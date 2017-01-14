240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения Дзичковского
«Советский спорт» подсчитал, во сколько обходятся клубам РФПЛ
предсезонные сборы.
При всем богатстве выбора...
Еще лет 15 назад мы впадали в недоумение: отчего зимой столько денег вывозится российскими клубами за
рубеж, а не остается в родных пределах? Вот же он — Сочи, где испокон веку
месили грязь большие команды советской эпохи с такого же статуса игроками. Вот
же он — Крым, тогда еще «ненаш», но подешевле «закородона». Понастройте полей и
вперед. Сервис, если будет конкуренция, приложится. Со спаррингами проблема, но
ведь Стрельцов, Ловчев и другие как-то ковали мастерство, не имея в спаррингах
румын и казахов с норвежцами. Погода? Не фонтан, но пару оползней с тройкой
ливней можно и в тренажерном зале пересидеть.
Минули годы. Удивление сошло на
нет. Гостиниц на юге прибавилось, полей тоже, сервис подрос, но при выборе
между «у нас» и «у них» уверенно побеждают они. Причем теперь уже и по ценам,
поскольку наши норовят срубить с футболистов, как в последний раз в жизни. А
может, экономика страны к тому толкает.
Как бы там ни было, сэкономить на российских сборах в сравнении с зарубежными можно только если
проводить их в екатеринбургском манеже, на мордовском снегу или как
красноярский футболист Комков, - обводя поленья в сибирской деревне. В
соотношении цена/качество и числитель, и знаменатель не в нашу пользу. Значит, выбора у клубов нет: только коварный зарубеж.
Теперь о масштабах бедствия. За
консультацией «Советский спорт» обратился к одному самых востребованных в СНГ, давнему и опытному
организатору межсезонных сборов, матч-агенту ФИФА Вячеславу Проценко. И с его
помощью узнал финансовую изнанку зимних тренировочных выездов.
Страны
В топах — четыре государства:
ОАЭ, Турция, Кипр, Испания. Всякие Португалии с Италиями приравниваются к
последней.
Сроки
Продолжительность сборов, в
подавляющем большинстве случаев, от 10 до 14 дней. За среднее стоит
принять 12 суток. Количество сборов для большинства команд — три за зиму.
Что входит в сборы «под ключ»
а) проживание;
б) питание;
в) стирка формы;
г) организация контрольных
матчей, включая аренду полей и оплату судейства;
д) аренда тренировочных газонов
из расчета - две тренировки в день;
е) транспорт для проезда на
тренировки и матчи, встречи и проводы футболистов, прибывающих на просмотр.
Перелет команды к месту сборов и
обратно оплачивается отдельно. Многие клубы используют модель, уже давно
применяемую, к примеру, в ЦСКА. В начале января организуется чартер,
доставляющий команду из России к месту первого сбора. Легионеры вправе
добираться за свой счет из Европы или откуда угодно. После третьего сбора
команду возвращают обратно в Россию. Все остальные передвижения по планете
футболисты и их семьи оплачивают в перерывах между сборами сами. Если хотят.
Либо остаются там, где тренировались, для релакса по индивидуальному плану.
Стоимость
ОАЭ — самый дорогой вариант,
верхняя граница — около 300 евро на человека в сутки, включая все то, о чем
говорилось выше.
Испания — 150-200 евро за
человека в сутки.
Турция — 65 — 100 евро за
человека в сутки, не считая эксклюзивных и самых элитных вариантов.
Кипр — сопоставимо с Турцией.
Количество людей в делегации
В среднем на сбор от каждой
команды приезжает около 40 человек.
Богатые — и не плачут
Пришел черед подбить сумму затрат, исходя из средних значений для каждой страны и команды. Раскладка по клубам приведена в сводной таблице (без учета стоимости авиаперевозок).