С Нобоа и без проблем. «Ростов» разгромил лучший клуб Саудовской Аравии

Желто-синие не оставил шансов «Аль-Хилялю» в первом контрольном матче – 4:0.



НОБОА ПОКА В КОМАНДЕ

На днях появились слухи, что лидер команды Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в «Зените». Информацию подтвердил и член совета директоров желто-синих Али Узденов.

- «Зенит» интересуется Нобоа. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, переход может состояться, - сказал Узденов.

Пока эквадорец в «Ростове» и тренируется с улыбкой, а вот Саид Эзатолахи, видимо, все-таки покинет «Ростов». Иранец по-прежнему отсутствует на сборе команды, а в числе клубов, где он может продолжить карьеру – «Гамбург» и «Сток Сити». По информации «Советского спорт», в «Ростове» Эзатолахи останется, если не договорится с европейцами.

Что касается защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, «Ростов» очень заинтересован в трансфере футболиста. Донской клуб пытается отдать в аренду грузинского защитника до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СОСТАВОМ

Матч против титулованного «Аль-Хиляля» (лучший клуб Саудовской Аравии) для «Ростова» был первым на сборе в Абу-Даби. Курбан Бердыев (именно он руководит всеми тренировками команды) решил поэкспериментиро вать с составом. В каждом из таймов были разные сочетания футболистов. Кстати, сам вице-президент ростовчан смотрел игру с трибуны в окружении простых болельщиков.

«Ростов» не стал придумывать ничего нового. Привычная схема 5–3–2, в которой нашлось место неизвестному центральному защитнику. Фамилия парня пока неизвестна, но общей картины он не испортил и достойно отыграл весь первый тайм. Заменил его игрок «Сахалина» Андрей Сорокин, который тоже на просмотре.

К перерыву желто-синие выигрывали 1:0. Отличная подача с фланга удалась Калачеву, и Бухаров забил первый гол «Ростова» в 2016-м. После перерыва счет и вовсе стал разгромным. По мячу на свой счет записали Киреев, Кудряшов и Азмун.

Особенно красивым получился гол Киреева. «Ростову» удалась фирменная быстрая атака от своих ворот, и полузащитник без особых проблем расстрелял вратаря.

Следующий матч желто-синие проведут 19 января. Соперник – китайский «Хэнань Цзянье».