. - А для тех, кто играл меньше, тренировка нужна, чтобы они не засиживались и были в тонусе. Настроение у команды великолепное, все катались на позитиве. Занятие прошло с прицелом на полуфинал. У нас дисквалифицированы два ведущих игрока. Соответственно, нам надо готовить девчонок к полуфиналу с учётом этого.

Что ж, будем и мы сегодня верить в наших девчонок! Ведь в составе есть еще Дарья Белоглазова и Алена Старовойтова, уже поражавшие на этом турнире ворота сборных США и Канады. Да и другие горят желанием отличиться.

Ну а Пирогова и Братищева присоединяться к нашей команде в следующем поединке. Будут они играть в финале или биться за «бронзу» - узнаем чуть позже.

На МЧМ-2017 наш гимн освистали. Но россиянки заставили трибуны смолкнуть

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