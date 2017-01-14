И пусть Европа подождет!

С 14 января по 5 февраля в Габоне пройдет 31-й розыгрыш Кубка Африканских наций. «ССФ» рассказывает, ради каких игроков стоит смотреть этот турнир.

Эрик БАЙИ

защитник, Кот-д’Ивуар

Клуб: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Возраст: 22 года

В первых числах января стало окончательно понятно, что в свои 22 года центральный защитник Эрик Байи является важным игроком сразу для двух команд – «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара.

Наставник «Красных дяьволов» Жозе Моуринью хотел, чтобы Байи сыграл 2 января с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, а тренер национальной команды Мишель Дюссье в этот же день желал видеть игрока в своем распоряжении, ведь его команда начинала сбор перед Кубком Африки. На просьбу «МЮ» позволить игроку задержаться Кот-д’Ивуар ответил отказом – в сборную футболист отправился в положенный срок.

Главный козырь Байи – скорость. Это его качество очень ценит Моуринью: «Он очень быстр, благодаря чему является одним из лучших защитников мира, когда остается с глазу на глаз с нападающим соперника».

Нынешний турнир станет для Байи вторым. Первый был в 2015 году. Кот-д’Ивуар тогда стал чемпионом Африки, а Байи играл во всех матчах.

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ

нападающий, Габон

Клуб: «Боруссия» Дортмунд (Германия)

Возраст: 27 лет

После каждого сезона бундеслиги немецкий союз игроков голосованием определяет лучшего футболиста. В прошлом сезоне таким был признан Обамеянг. И это притом что чемпионом Германии стала «Баварии», а Обамеянг проиграл бомбардирскую гонку ее представителю – Роберту Левандовски. Поляк забил 30 мячей, в то время как габонец – 25. Прежде ни один африканский футболист не удостаивался такой награды.

В этом сезоне Обамеянг забил 16 голов уже после 16 туров! Так и второй раз лучшим можно стать! Сильная сторона голеадора – скорость. «Усейна Болта на стометровке я бы не опередил. Но, возможно, пробежал бы не хуже некоторых атлетов, выступавших на Олимпиаде в Рио», – сказал Пьер-Эмерик в интервью SportBild в августе прошлого года.

Это будет уже третий Кубок Африки для Обамеянга. Лучшим для него стал турнир в 2012 году. Тогда он забил три гола и сделал три голевые передачи, а его сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Мали в серии пенальти (1:1, 4:5). Дальше четвертьфинала Кубка Африки Габон в своей истории не забирался никогда.

Мохамед САЛАХ

нападающий, Египет

Клуб: «Рома» (Италия)

Возраст: 24 года

Каждый год Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация агентов отмечает премией Globe Soccer Awards лучших футбольных людей года. По итогам 2016-го Мохамед Салах удостоился награды как лучший арабский футболист. «Это лучшее время в моей карьере» – сказал Салах журналистам.

После первой половины сезона серии А на счету Салаха восемь голов и четыре голевые передачи. В прошлом сезоне в чемпионате Италии он забил 14 голов и шесть раз ассистировал партнерам.

Наставник «Ромы» Лучано Спаллети считает, что египтянин может играть ярче: «Если Салах прибавит во владении мячом, то из классного игрока превратится в феноменального».

Кубок Африки станет для Салаха первым в карьере. Став чемпионом континента в 2006, 2008 и 2010 годах, три следующих крупных турнира Египет пропустил.

Калиду КУЛИБАЛИ

защитник, Сенегал

Клуб: «Наполи» (Италия)

Возраст: 25 лет

Что значит для «Наполи» этот центральный защитник, можно было понять в декабре, когда он пропустил два матча из-за повреждения. С «Торино» «Наполи» сыграл 5:3, с «Фиорентиной» – 3:3. С Кулибали в составе неаполитанцы пропустили так много в серии А только от «Ромы» – 1:3.

Калиду выделяют габариты. Его рост составляет 195 сантиметров, весь – 89 килограмм. Поэтому встретиться с таким себе дороже!

Большой плюс Кулибали – отличная техника, что несколько удивительно для игрока с его данными. Точность его передач в этом сезоне серии А составляет 90%! С мячом он обращается так ловко, что может обыграть один в один. В среднем такое случае раз в две игры.

«Я впечатлен, как Кулибали обращается с мячом», – признался бывший защитник этой команды Чиро Карузо. Диего Марадона пошел еще дальше: «Кулибали феноменален. Это лучший игрок серии А!».

Никогда ранее в финальных турнирах Кубка Африки Кулибали не участвовал.

Садио МАНЕ,

нападающий, Сенегал

Клуб: «Ливерпуль», (Англия)

Возраст: 24 года

Летом «Ливерпуль» отдал за этого вингера «Саутгемптону» 41 миллион евро. Трансфер стал самым дорогим для команды Юргена Клоппа в 2016 году.

Заплаченные за него деньги Мане оправдывает сполна. На Кубок Африки он отправился в статусе самого результативного игрока чемпионата Англии в составе «Ливерпуля» – на его счету девять забитых мячей. Умеет он и на партнеров играть – в активе Мане четыре голевые передачи.

Клопп на сенегальца нарадоваться не может: «Это выдающийся игрок, который может все. Выделю его умение играть на ограниченном пространстве». Часто таким талантливым игрокам не хватает умения работать. Мане пашет на зависть многим. Перед тем, как он отправился на Кубок Африки, в чемпионате Англии состоялось 20 туров. 19 игр Мане начал в стартовом составе!

В финальном турнире Кубка Африки Мане дебютировал два года назад. В 2015-м он не отметился результативными действиями, а сборная Сенегала не вышла из группы, где также играли Гана, Алжир и ЮАР.

Рияд МАРЕЗ

полузащитник, Алжир

Клуб: «Лестер» (Англия)

Возраст: 25 лет

По итогам 2016 года Рияд Марез удостоился множества персональных наград. В частности, по версии читателей ВВС, он стал лучшим футболистом Африки 2016 года. В опросе за «Золотой мяч» – награде французского издания France Football – полузащитник занял седьмое место.

Повод для подобных признаний – яркая игра Мареза в сезоне-2015/16, в котором «Лестер» стал чемпионом Англии. В 37 матчах Марез забил 17 голов и сделал 11 голевых передач.

Главные козыри Мареза – техника и сообразительность. Но если бы у него не было характера, то их бы он продемонстрировать не сумел. Вот что рассказал в интервью изданию L’Equipe технический директор команды «Сарсель», в которой воспитывался Марез, Мохамед Кулибали: «Он всегда был очень хрупким. Но никогда не сдавался. Теперь это окупается. Он обладает мужеством и характером – качествами, которые свойственны великим игрокам».

В финальной части кубка континента Марез будет участвовать второй раз. В 2015 году он в четырех матчах забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Алжир дошел до четвертьфинала.

Фаузи ГУЛАМ

защитник, Алжир

Клуб: «Наполи» (Италия)

Возраст: 25 лет

«Бавария», «Челси» и «ПСЖ». По информации Football Italia, эти клубы готовы купить левого защитника «Наполи» Фаузи Гулама, контракт которого с неаполитанцами действует до 2018 года. «Наполи» хочет продлить соглашение с игроком, но его не устраивает предложенная зарплата – 1,6 миллиона евро, он хочет на миллиончик больше. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, по действующему договору он получает всего 800 тысяч евро в год!

При славных физических данных (188 сантиметров рост, 80 килограмм вес), Гулам является резвым футболистом для игры на фланге. В атаке защитник Алжира обладает хорошей подачей. Маурицио Сарри в «Наполи» даже доверяет ему исполнение угловых ударов. В этом сезоне серии А он уже отметился тремя голевыми передачами. Несмотря на умение атаковать, впереди он не заигрывается, что делается его очень ценным для команды.

Кубок Африки станет третьим для Гулама. В 2015 году он помог Алжиру дойти до четвертьфинала.

Для кого Кубок Африки – головная боль?

Во время Кубка африканских наций европейские чемпионаты останавливаться не будут. Поэтому многим клубам придется справляться без своих ведущих игроков. Кто пострадает больше остальных?

АНГЛИЯ

«Лестер»

«Лестер» потеряет сразу трех ключевых игроков. В сборную Ганы отправится опорник Даниэл Амарти, защищать цвета Алжира уедут полузащитник Марез и нападающий Слимани. Не доиграется ли без них действующий чемпион до зоны вылета?

ИТАЛИЯ

«Наполи»

Калиду Кулибали и Фаузи Гулам являются основными защитниками «Наполи». Значит, «Наполи» столкнется с проблемой сыгранности в защитной линии.

ИСПАНИЯ

«Гранада»

Опорный полузащитник Викторьен Ангбан будет помогать защищать чемпионский титул сборной Кот-д’Ивуара, атакующий полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес, известный нам по выступлениям за «Анжи», сыграет за Марокко. Для сражающейся за выживание «Гранады» их отъезд может стать роковым.

ГЕРМАНИЯ

«Шальке»

Крайний защитник Абдул Рахман Баба будет защищать цвета сборной Ганы, а центральный полузащитник Набиль Бенталеб – Алжира. Если Баба часто оказывается на скамейке запасных «Шальке», то Бенталеб – ключевой игрок.

Мог в сборную Камеруна отправиться крайний нападающий Шупо-Мотинг, но он решил остаться в «Шальке». Это уже восьмой камерунский футболист, решивший не ехать в национальную команду. Наиболее известный отказник – защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. По информации Daily Mail, всех футболистов, отказавшихся играть на Кубке Африки, ФИФА может дисквалифицировать на срок проведения турнира.

ФРАНЦИЯ

«Анже»

Во Франции трудно придется борющемуся за выживание «Анже». На турнир должны отправиться сразу четыре игрока атакующей группы! В сборную Сенегала вызваны полузащитник Шейк Ндойе и нападающий Фамара Дьедиу. На двоих они поучаствовали в 12 голах. В заявку Кот-д’Ивуара попал форвард Николя Пепе. Нападающий Карл Токо Экамби должен сыграть за Камерун. Но когда дело касается Камеруна, случиться может все что угодно.

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Увы, в планах ни одного российского канала нет игр Кубка Африки-2017. В прежние годы турнир можно было увидеть на телеканалах Евроспорт. Нынче у компании нет международных прав на этот турнир.