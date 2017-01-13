«Шипулин при стрельбе лежа поторопился. Видимо, был уверен в себе»

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.

Мы не спроста набрали телефонный номер Владимира Драчева сразу после окончания гонки. Именно он последним из наших побеждал в Рупольдинге в индивидуалке, было это в 1996 году.

- Владимир Петрович, получается, Рупольдинг не наше место?

- Ну что я могу сказать: то ли мы стали худше выступать, то ли наши соперники усилились, - смеется Владимир Драчев.

- Может местная трасса имеет какие-то особенности?

- Это очень сложная трасса - там сплошные спуски и подъемы, и очень крутые повороты. Отдыхать там негде. Надо все время работать, все 10 километров. Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей физической форме.

- Теперь пройдемся по нашим. Шипулин показал пятую скорость, если б не смазал трижды, был бы в тройке.

- Антон при стрельбе лежа сильно поторопился. Видимо, был сильно уверен в своей стрельбе. Хотел отыграть лишние пару секунд форы. А ход Антона мне понравился, хороший ход. Это было видно, как он на финишном кругу отыгрывал.

- Малышко был отправлен для укрепления уверенности на «Ижевскую винтовку». Выступил там здорово. Здесь стрелял без промаха, но ходом до подиума не дотянул.

- Дима – шестой. Для него это хороший результат, да и отстрелял на ноль. Это тот результат, на какой он сейчас способен. Он грамотно распределил силы на дистанции. Возможно, из-за того, что не бежал эстафету, это помогло сохранить силы.

Как уже мы сказали выше, не промажь Шипулин, был бы третьим. Малышко с нолем – в шестерке, У Гараничева один промах, но с нолем был бы в десятке.

- В эстафете Бабиков показал себя молодцом. Сейчас – один промах и почти полторы минуты отставания от лидера…

- Промах – это его ошибка. Последние выстрелы надо дорабатывать. Думаю, тоже просто поспешил, был уверен, что не промажет, хотел быстрее уйти на трассу. Стойку Антон отработал хорошо. Но пока не готов функционально для такой сложной трассы, как в Рупольдинге. Возьмите Фуркада – он готов на порядок лучше. Так уверенно, с запасом прошел дистанцию.

- Гараничев?

- Женя просто не простартовался. Уверен, в завтрашней гонке он будет лучше выглядеть. Ему необходимо было продышаться.

- Елисеев порадовал в эстафете, но сегодня у него явно не задалось.

- Матвея выбили три штрафных круга на лежке. Причину промахов мне трудно назвать. Парень хорошо стреляет. Мне кажется, сменился ветер, судя по флажкам, которые показывали. Многие спортсмены, не только наши, намазали при стрельбе лежа. Ветер может был и не сильный, но если ты «шел» по габаритам, то при смене ветра, все габариты уходят в молоко.

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Спринт. 10 км 1. Мартен Фуркад (Франция) – 22:34.2 (0 промахов)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 22:52.2 (0)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 23:13.9 (0)

4. Арнд Пайффер (Германия) – +51,8 (0)

5. Симон Шемпп (Германия) – +52,8 (1)

6. Дмитрий Малышко (Россия) – +56,2 (0)

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – +59,5 (0)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +1.00,4 (1)

9. Даниэль Ландертингер (Австрия) – +1.02,8 (1)

10. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – +1.07,7 (0)

...19. Евгений Гараничев (Россия) – +1.25,0 (1)

...23. Антон Бабиков (Россия) – +1.27,6 (1)

24. Антон Шипулин (Россия) – +1.27,6 (3)

...31. Максим Цветков (Россия) – +1.38,9 (1)

...58. Матвей Елисеев (Россия) – +2.18,9 (3)







