Викторина: угадай проходит ли «Дакар-2017» на родине этих красавиц?
Пока еще команда «КАМАЗ-мастер» не финишировала на ралли «Дакар», «Советский спорт» предлагает пройти интересный тест.
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|Лестер Сити- : -Челси
Пока еще команда «КАМАЗ-мастер» не финишировала на ралли «Дакар», «Советский спорт» предлагает пройти интересный тест.