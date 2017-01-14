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Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Селихов и Андрей Лунев – новые имена в нашем футболе. Но их карьере можно позавидовать – оба блестяще себя зарекомендовали в клубах-середняках и синхронно пошли на повышение. Первый из «Амкара» перебрался в «Спартак». Второй – из «Уфы» в «Зенит». «ССФ» выяснил, кто из этих голкиперов лучше.

Источник: «Советский спорт»

Селихов – основной или дублер Реброва?

Воспитанник «Спартака». Как это часто бывает, в большом клубе юное дарование не разглядели. Отправился в питерскую академию, откуда вскоре был отчислен за прогулы. Вернулся в родной Орел. Переехал в Пермь, где стал третьим вратарем «Амкара». И там судьба подарила ему шанс. В августе 2015 года в лазарете оказались главные стражи ворот – Роман Герус и Дмитрий Хомич. Гаджи Гаджиев поверил в 21-летнего парня. Тот не подвел. А спустя полгода о Селихове уже говорили как о новой звезде.

У Селихова нет слабых мест. Все вратарские показатели: игра на выходе, ввод мяча, отбитые удары – одни из лучших. Игру читает, кошачьей реакцией обладает, стабильно выручает. За полтора сезона или 40 матчей не было ни одного спада. Ровная, уравновешенная, надежная игра во всех компонентах. Захочешь к чему-либо придраться – даже микроскоп не поможет. Как правило, почти у всех вратарей есть провальные матчи. У Селихова – пока нет. В этом сезоне уж точно.

Самая красноречивая статистика – голевым становится примерно каждый пятый удар (4,7) в створ ворот Селихова. То есть Александр парирует четыре из пяти ударов в створ своих ворот. Для сравнения, это чуть лучше, чем показатель вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (4,4), пропустившего в этом сезоне меньше всех (11). Артем Ребров, теперь уже партнер и старший товарищ Селихова, пропускает примерно после каждого четвертого (3,7) точного удара. Наверное, это самый объективный показатель качества игры голкипера.


Вратарь классный и ему всего 22. У «Спартака» теперь самая сильная вратарская линия. Есть Селихов. Есть Ребров, проводящий лучший сезон в карьере. Есть Песьяков, который на финише прошлого чемпионата был первым номером и играл здорово. Кто станет основным голкипером во второй части сезона – вот интрига зимних сборов. Селихов, на которого можно сделать ставку на десятилетие вперед? Или Ребров, менять которого сейчас как-то неправильно и даже несправедливо?

А не ухудшится ли микроклимат в команде? Не сломается ли Селихов ментально? Тут ведь не только высокая конкуренция, но еще и бушующий информационный океан, в котором обитает «Спартак». В этой команде ошибок не прощают – за одну оплошность накроет такое цунами, что запросто можно пойти на дно. Тут нужно не только вратарское мастерство, но и психологическая закалка.

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Лунев – выдающаяся статистика!

«Торпедо», «Истра», «Калуга», «Сатурн»… Карьера Лунева складывалась таким образом, что мы могли и не узнать о существовании этого человека, футболиста, вратаря. Но в 2015-м он переехал в Уфу, а в этом сезоне дебютировал в премьер-лиге в возрасте 24 лет. Сыграл десять матчей чемпионата, в которых пропустил семь мячей. И вот сам «Зенит», чьи цвета защищают игроки сборных Бразилии, Португалии и Бельгии, выкладывает 3,5 миллиона евро за футболиста, о котором еще полгода назад ничего не было известно.

Смотришь статистику Лунева – глазам не веришь. Она выдающаяся! Напомним, Селихов пропускает после каждого пятого удара в створ, и в этом он круче Акинфеева и Реброва. А Лунев, представьте, пропускает после каждого шестого точного удара (даже 6,4). У него лучшие в премьер-лиге показатели по игре на выходе (98%) и по отбитым ударам (84%). Еще он чаще всех вводит мяч в игру длинной передачей вперед – в среднем 18 раз за матч. Вот такой уфимский бриллиант гончаренковской огранки.

Но есть и серьезный недостаток. Даже не недостаток, а, скажем так, повод усомниться во всех этих цифрах. Нет, они, конечно, не выдуманы. Но собраны по десяти матчам. Десяти на высшем уровне! За всю карьеру. Это очень мало. Приведенные цифры говорят лишь о том, что конкретно в этом отрезке Андрей был хорош, но они не позволяют копнуть глубже, в самую суть. А как у него с игровыми перепадами? А с психологической устойчивостью и со всем прочим, футбольным и не очень? Парень-то – загадка!

Если все будет в порядке, без происшествий, то, скорее всего, в «Зените» Лунев заиграет. Ему будет даже проще, чем Селихову в «Спартаке». В «Зените» на вратарской позиции конкуренция слабее, и не надо быть Джанлуиджи Буффоном, чтобы вытеснить из состава Юрия Лодыгина. Михаил Кержаков, судя по всему, особо не переживает из-за доставшейся ему роли второго плана. А про 23-летнего Егора Бабурина в клубе, кажется, забыли.

Лунев показал, как он может играть. Теперь надо эту планку закрепить. Интегрировать его в командную игру: наладить связь с защитниками, обучить некоторым тактическим нюансам, как то – выход из обороны то ли через правый фланг, то ли через длинный пас. Так просто это все звучит. И так сложно порой реализуется.


Кто же лучше?

О Селихове нам известно больше, чем о Луневе. Полтора сезона и десять матчей в премьер-лиге – разные дистанции. Мы знаем, что Селихов может играть не просто здорово, но и стабильно. О стабильности Лунева пока ничего неизвестно. Оба вратаря переезжают из провинции в шумные, кипящие соблазнами мегаполисы.

Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, заиграют оба. Но в Селихова веры все-таки больше. Были в «Амкаре» и светлые времена, и не очень – на последнем рубеже всегда ощущалась надежность. Поиграл и в тактике с тремя центральными защитниками, и с двумя – есть опыт руководства обороной в разных вариациях. И опять же стабильность. Полтора сезона держать планку – это уже не случайность, это уровень. Хотя Лунев может преодолеть эту планку и поднять ее еще выше.

Кого еще купят «Спартак» и «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

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Михаил Борзыкин
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