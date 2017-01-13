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Вся Америка поиздевалась над логотипом клуба из Лос-Анджелеса. Почему?

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Многие пользователи твиттера увидели в новой эмблеме "Чарджерс" слияние двух других клубов - "Тампа-Бэй Лайтнинг" (НХЛ) и "Лос-Анджелес Доджерс" (МЛБ)
Многие пользователи твиттера увидели в новой эмблеме "Чарджерс" слияние двух других клубов - "Тампа-Бэй Лайтнинг" (НХЛ) и "Лос-Анджелес Доджерс" (МЛБ)Источник: Twitter.com

«Сан-Диего» объявил о переезде в Лос-Анджелес и сменил эмблему. За отсутствие креатива и плагиат досталось.

Прошедший сезон стал последним для «Чарджерс», который они проводили в Сан-Диего. Клуб, основанный в 1960 году, первый сезон провел в Лос-Анджелесе. Через год команду перевезли в Сан-Диего, где она и играла домашние матчи 55 лет. За полвека получился только один чемпионский титул, давным-давно в 1963-м.

С 2017 года «Чарджерс» снова в Лос-Анджелесе. Ближайшие два сезона команда поделит StubHub Center с «Гэлакси», играющими в футбольной МЛС, а в 2019-м переедет на собственный стадион в Голливуд-Парке. Вместимость арены – от 80 до 100 тысяч зрителей. Самый максимум рассчитан на случай проведения Супербоула.

План впечатляет. И еще один его важный пункт – смена эмблемы. Круче, чем две буквы из названия города, придумывать не стали. Добавили для креатива молнии.

Первая ассоциация – эмблема клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Там молчать не стали. В их посте была ссылка на твит НФЛ о новой эмблеме «Лос-Анджелеса», но позже ту запись удалили.

– Для записи, мы с «Доджерс» просто друзья, – написали в клубном твиттере. Речь о бейсбольном клубе из Лос-Анджелеса, и их эмблема – те же L и A как у «Чарджерс» за исключением хвостика в виде той самой молнии. Пользователи и шутят: клуб НФЛ просто совместил эмблемы «Тампы» и «Доджерс», чтобы не напрягаться.

Напоминает очень популярный сейчас мем про домашнее задание. Вот короткая суть.

– Дай списать домашнее задание.

– Хорошо, только не делай все точь-в точь, как у меня.

Клубы американских спортивных лиг принялись предлагать варианты новых эмблем для себя и других команд. Кто-то намекал на отсутствие креатива, а другие просто добавляли молнии.

Ярче всех выкрутилась «Флорида Пантерз» из НХЛ. Пуму заменили на знаменитую лягушку из шоу про маппетов. «Когда все постят новые лого, а у тебя спаренные матчи», – отшутились во «Флориде».

Конец истории – прекраснее некуда.

– В «Чарджерс» мне заявили, что это не их новый логотип. Его не будет на форме и шлемах. Это для коммерческих целей, – сообщила в твиттере журналистка Fox Sports в Лос-Анджелесе Лиз Хабиб.

В НФЛ сейчас идет плей-офф, где «Чарджерс» не играют. 5 февраля в Хьюстоне пройдет 51-й розыгрыш Супербоула, а следующий регулярный чемпионат стартует в сентябре. У «Лос-Анджелеса» еще есть время, чтобы удивить публику с хорошей стороны.

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