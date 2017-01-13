Малышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиян

На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка. Ее выиграл Мартен Фуркад, а россиянин Дмитрий Малышко занял шестое место. Это его лучший результат в нынешнем сезоне.

21 год прошел с тех пор, как представитель сборной России выигрывал последний раз в Рупольдинге личную гонку. Речь идет о победе в спринте в 1996 году Владимира Драчева, единственного нашего обладателя Большого хрустального глобуса. Тем временем Владимир Петрович, завершив спортивную карьеру, сделал политическую. До недавнего времени он был главой Всеволжского района Ленинградской области, а сейчас он – депутат Государственной думы.

И только представьте, что за это время так никто из наших мужчин здесь и не победил. Хотя столько шикарных имен прошло за эти годы через сборную. Заколдованное, в общем, для нас место. И уж ждать хорошего от Рупольдинга в пятницу 13-го было бы крайне самонадеянным.

Но вообще -- смотря что подразумевать под хорошим. Разве мог расстроить Дмитрия Малышко его шестой результат в этой гонке? Это лучший результат сезона для самого спортсмена, плюс уже во втором спринте подряд он становится первым среди россиян.

«Дима нам нужен, -- говорил нашему изданию главный тренер сборной России Александр Касперович перед немецкими этапами, когда дела у Малышко совсем не клеились. – Вот когда наша молодежь начнет обыгрывать его, почти 30-летнего, тогда мы его заменим в сборной. Но пока у него никто не может отнять место в команде».

«Малышко слишком хорош для Кубка IBU, но недостаточно готов для выступления на Кубке мира. Его результаты где-то посередине», - сокрушался в эти же дни старший тренер нашей команды Рикко Гросс.

На Ижевской винтовке Малышко доказал, что его место в сборной законно, а вовсе он там не по блату и по особому расположению Касперовича, как любят поворчать в сети биатлонные болельщики.

И вот эти два спринта подряд – чем не доказательство? В оберхофской гонке он стал 11-м, а теперь и вовсе пробрался в «цветы».

А следующий из наших в протоколе – Евгений Гараничев, который провел первую гонку с начала года. У него был последний стартовый номер из нашей сборной – 90-й – и он претендовал на то, чтобы попасть в десятку. До тех пор пока не попал в молоко последним выстрелом. Та же самая неприятность поджидала и Максима Цветкова, отдыхавшего с начала этапа, -- но скорость подводила этого биатлониста: высокое место ему не светило ни при каких раскладах. Но в конце концов промахнулся и он.

А вот у Шипулина со скоростью сегодня был полный порядок – пятое время дня. Но одни только ноги кормят волка, а на биатлоне нужны еще и охотничьи навыки – точно стрелять. Два промаха на лежке и один на стойке исключили его из числа медалистов. Увы, это означало еще и то, что в общем зачете Антона Шипулина подвинули со второго места - это удалось Симону Шемппу, который в этой гонке стал пятым. Шипулин же финишировал 23-м. Удивительно, но 23-м стал и другой Антон – Бабиков. У него то же самое отставание от лидера – 1 минута 26,7 секунды, но при этом на два промаха меньше, чем у Шипулина.

Увы, Бабиков пока не слишком резв на лыжне – но все же, заметим, что для него это первый полноценный сезон в главной сборной. И скорее всего этот спортсмен не будет заявлен на гонку преследования – тренеры рассматривают вариант дать ему отдохнуть.