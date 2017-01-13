Над пропастью в «Анжи»
О деньгах в российском футболе говорят часто. То обсуждают неэффективность использования бюджетных средств, то сетуют на неожиданно возникшие долги. А всё ли в порядке в клубах, которые содержат олигархи? «Советский спорт» начинает серию публикаций о том, как олигархи управляют футбольными клубами.
2016-й год был в футболе урожайным на события. Были в нём и плановые события, как очередной «Золотой мяч» у Роналду, например, как вечно достраивающийся стадион в Санкт-Петербурге
Закончилась, по сути, целая эпоха. Она ведь уже была у «Анжи» неоднородная: до Сулеймана, с Сулейманом и теперь будет – после Сулеймана.
Думаете, горюет-переживае
В 2011-м году в России неожиданно выстрелил новый футбольный проект.
Очень быстро клуб под названием «Анжи», клуб, ещё недавно игравший во втором втором по
Когда одно из книжных издательств прилепило популярному автору к названию очередной книги страшный заголовок «Спартак, ЦСКА, «Зенит»: кто умрёт первым» - автор сопротивлялся: слишком не нравились ему вечно чернушные названия на обложке. А вот когда список дополнили словом «Анжи» - даже и не подумал спорить: ну, ясно, что есть ещё один топ-клуб – с чем тут спорить-то?
«Кавказ взорвал рынок» — под такими заголовками выходили различные материалы о трансферной по
Приглашение в «Анжи» Роберто Карлоса поначалу казалось «футбольным пиаром». Но «Анжи» стал выстраивать игру, готовить новые приобретения. И несмотря на многочисленные скандалы первого круга (странные судейские ошибки в матче с «Ростовом» — разумеется, в пользу махачкали
В августовский период, когда шли традиционные для лета трансферные
От количества звучных имен, которые стали упоминаться в связи с возможным переходом в «Анжи», закружилась даже голова у многих видавших виды агентов. Чтобы набить цену своему подопечному, раньше обычно говорили, что к нему присматривается «Зенит» — теперь стали произносить, что он в сфере интересов «Анжи».
Из многочисленных анекдотов того времени. К тренеру «Анжи» Гаджи Гаджиеву стучат в дверь:
— Это’О? — спрашивает Гаджиев.
— Это я, — отвечает из-за двери Семак.
Один из моих знакомых шутил даже о новом тренде в футбольном мире: если игроку не поступало предложение из «Анжи», значит, он вовсе и не звезда. Мол, Пасторе и ван Перси должны срочно «занести бабок» Сулейману Керимову с тем, чтобы он включил их — просто для видимости — в круг своих интересов. Месси
Летом «Анжи» приобрел Джуджак
«Анжи» на некоторое время даже стал неким эталоном для сравнения, точкой для отсчета. Тренер российской сборной Дик Адвокат долго рассуждал об игровой философии махачк
Словом, средства имелись. Деньги, за которые покупались футболисты, зарплаты, которые им предлагались, были сопоставимы с теми, что платят в самых богатых клубах мира. Правда, было существенное отличие: Керимов не строил клуб шаг за шагом, не брал его с нуля, он просто вбухал туда огромное количество денег и стал ждать всходов. А ведь так не бывает. Есть примеры топ-клубов, которые долго, год за годом возделывая
Понятно, что каждый такой проект всегда жестко персонифицирован и может исчезнуть в одночасье, когда изменятся обстоятельства жизни владельца. Очевидно, что этот проект всегда был для Керимова скорее политическим, чем спортивным. А значит его жизнеспособность
И очень скоро взорвалась футбольная бомба. Решение было принято неожиданно для всех. Даже Константин Ремчу
Да, когда-то, ещё не так давно, Сулейман Керимов не сильно разбирался в футболе. Но постепенно увлёкся, его научили понемногу разбираться. Знаете, почему матчи одного из московских клубов упорно начинались рано днём в субботу? Дело в том, что тренер торопился на частный самолёт к другу Сулейману. Они обязательно летели в Лондон, где на примере игры «Челси» учил тонкостям игры олигарха.
Однако в какой-то момент Сулейман просто-напросто устал от капризных звёзд, от ежедневных звонков Самюеля
Да и это не единственная причина.
Дело было не в рухнувших акциях «Уралкалия». Это было очевидно даже тем, кто обильно удобрял прессу именно этой легендой. В конце концов, не торгует же Сулейман акциями на рынке. Если решит когда-то продать компанию – да, выйдет дешевле, чем покупал. Но в повседневном режиме это не имеет никакого отношения ни к операционным расходам, ни к прибыли, ни к чему. Да и не на последние же деньги он «Анжи», в конце концов, содержит. Проблема – политическая и хозяйственная. У нас ведь все хозяйственн
Было объявлено, что у клуба начинается новая история, со ставкой на своих воспитанников, а не на приезжих звёзд. Звёзды разъехались, не вернув некоторых взятых наперёд денег. Но формально ещё три года Сулейман Керимов продолжал возглавлять «Анжи». Лишь недавно передал при несколько странных обстоятельствах клуб другому акционеру – «человеку с непростой судьбой» (примерно так любил о людях из криминального мира отзываться экс-глава РФС Николай Толстых) Осману Кадиеву. В первом же интервью Кадиев очень однозначно высказался об «эффективности» менеджмента в клубе при Керимове: «За славой и почётом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаи
Конечно, есть на Кавказе склонность все преувеличивать. Но если посчитать, реальные траты на игру «Анжи» за все это время были гораздо ниже, чем многим представляется. Можно даже сказать, что они не превышали стоимости пары-тройки таких яхт, какую он собирается купить. Что касается миллионов евро/долларов, потраченных на игроков, то это же вполне себе стандартная спекулятивная стратегия - сначала купил, потом продал, где-то потерял в цене, где-то выиграл. Вполне в духе Керимова
Да, в прессе было огромное количество упоминаний, как вокруг «Анжи» летали деньги, как Самюель Это`
При этом – несмотря на передачу акций – Керимов продолжит клуб спонсировать. Я знаю, о чём говорю. Правда, за этот год вложит только 5 миллионов евро.
Это не идёт ни в какое сравнение со стоимостью его новой яхты – 130 миллионов, то есть в 26 раз больше годового содержания клуба. Ладно, яхта – это для олигарха сегодня необходимость. Остальные олигархи будут смотреть на тебя иначе, если у тебя нету такой. Но даже на корпоратив тр
А клуб… Ну, что теперь сказать о клубе. Он явно оказался чужим на этом празднике жизни… Что ждёт его дальше – не скажет никто.