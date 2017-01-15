«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКА

Александр Головин против игроков "Тоттенхэма" Источник: Reuters

О первых тренировках, звездной болезни и английской мечте полузащитника ЦСКА Александра Головина нам рассказал его детский тренер из сибирского городка Калтан Александр Плясунов.

«ПОТЕРЯЛ РУКУ В АВАРИИ, С ЖЕНОЙ РАЗВЕЛСЯ»

Вам знаком роман английского писателя Сомерсета Моэма «Луна и грош»? Это загадочная биография вымышленного персонажа по имени Чарльз Стрикленд, биржевого маклера. Жил человек, жил, а потом взял и в 40 лет бросил семью, стал художником и уехал на Таити. Александр Плясунов Калтан не покидал, но чтобы отдать всего себя любимому делу, однажды круто изменил судьбу. Иначе не увидели бы мы талантливого полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в Геологическом музее на вручении премии «Первая пятерка» как лучшему молодому футболисту 2016 года в РФПЛ.

Калтан отнесен к моногородам с наиболее сложным социальным положением, да и раньше никогда не был землей для неженок. Когда-то в этом шорском улусе на реке Кондома жили охотой на соболей и рыбной ловлей. Русских переселенцев, пришедших сюда в 17 веке сквозь снега и вьюги, тоже людьми простой судьбы не назовешь. Угледобыча, которой позже стал славиться поселок и вообще весь Кузбасс, дело сложное и опасное. Александр Сергеевич, родившийся здесь в 1955 году, шахт не избежал, семь лет там провел.

На папиной машине

– Это я сейчас тренер-преподаватель дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта, – рассказывает Плясунов. – Да и стал-то я им в 2000 году, а до этого... Семья у нас была большая, пять братьев и сестра, я средний. Старший брат закончил физкультурный институт, мне бы по его стопам пойти, ан нет, я двинул в агрономы. Не мое. Проработал в шахте семь лет ради ранней пенсии, тоже не мое. Потерял правую руку в аварии, с первой женой развелся, женился второй раз. А себя и дело своей жизни, выходит, нашел в 45 лет. Сейчас вот пробежки совершаю по утрам. Езжу еще за 20 километров в поселок Малиновка, там тоже ребят футболу учу.

– До этого вообще не думали о спорте?

– Футбол, баскетбол и настольный теннис в пионерском лагере шли на ура. Был чемпионом города по легкой атлетике. Я давно начал интересоваться историей чемпионатов мира и Европы по футболу, всех участников первенств пофамильно помню. В юности болел за киевское «Динамо» Валерия Лобановского, но не просто так, а много читал о его подготовке к матчам как клуба, так и сборной СССР. И сейчас я без специальной литературы не обхожусь. Первым делом на соревнованиях или выездах – хоп, в книжный магазин! Есть переводы иностранной спортивной литературы. Правда, не пользуюсь интернетом принципиально, на кой он мне, если книги есть?

С младшим братом на катке

– Методики Лобановского – любимые? Футбольную тактику насколько серьезно изучаете?

– Методики есть разные, но именно его работы по интенсивному процессу на выработку общей командной выносливости – уникальны и на века. Тактика? Я детский тренер. Тактика – это дело следующих тренеров, спецов в «Металлурге» или в Училище олимпийского резерва, таких, как Сергей Васютин, я еще скажу о нем. Наше дело – навыки работы с мячом, общее развитие, скорость, выносливость, координация.

АНЕКДОТ ОТ СЛУЦКОГО, рассказанный Плясунову в Москве в декабре 2016 года. – В Геологическом музее как раз была выставка грузинских художников «От Пиросмани до наших дней», – рассказывает Плясунов о поездке в столицу. – Мне очень нравилась команда тбилисского «Динамо». Слуцкий, глядя на художников, спросил: «О, Александр Сергеич, анекдот в тему хотите?». Отборочная игра с Данией к чемпионату мира в Мексике. Был в 80-е годы у датчан великолепный игрок – Пребен Элькьяер Ларсен. Тренер Эдуард Малафеев внушает защитнику Сулаквелидзе: «Тенгиз, персональное задание! Выключи из игры этого Элькьяера, нейтрализуй». 2:4 в итоге мы проиграли. Все грустные, Малафеев злой, один Тенгиз идет с поля и улыбается. Малафеев: «Что за веселье?» Сулаквелидзе: «Как что? Какой-то Ларсен там у них в атаке отжигал, два отгрузил, а Элькьяера я нейтрализовал, как вы велели!»

«ГОЛОВИН ОДЕРЖИМ ИГРОЙ, САМОРОДОК!»

– Как вы познакомились с Александром Головиным?

– Сначала не с ним, а с его отцом, Сергеем Владимировичем. Дружили немного еще в пионерском лагере, вместе в футбол гоняли, потом наши пути разошлись. Но городок-то маленький, все друг друга знают. Я говорил, что начал тренировать ребят в 2000 году? Вот! А через год он меня нашел и выдал: «Сергеич, не могу больше, сын замучил футболом! Мяч я ему купил в четыре года, не вопрос, играем. А потом дома он смотрит в окно каждую минуту и спрашивает, когда опять выйдем. Говорю, ты чего, футболистом хочешь быть? А он отвечает, что не просто хочет, а станет. Что делать-то, Сергеич? Веду к тебе».

– Александр произвел на вас впечатление?

– Маленький, на вид не силен... Саша 1996 года рождения, а попал на тренировки 1993-го. И тут я поразился. Старшим не уступал. Очень трудолюбивый. Умел двигаться, отдавать передачи, бить по воротам, отличался координацией и нестандартным мышлением, здорово работал обеими ногами, предпочтение отдавая правой. Я пробовал его и в защите, и в атаке, он универсал, какими были раньше игроки киевского «Динамо». Самородок! Господь его поцеловал. Или вот еще. Подумайте, какая может быть дисциплина у ребенка пяти лет? А маленького Головина не нужно было воспитывать. Одержимый он игрой. Помню, младший брат ему подавал мячи, а Сашка отрабатывал стандарты без устали.

Цветы для мамы

– Расскажите о Сергее Васютине.

– У меня в Калтане самым талантливым был 1993-й год плюс Александр Головин на три года младше. В 2007 году нас ждал успех на турнире «Надежда», в 2010-м Саша стал чемпионом Кемеровской области. Самые талантливые поступили к Васютину в Училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецком. Сначала Леша Кувшинов там капитанил, Головина зачислили в футбольное отделение в сентябре 2010 года. Сергей Васютин бывший вратарь и тренирует в Кузбассе с середины 70-х. Воспитал Алексея Смертина, Геннадия Тумиловича, Сергея Кормильцева, Олега Мусина.

«У НЕГО ЕСТЬ МЕЧТА ПОПАСТЬ В АНГЛИЮ»

– Головин попал в нужное место в правильное время?

– Да, все пазлы сошлись. В 2012 году с «Металлургом» он отлично сыграл на первенстве в Красноярске, его пригласили в сборную Сибири на турнир в Крымск. Там-то его и заприметили селекционеры ЦСКА. Мне позвонил папа с тем же вопросом: «Что делать-то, Сергеич? Получили приглашение от нескольких клубов, включая ЦСКА». Я ему говорю, давай к армейцам, все получится. В итоге его приняли там как родного, а в 2013 году Головин уже играл за юношескую сборную России Дмитрия Хомухи и стал чемпионом Европы. Прошлой весной поспорили с его отцом, попадет Саша или нет в сборную России на Евро-2016. Головин-старший не верил и проспорил (смеется).

– Матчи ЦСКА и сборной России с участием своего воспитанника смотрите?

– Совру на весь Калтан, если скажу, что гляжу все подряд. У меня загруженность большая... Но живьем матч ЦСКА с «Уралом» в Москве 3 декабря не забуду. 4:0, Саша показал отличный футбол, руководил игрой в нужных моментах.

– Хотелось что-то подсказать?

– Ну, какой тренер не поправит воспитанника, даже если он уже игрок национальной команды? В первых матчах за ЦСКА и сборную он робел, были недочетики, ошибочки. Но не влияли на исход. Как игрок Головин уже сформировался. Не в том смысле, что расти не нужно. Нет пределов совершенству, Саша не остановится и сам. У него же есть мечта попасть в английскую премьер-лигу.

– Да, он в анкете однажды написал, что его любимый клуб «Манчестер Юнайтед». Ваше отношение к АПЛ?

– Тут наши вкусы совпадают, мне нравится силовой футбол, он не такой «танцорный», как в Испании. Хотя в Ла Лиге кружева такие плетут, ух! Однако я все же за атлетичную игру.

– Александр Головин и звездная болезнь – друзья или враги?

– Эта история не про него. Не зазнался. Мы тут организовали турнир по мини-футболу на призы от Александра Головина. Он сразу позвонил: «Александр Сергеич, всем, чем нужно, помогу, призы для Калтана будут без вопросов». Как дальше у него со «звездняком» пойдет, не знаю. Жаль, общаюсь я с Сашей не так часто. Тут сам виноват немного. Я не дружу с Интернетом, скайпами и прочими штуками. А Сашка не любитель разговаривать по телефону.

«СЛУЦКИЙ РАССТРОИЛСЯ ИЗ-ЗА УХОДА ИЗ ЦСКА»

Первый тренер Головина Александр Плясунов и Леонид Слуцкий Источник: «Советский спорт»

– А вы не стали звездой местного разлива?

– Я себе цену знаю, но не страдаю манией величия. Да и какая к черту звездная болезнь, мне скоро 62! Жизненное кредо – не казаться, а быть. Хотя со всей Кемеровской области тренеры мне звонят, поздравляют с достижениями Головина.

– Головин в 14 лет в той самой анкете записал в любимые игроки Олега Блохина, Зинедина Зидана и Алексея Смертина. А есть у вас самый-самый футболист?

– Я бы мог по-стариковски сказать, что молодежь нынче не та, кроме Лионеля Месси, конечно, а вот раньше были игроки! Пеле, Гарринча, Эйсебио, Яшин, Воронин, все киевское «Динамо» Валерия Лобановского 70–80 годов, сборная СССР образца ЧМ-86 в Мексике. Кстати, было горько, что мне тогда в шахтерскую душу плюнули господа шведские судьи.

– Как относитесь к новому наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко?

– Личный контакт из больших тренеров был у меня только с Леонидом Слуцким, всех остальных, и в России и за границей, я ведь знаю только по газетам и телевидению... Гончаренко – молодой, у него иной подход к тренерству, другой образ мыслей, тактические действия.

– О чем разговаривали со Слуцким на вручении премии «Первая пятерка» в Геологическом музее?

– Он спрашивал, как мы там в глубинке живем. Эх, а я, в силу своей провинциальности, робок был, злободневные вопросы ему не задал (смеется). Мне он понравился, эрудированный и остроумный человек. Пару анекдотов рассказал. Однако я видел при этом в его глазах такую грусть... Расстроился он от ухода из ЦСКА.

– В футбол у вас на газоне только летом можно играть. Потеряли руку. Зарплатой детские тренеры в России не хвастают. Встаете ни свет ни заря. В чем мотивация?

– Это что-то метафизическое. Самое мотивирующее – это знать, что ты нужен, и потом видеть результаты своего труда. Видеть, как маленькие плаксивенькие сопливенькие мальчишки превращаются в сильных умных красивых мужчин.