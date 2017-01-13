Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов4 : 0Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург2 : 3Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Почти как в НХЛ – Москва тоже решила сыграть в хоккей под открытым небом

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Ковальчук и Александр Радулов
Илья Ковальчук и Александр РадуловИсточник: «Советский спорт»

Чем уникальна «Русская классика»? Тем, что это единственная возможность увидеть в нашей стране большой хоккей под открытым небом.

Помню планы КХЛ провести матч под открытым небом. Кажется, еще первый президент лиги Александр Медведев рассказывал, что было бы здорово погонять шайбу на футбольном стадионе «Петровский», установив там хоккейную коробку.

Но что-то постоянно мешало. И такой матч мы пока не увидели. А вот в НХЛ это дело поставлено на поток. Только что, 1 и 2 января там с блеском прошли «Зимние классики» - в Торонто и Сент-Луисе. В сумме эти игры собрали аудиторию в 86 704 человека. И ведь это не так много. Мы помним матч в Детройте на Michigan Stadium, когда на хоккей пришли 105 тысяч человек.

И это не только кассовые сборы. Хотя в Северной Америке на этом зарабатываются приличные деньги, а вот у нас билеты стоят по 100-200 рублей. И это скорее (и для них, и особенно для нас) – имиджевый ход. Повод повеселить публику, для которой и устраиваются хоккейные матчи.

Так вот, в России под открытым небом играют только в Высшей хоккейной лиге. Можно вспомнить, что первый матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный». Тогда сыграли местный «Сокол» и возрождавшийся после трагедии 7 сентября 2011 года ярославский «Локомотив». Матч показали в прямом эфире на федеральном телеканале, а с трибун вживую за ней наблюдали рекордные для российского хоккея 16100 зрителей. Это половина стадиона, который в Новый год собрали в Торонто.

Ярко все получилось 14 февраля 2015 года, когда матч под открытым небом принимал Нижний Тагил, а на стадионе был выставлен легендарный танк Т-34, приехавший своим ходом из музея «Уралвагонзавода». Это был год празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, и все в «Русской классике» было приурочено к этому событию.

Лишний раз о Твери напоминать не стоит, там все было эпохально. А еще вот у Владимира Тарасенко на днях спросили, когда он последний раз играл под открытым небом. Володя вспомнил, как со сборной России ездил в Хельсинки. Там матч устроили на Олимпийском стадионе – в матче Евротура команда Билялетдинова победила сборную Финляндии. Тогда красивый гол забил Евгений Кузнецов. Было жутко холодно, лица игроков были красными, изо рта шел пар, чуть ли не сосульки висели на шлемах. Но плохого настроения не было ни у кого – хоккеисты были готовы отбегать еще пару периодов, а финские болельщики были в восторге от движухи. Одни грелись алкоголем, другие – сосисками и кашей, третьи бегали туда-сюда в теплое помещение, чтобы совсем не окоченеть.

Кстати, первый Матч звезд КХЛ тоже прошел под открытым небом. На катке на Красной площади. Там стадион вмещал порядка трех тысяч зрителей, и тоже было очень холодно, а лед был неважного качества. Но все помнят, как там играли Яромир Ягр, Алексей Яшин, Александр Радулов и остальные звезды, а публике впервые был представлен Кубок Гагарина.

Вот и сейчас в «Русской классике» вас ждет много сюрпризов. Будет очень интересно, не пропустите. Москва впервые за долгое время проводит такой матч. Когда это будет в следующий раз – никто не знает.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!«Советский спорт» называет девять фишек, благодаря которым примечательна «Русская классика» – хоккейный матч на открытом катке в Москве.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.«Динамо СПб» победило «Химик», одержав третью победу в четырех последних матчахВ матче регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо СПб» дома обыграло «Химик» со счетом 2:0.«СКА-Нева» забросила восемь шайб «Челмету» в первом матче челябинцев под руководством Игоря Знарка«СКА-Нева» одержала победу над «Челметом» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге.ФХР утвердила логотип «Русской классики»-2017 (фото)Федерация хоккея России утвердила логотип «Русской классики»,которая пройдет 14 января 2017 года.Гол Юдина в овертайме принес «СКА-Неве» победу над «Звездой»«СКА-Нева» из Санкт-Петербурга дома нанесла поражение чеховской «Звезде» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2.Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротСудья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротВ матче ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который долго обсуждали после матчаРафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с ЗубомЗащитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готовГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мнеГлавный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).«Сочи» поместил Скачкова в список отказовФорвард «Сочи» Евгений Скачков помещен в список отказов.«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финновГолкипер ТПС Александр Георгиев – о переезде из Воскресенска в Финляндию, МЧМ-16 и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.ФХР запретила ХК «Буран» регистрировать новых игроковФХР наложила на воронежский клуб ВХЛ «Буран» запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплатам перед игроками и тренерами.Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур»Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детейПеред выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?В тверском клубе серьезные проблемы с финансами, которые могут отразиться на выступлении сборной России на Универсиаде-2017.«Кристалл» снялся с чемпионата ВХЛСовет Саратовской областной федерации хоккея принял решение о том, что дальнейшее участие «Кристалла» в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, из-за чего команда снимается с турнира.«Кристалл» приостановит участие в ВХЛ на неопределенный срокСаратовский «Кристалл» снимется с чемпионата ВХЛ. Причина – финансовые проблемы.«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Юбилейный» на дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева» собрал на 3 000 больше, чем мог. Руководство клуба и арены уверяет: все было под контролем.
Главные новости
Хоккей
«Металлург» (Мг) – «Спартак». Онлайн
Футбол
В ФИФА отмечают, что чилийцы наиболее активно покупают билеты на матчи Кубка конфедераций
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестой
Футбол
«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Минспорт РФ не может оплачивать выезд спортсменов на соревнования не под флагом России
Футбол
«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль», забив четыре безответных мяча
Теннис
ВИДЕО ДНЯ: Соблазнительный танец Шараповой на съемках рекламы
Футбол
В Уфе фаната футбола уволили за фото с Семаком
Футбол
Дрогба близок к подписанию контракта с «Коринтиансом»
Футбол
«Халл Сити» объявил об аренде Ниасса
все новости
Химик
Химиккалендарьстатистика
Динамо Бшх
Динамо Бшхкалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости