Почти как в НХЛ – Москва тоже решила сыграть в хоккей под открытым небом

Илья Ковальчук и Александр Радулов Источник: «Советский спорт»

Чем уникальна «Русская классика»? Тем, что это единственная возможность увидеть в нашей стране большой хоккей под открытым небом.

Помню планы КХЛ провести матч под открытым небом. Кажется, еще первый президент лиги Александр Медведев рассказывал, что было бы здорово погонять шайбу на футбольном стадионе «Петровский», установив там хоккейную коробку.

Но что-то постоянно мешало. И такой матч мы пока не увидели. А вот в НХЛ это дело поставлено на поток. Только что, 1 и 2 января там с блеском прошли «Зимние классики» - в Торонто и Сент-Луисе. В сумме эти игры собрали аудиторию в 86 704 человека. И ведь это не так много. Мы помним матч в Детройте на Michigan Stadium, когда на хоккей пришли 105 тысяч человек.

И это не только кассовые сборы. Хотя в Северной Америке на этом зарабатываются приличные деньги, а вот у нас билеты стоят по 100-200 рублей. И это скорее (и для них, и особенно для нас) – имиджевый ход. Повод повеселить публику, для которой и устраиваются хоккейные матчи.

Так вот, в России под открытым небом играют только в Высшей хоккейной лиге. Можно вспомнить, что первый матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный». Тогда сыграли местный «Сокол» и возрождавшийся после трагедии 7 сентября 2011 года ярославский «Локомотив». Матч показали в прямом эфире на федеральном телеканале, а с трибун вживую за ней наблюдали рекордные для российского хоккея 16100 зрителей. Это половина стадиона, который в Новый год собрали в Торонто.

Ярко все получилось 14 февраля 2015 года, когда матч под открытым небом принимал Нижний Тагил, а на стадионе был выставлен легендарный танк Т-34, приехавший своим ходом из музея «Уралвагонзавода». Это был год празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, и все в «Русской классике» было приурочено к этому событию.

Лишний раз о Твери напоминать не стоит, там все было эпохально. А еще вот у Владимира Тарасенко на днях спросили, когда он последний раз играл под открытым небом. Володя вспомнил, как со сборной России ездил в Хельсинки. Там матч устроили на Олимпийском стадионе – в матче Евротура команда Билялетдинова победила сборную Финляндии. Тогда красивый гол забил Евгений Кузнецов. Было жутко холодно, лица игроков были красными, изо рта шел пар, чуть ли не сосульки висели на шлемах. Но плохого настроения не было ни у кого – хоккеисты были готовы отбегать еще пару периодов, а финские болельщики были в восторге от движухи. Одни грелись алкоголем, другие – сосисками и кашей, третьи бегали туда-сюда в теплое помещение, чтобы совсем не окоченеть.

Кстати, первый Матч звезд КХЛ тоже прошел под открытым небом. На катке на Красной площади. Там стадион вмещал порядка трех тысяч зрителей, и тоже было очень холодно, а лед был неважного качества. Но все помнят, как там играли Яромир Ягр, Алексей Яшин, Александр Радулов и остальные звезды, а публике впервые был представлен Кубок Гагарина.

Вот и сейчас в «Русской классике» вас ждет много сюрпризов. Будет очень интересно, не пропустите. Москва впервые за долгое время проводит такой матч. Когда это будет в следующий раз – никто не знает.