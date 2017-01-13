Капитан сборной России: Я драться не умею. Но там была провокация Чехии!

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с капитаном сборной России Ниной Пироговой, которую дисквалифицировали на полуфинал с США.

В этом материале я рассказывал о том, как сложился четвертьфинал Россия – Чехия (2:0) на молодежном чемпионате мира среди девушек (до 18 лет).

В двух словах, в концовке вспыхнула массовая драка, по итогам которой директорат ИИХФ дисквалифицировал Оксану Братищеву и Нину Пирогову, поэтому они сегодня не сыграют в полуфинале против сборной США. Кроме того чешские зрители освистали российский гимн.

Я позвонил в Чехию и поговорил с нашим капитаном Ниной Пироговой. Нужно было понять, что там все-таки произошло.

– Во втором периоде нам удалось забросить две шайбы, – рассказывает Пирогова. – У чешек особо не было шансов, поэтому они начали нас провоцировать. Пошли удаления с обеих сторон. Обычная игра на эмоциях. В конце начались провокации и потасовки. Наш вратарь прижимает шайбу ко льду. Но чешки лезут на нашего голкипера, бьют по рукам. Поэтому и вспыхнула драка… Очень жалко, что меня и Оксану Братищеву дисквалифицировали. Сегодня мы с американками не играем.

– В хоккее принято защищать своего вратаря. Потасовки – обычное дело. А в женском хоккее?

– До драк обычно не доходит. Это единичный случай в моей карьере. Обычно толкаются и все. Но чтобы так… Повторю, что со стороны Чехии это была провокация. А у нас вышли эмоции из-под контроля.

– Где вы научились так здорово драться? Чешку вы просто уработали.

– Конечно, я смотрю всякие бои ММА. Но не умею драться. Вообще!

– Ожидали, что вас дисквалифицируют?

– Ну вот, наказали на один матч. Важный матч – это полуфинал против США. Либо за бронзу будем бороться, либо за золото. Очень жалко, что мы подвели девчонок. Но надеюсь, что и без нас они дадут бой.

– Вы проиграли первый матч американкам со счетом 1:6. Они были на голову сильнее?

– Мы пропустили две быстрые шайбы. Это была первая игра после самолета. Но ничего, будем исправляться.

– Многих всколыхнуло, что чешские зрители начали свистеть, когда исполнялся гимн России. Почему это произошло, как думаете?

– Чемпионат мира проходит в Чехии. Конечно, болельщики хотели, чтобы дальше прошла их команда. Да тут еще потасовки, судьи распустили игру. Вот и начался свист у людей на эмоциях. Но наши девчонки – молодцы, не стушевались. Перепели эти трибуны. Так и надо!

– Это ведь ваша традиция. Так не первый год происходит?

– Да. Мы всегда при исполнении гимна держим друг друга за плечи и поем.

– На других матчах чешские болельщики освистывали наш гимн?

– Свистели только на этом. Зрители были разогреты дракой.

– Как вас принимают в Чехии? Как живете, как к вам относятся болельщики на улице?

– Ой, все спокойно. Обычный турнир, все хорошо.

– Вы удивились, что проснулся такой интерес к женской сборной? Вы всколыхнули всю страну.

– С одной стороны – это приятно, что наблюдают за женским хоккеем. С другой – жаль, что мы интересны только после таких драк. Хотелось, чтобы просто за нас болели. Смотрели, как мы сражаемся за страну.