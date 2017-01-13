Супер-Овечкин? Портрету «Александра Великого» место только в бухгалтерии…

Александр Овечкин Источник: Reuters

Юрий Цыбанев – о том, как глубоко права Татьяна Николаевна Овечкина.

Просто воротит, ей-богу, от потока елейных славословий в адрес форварда «Вашингтона». Вечная слава Александру Великому… Человек-обложка…

Единственное здравое и взвешенное слово молвила после набранного тысячного очка в НХЛ Сашина мама, Татьяна Николаевна. «Не заостряйте внимание. Я не очень люблю всю эту шумиху. Пусть лучше Саша играет и все». Не с подтекстом ли молвила? Мама-то ведь была не просто сильной баскетболисткой, а чемпионкой. Знает, что почем в большом спорте.

Как же перекошены в эпоху пиара традиционные ценности большого спорта! Слушайте, Александр Овечкин ведь не в теннис играет, и потому отнюдь не являет собой индивидуальное спортивное предприятие. А на скрижалях классики командных видов спорта веско выведено: успех отдельного игрока не может сильно отличаться от успеха его команды.

С «Вашингтоном» Овечкин ни разу не выиграл Кубок Стэнли. А выиграл ли «Александр Великий» личным мастерским сверхусилием что-то для сборной России? Навскидку я вспомню единственный турнир для сборных – чемпионат мира-2008, где Овечкин сыграл действительно сильно – в условиях комфортного звеньевого партнерства с товарищами по «Вашингтону». Там он, да, внес вклад в добычу долгожданного золота. Но не решающий. Победу в финале сделал Илья Ковальчук. Чья игра тоже, к слову, напоминала в ту пору «индивидуальную трудовую деятельность». Но Ковальчук-то обретался в заведомо посредственном клубе НХЛ – и выиграть что-то значительное со сборной было его единственным шансом превратиться в спортивную легенду.

А «Вашингтон» с некоторых пор стал командой с высоким потенциалом. Регулярку даже выигрывал. Но – по-прежнему мимо Кубка Стэнли. И меня вот занимает вопрос: а без Овечкина, представим такое на минутку, - сделается ли эта команда слабее? Или останется с тем же, в общем и целом, потенциалом?

Великий хоккеист – это победитель. Чемпион. Способный совершить в решающий момент такое, чего не потянет никто другой.

Мальчишка Макдэвид уже успел забить для Канады главную шайбу на чемпионате мира. А Кросби – главную олимпийскую шайбу.

Теперь я уверенно считаю великим хоккеистом, например, Сергея Мозякина. Ибо без его мастерских усилий в финальных матчах Кубка Гагарина «Магнитке» не держать в руках главный трофей КХЛ.

Великим игроком был Вячеслав Фетисов, источавший такие мощные флюиды победителя, что тернистая заокеанская судьба буквально за руку вновь, как и в советском прошлом, привела его в команду-победительницу.

…Зайдя на днях в нашу редакцию, тренер «молодежки» Валерий Брагин вспомнил, как молодой Саша Овечкин вместе с ровесниками угодил в финале МЧМ под канадский каток, да его еще и приложили больно. Хотя был он тогда уже, словами Брагина, «матерым».

Овечкин прибывает в сборную по первому зову. Это очень подкупает, и мы прощаем ему запредельную блеклость. Ну да, в мае на ЧМ – не успел адаптироваться… Ну да, в сентябре на КМ – не успел набрать форму…

Формируя отечественный сонм великих хоккеистов, мы по недоразумению зачислили в него двух незаурядных игроков. Специалистов узкого профиля. Павла Буре и Александра Овечкина. Резко выделявшихся, да. Один - скоростью и скоростной техникой. Другой – силушкой и прицелом.

Но ничего по-спортивному значительного не выигравших. Это называется – самобытность. Пусть даже – блестящая самобытность. Но – не величие.

Поэтому плакат с изображением «Александра Великого» уместно повесить только в комнате, где обитает бухгалтерская служба. Занимающаяся как раз статотчетностью.

