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240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборы "Зенита" в Дубаи
Сборы "Зенита" в ДубаиИсточник: ФК «Зенит»

«Советский спорт»  подсчитал, во сколько обходятся клубам РФПЛ предсезонные сборы.

При всем богатстве выбора...

Еще лет 15 назад мы впадали в недоумение: отчего зимой столько денег вывозится российскими клубами за рубеж, а не остается в родных пределах? Вот же он — Сочи, где испокон веку месили грязь большие команды советской эпохи с такого же статуса игроками. Вот же он — Крым, тогда еще «ненаш», но подешевле «закородона». Понастройте полей и вперед. Сервис, если будет конкуренция, приложится. Со спаррингами проблема, но ведь Стрельцов, Ловчев и другие как-то ковали мастерство, не имея в спаррингах румын и казахов с норвежцами. Погода? Не фонтан, но пару оползней с тройкой ливней можно и в тренажерном зале пересидеть.

Минули годы. Удивление сошло на нет. Гостиниц на юге прибавилось, полей тоже, сервис подрос, но при выборе между «у нас» и «у них» уверенно побеждают они. Причем теперь уже и по ценам, поскольку наши норовят срубить с футболистов, как в последний раз в жизни. А может, экономика страны к тому толкает.

Как бы там ни было, сэкономить на российских сборах в сравнении с зарубежными можно только если проводить их в екатеринбургском манеже, на мордовском снегу или как красноярский футболист Комков, - обводя поленья в сибирской деревне. В соотношении цена/качество и числитель, и знаменатель не в нашу пользу. Значит, выбора у клубов нет: только коварный зарубеж.

Теперь о масштабах бедствия. За консультацией «Советский спорт» обратился к одному  самых востребованных в СНГ, давнему и опытному организатору межсезонных сборов, матч-агенту ФИФА Вячеславу Проценко. И с его помощью узнал финансовую изнанку зимних тренировочных выездов.

Страны

В топах — четыре государства: ОАЭ, Турция, Кипр, Испания. Всякие Португалии с Италиями приравниваются к последней.

Сроки

Продолжительность сборов, в подавляющем большинстве случаев, от 10 до 14 дней. За среднее стоит принять 12 суток. Количество сборов для большинства команд — три за зиму.

Что входит в сборы «под ключ»

а) проживание;

б) питание;

в) стирка формы;

г) организация контрольных матчей, включая аренду полей и оплату судейства;

д) аренда тренировочных газонов из расчета - две тренировки в день;

е) транспорт для проезда на тренировки и матчи, встречи и проводы футболистов, прибывающих на просмотр.

Перелет команды к месту сборов и обратно оплачивается отдельно. Многие клубы используют модель, уже давно применяемую, к примеру, в ЦСКА. В начале января организуется чартер, доставляющий команду из России к месту первого сбора. Легионеры вправе добираться за свой счет из Европы или откуда угодно. После третьего сбора команду возвращают обратно в Россию. Все остальные передвижения по планете футболисты и их семьи оплачивают в перерывах между сборами сами. Если хотят. Либо остаются там, где тренировались, для релакса по индивидуальному плану.

Стоимость

ОАЭ — самый дорогой вариант, верхняя граница — около 300 евро на человека в сутки, включая все то, о чем говорилось выше.

Испания — 150-200 евро за человека в сутки.

Турция — 65 — 100 евро за человека в сутки, не считая эксклюзивных и самых элитных вариантов.

Кипр — сопоставимо с Турцией.

Количество людей в делегации

В среднем на сбор от каждой команды приезжает около 40 человек.

Богатые — и не плачут

Пришел черед подбить сумму затрат, исходя из средних значений для каждой страны и команды. Раскладка по клубам приведена в сводной таблице (без учета стоимости авиаперевозок). 

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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