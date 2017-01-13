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Кайо, Перес, Скарпа: 7 южноамериканцев, которые подойдут клубам РФПЛ

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Родриго Кайо (справа)
Родриго Кайо (справа)Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает, кто из южноамериканских игроков подошел бы российским клубам.

Эта семерка – не восходящие суперзвезды, не «вторые Неймары», речь о перспективных, но уже зарекомендовавших себя футболистах уровня Витиньо, Жулиано или Гарая.

Хосе Гомес (защитник «Лануса»)

23 года, Аргентина
Цена: 3,5 млн*

Правый защитник пару лет назад считался одним из самых перспективных в Аргентине. Выступая за «Расинг», Гомес удостоился звания одного из лучших игроков команды по итогам сезона 2013/14. По манере игры защитника до сих пор сравнивают с Кафу. Главная его особенность – умение отбирать мяч, не нарушая правил. В свой первый сезон Гомес получил всего 4 желтых карточки за более чем 30 матчей.

*цена, указанная на transfermarkt.com

Вальтер Монтойя (полузащитник «Росарио Сентраль»)

23 года, Аргентина
Цена: 2,4 млн

Несмотря на то, что официально Монтойю считают правым полузащитником, в Южной Америке восхищаются его игрой в центре поля. Футболист славится своей нацеленностью на борьбу, неисчерпаемой энергией, и превосходной техникой. Прямо сейчас Монтойю пытается приобрести «Бока Хуниорс», клуб предложил за игрока 5 миллионов долларов.

Себастьян Перес (полузащитник «Бока Хуниорс»)

23 года, Колумбия
Цена: 1,5 млн

Воспитанник колумбийского «Атлетико Насьональ» считается одним из лучших опорных полузащитников в Южной Америке на данный момент. Он дебютировал в первой команде в 2011 году, выиграл чемпионат Колумбии и стал самым молодым игроком, завоевавшим этот титул. В 2013 году Перес почти подписал контракт с лондонским «Арсеналом». Карьере в Англии помешал отказ в рабочей визе. Полузащитник вернулся на родину и был признан одним из лучших футболистов Кубка Либертадорес-2016. Перес умеет не только отбирать мячи, у него хороший первый пас, он активно участвует в атаках, хотя и не слишком результативно. Летом 2016-го игрок сменил «Атлетико» на «Бока Хуниорс», хотя мог уехать в Европу. Среди интересующихся были замечены «Порту» и «Севилья».

Валдивия (полузащитник «Интернасьонала»)

22 года, Бразилия
Цена: 5 млн

«Харизматичный футболист, который показывает гениальный футбол», – так отзываются о Валдивии в Бразилии. Атакующий полузащитник, который также может играть и на флангах,  начинал с футзала, но в 12 лет выбрал большой футбол. Быстрый и техничный, Валдивия провел свой лучший сезон в 2015 году, впрочем, как и весь «Интер». Тогда он забил 11 голов в 34 матчах чемпионата страны и Кубка Либертадорес. Быстрому прогрессу помешала серьезная травма – разрыв крестообразных связок. Тем не менее, Валдивию не перестали считать талантливым и перспективным. А учитывая вылет «Интера» в Серию Б, не исключено, что игрок переберется в другой клуб.

Оскар Ромеро (полузащитник «Расинга»)

24 года, Парагвай
Цена: 7 млн

В Бразилии шутят: когда «Коринтианс» подписывал Анхеля Ромеро, перепутал имя, на самом деле клуб хотел приобрести его брата, Оскара. Хотя Оскар –подносчик мячей, классическая «десятка», а не нападающий.  Его задача в «Расинге» – принять мяч и вывести партнеров на ударную позицию. За 64 матча он забил 10 голов и сделал 11 передач. Впрочем, начало сезона 2016/17 пока проводит не лучшим образом.

Густаво Скарпа (полузащитник «Флуминенсе»)

23 года, Бразилия
Цена: 4 млн

Скарпа может играть как на позиции «десятки», так и слева в полузащите. Его главная особенность – точный и мощный удар с левой ноги. Густаво не боится рисковать и часто бьет с дальней дистанции, за что получил прозвище «Шутавинью» (от слова chutar – бить). В последние два года стал незаменимым игроком для «Флуминенсе», идолом болельщиков, лидером команды. В сезоне 2016 Скарпа забил 5 голов и отдал 6 передач в 23 матчах чемпионата Бразилии.

Родриго Кайо (защитник «Сан-Паулу»)

23 года, Бразилия
Цена: 9 млн

Еще месяц назад в Бразилии появлялась информация, что Кайо хочет приобрести «Зенит». «Сан-Паулу» готов к переговорам с любым клубом, который предложит за игрока сборной Бразилии не менее 14 миллионов евро.

Кайо уже зарекомендовал себя одним из лидеров команды эпохи «после Сени». Футболист может закрыть сразу две позиции: центрального защитника и опорного полузащитника. В 2015 году Кайо уже был близок к переезду в Европу, но помешала травма. Теперь же отказывается от предложений европейский клубов, которые, по его мнению, не способны бороться за титулы. 

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