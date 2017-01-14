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Викторина: угадай проходит ли «Дакар-2017» на родине этих красавиц?

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Викторина: угадай проходит ли «Дакар-2017» на родине этих красавиц?

Пока еще команда «КАМАЗ-мастер» не финишировала на ралли «Дакар», «Советский спорт» предлагает пройти интересный тест.

 

 

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