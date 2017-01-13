«Они тепло встречают Ракитича, и оскорбляют мою мать»

Серхио Рамос Источник: Reuters

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после ответного матча с «Севильей» в рамках Кубка Испании (3:3) пообщался с журналистами AS.

В частности, игрок сборной Испании объяснил, почему решил исполнить пенальти «парашютом», а также обратился к местной публике, которая его оскорбляла.

«Я не глумился над «Севильей», а попросил голкипера Давида Сорию простить меня, я пробил так не для того, чтобы его посрамить», – заявил Рамос.

«Мне не нравится тот сектор, который оскорблял мою мать и меня с первой минуты матча. «Севилья» всегда так или иначе будет моим домом. Но я капитан «Реала» и буду защищать свою команду.

Я уважительно относился и отношусь ко всем людям, но те болельщики, которые позволили себе такие вещи, не заслуживают от меня никаких добрых слов. Я считаю, что президент «Севильи» Хосе Кастро должен принять меры! Лично я пытался уладить конфликт, обращаясь к публике, но вместо того, чтобы успокоиться, люди еще больше начали выкрикивать неприятные слова. Они просто не могут понять, что «Севилья» всегда будет моим домом», – рассказал футболист «Реала».

Также воспитанник «Севильи» рассказал о своей обиде к клубу, вспомнив Дани Алвеса и Ивана Ракитича, которые ранее выступали за андалусийский клуб, а позже перешли в «Барселону».

«Знаю, что фанаты с теплотой встречают Ивана Рактича и Дани Алвеса. А ко мне, почему-то другое отношение. Болельщики оскорбляют мою мать! Из-за таких людей у меня нет никакого желания менять манеру своей игры!», – поведал игрок.

В это воскресенье (15 января) подопечные Зинедина Зидана вновь встретятся с андалусийским клубом, но уже в рамках чемпионата Испании. Вот, что сказал Рамос перед этой встречей.

«Я бы хотел, чтобы меня встречали иначе, но вряд ли это изменится. Таков футбол. Я готов ко всему, это не первый раз, когда я буду играть на этом стадионе», – заявил защитник «сливочных».

Также на эту тему высказался и наставник «Реала» Зинедин Зидан, который сталкивался с подобными ситуациями во время своей профессиональной карьеры.

«Конечно, такое не понравится ни одному человеку, и Рамос в данном случае не исключение: когда тебя оскорбляют, в этом нет ничего хорошего, но, к сожалению, мы не можем избежать подобных историй.

Серхио ничего особенного не сделал – он играл в свой футбол. Я всегда стараюсь не зацикливаться на негативных моментах, а говорить, все-таки, об игре. Рамосу, конечно, обидно, ведь он много лет посвятил «Севилье». Да, он уже лишь бывший футболист этого клуба, но он ведь родом отсюда. Думаю, ему очень больно слышать такое о себе и своей семье», – сказал французский специалист.