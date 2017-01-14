«На Кузнецову – особые надежды». Анна Чакветадзе – о первом круге AusOpen

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе проанализировала матчи первого раунда Australian Open с участием россиян.

МУЖЧИНЫ

Константин КРАВЧУК (Россия) – Джон ИЗНЕР (США, 19)

Косте, конечно, не повезло с жеребьевкой – сразу попал на 19-ю ракетку мира. Шансов пройти Изнера у Кравчука немного. Но они есть. Все-таки, Джон – не Джокович, он может допускать ошибки. А Константин слишком много сил потратил, чтобы пробиться в ТОП-100. Проблем с мотивацией и желанием играть у него нет. Так что не будем заранее списывать его со счетов.

Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – Кеи НИШИКОРИ (Япония, 5)

Андрею повезло еще меньше. Вот что значит – не попасть в число сеяных на «Большом шлеме». Даже если сам в полтиннике, не застрахован от матча с игроком ТОП-5 уже в первом раунде. Кузнецов только что вышел в полуфинал в Сиднее, но это не показатель. Во-первых, два его соперника на турнире по ходу встреч снялись из-за травм. Во-вторых, сам Андрей в полуфинале уступил далеко не звездному британцу Даниэлу Эвансу. Во многом – из-за большого количества собственных ошибок. Скажем прямо – Кузнецов может играть лучше. Сказать, что он набрал хорошую форму, пока нельзя. Так что соперничать с Нишикори 1-й ракетке России будет невероятно сложно. Учитывая, что Кузнецову предстоит защищать очки за прошлогодний 4-й круг, его поражение уже в стартовом раунде Australian Open было бы очень обидным.

Карен ХАЧАНОВ (Россия) – Адриан МАННАРИНО (Франция)

Маннарино – далеко не звезда, но за ним – большой опыт. Которого не хватает Карену. Для Хачанова этот Australian Open – всего второй турнир «Большого шлема» в карьере. Да, он здорово провел концовку прошлого года, взял титул в Ухани, но сейчас молодому россиянину важно проявлять себя именно на главных турнирах года. Кроме того, Адриан – левша, так что Карену важно правильно подготовиться к этому матчу, грамотно подбирать спарринг-партнеров. Француз не очень активен в атаке, но умеет выбирать неудобные для соперника точки на корте, куда следует послать мяч. Играть с ним очень непросто. С другой стороны – собственных сил Хачанову должно хватить, чтобы задавить Маннарино мощью. Тут главное – сохранять спокойствие и действовать хладнокровно.

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – Маркос БАГДАТИС (Кипр)

Настоящий олдскульный матч! Багдатис играл в Мельбурне в финале еще в 2006 году. Южный – тоже, прямо скажем, давно не юниор. Увидим старую школу в действии! Кто фаворит? Конечно, Михаил. Но надо понимать, что киприот, хоть и давно не на пике формы, все еще может быть опасным. Так что Южному с его тренером важно правильно выбрать тактику на матч.

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – победитель квалификации

Повезло ли Даниилу с сеткой, можно будет судить, когда он пройдет хотя бы один круг. Квалифай в стартовом раунде – тоже непростое испытание. Особенно для дебютанта турниров «Большого шлема». Кто бы не стал соперником Медведева, у него будет за плечами три победы именно в Мельбурне, тогда как сам россиянин начнет чемпионат только с тем багажом, который заработал в Ченнае. Багаж хороший, спору нет – финал турнира ATP. Только сроку ему - почти две недели. Мне нравится, как играет Даниил. У него большой потенциал, и я уверенна, что он продолжит прогрессировать. Очень хочется, чтобы в Австралии Медведев выступил удачно. Но пока рано судить, удастся ему это, или нет.

Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – победитель квалификации

Турсунов попал в основу благодаря защищенному рейтингу – ему не зачли прошлогодний US Open, где он снялся с 1-го круга из-за очередной травмы. Понятия не имею, в какой Дима физической форме. Одно ясно – с мотивацией и желанием у него все в порядке. На классе и опыте Турсунов точно должен любого квалифая проходить. Главное – чтобы не подвело здоровье. Хочется пожелать ему доиграть каждый матч до конца. Поскольку, как ни крути, в жизни Дмитрия наступает ключевой момент – стоит ему продолжать карьеру, или все же лучше ее закончить.

ЖЕНЩИНЫ

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 29) – Шуай ПЕН (Китай)

Даше не повезло с сеткой. Дело даже не в том, что в 3-м круге она может встретиться с 1-й ракеткой мира Анджеликой Кербер. От Шуай Пен в стартовом раунде тоже можно чего угодно ожидать! Соперница попалась непростая. Кербер Касаткина уже в этом году обыгрывала – в Сиднее. Но не стоит путать обычные турниры с «Большими шлемами». Одолеть топ-игрока на мейджоре гораздо труднее, чем где-то еще. Форма у Дарьи, вроде, неплохая, но ей придется сложно. Остается только пожелать россиянке удачи.

Ирина ХРОМАЧЕВА (Россия) – Сорана КИРСТЯ (Румыния)

Хромачевой когда-то выдавали большие авансы, но до сих пор она их не оправдывала. Экс-первая ракетка мира среди юниоров только сейчас, в 21 год, пробилась в сотню и дебютирует в основе «Большого шлема». Какое будущее ждет Ирину? Пока неясно. Но Кирстю ей обыграть по силам. Румынка очень нестабильна и в неудачный для себя день может «влететь» любой сопернице.

Евгения РОДИНА (Россия) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 24)

Жене удался потрясающий камбэк – после рождения ребенка она продолжила карьеру и вернулась в сотню. Конечно, фаворитом в этой паре будет Настя. Но легкой встречи не получится. Родина точно создаст Павлюченковой сложности, так что упорная борьба в этом матче нам обеспечена.

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Мариана ДУКУ-МАРИНО (Колумбия)

На Светлану – особые надежды. Все-таки – 1-я ракетка России. К тому же, Кузнецова удачно провела прошлый год и вернулась в ТОП-10 мирового рейтинга. Однако «Большие шлемы» ей пока удаются не так успешно, как другие турниры, где есть и финалы, и победы. Очень хочется, чтобы Света порадовала нас в Австралии, где раньше не раз здорово выступала. А Дуку-Марино – вполне подходящая соперница для удачного старта в чемпионате.

Елена ВЕСНИНА (Россия, 14) – победитель квалификации

Лена неудачно начала сезон, рано проиграв в Брисбене и не сумев выступить в Сиднее из-за проблем со спиной. Понятно, что в здоровом состоянии она будет фаворитом своего матча 1-го круга, кто бы из квалифаев ей не попался. Но будет ли Веснина здорова? Хочется верить, что ее травма – несерьезная, а времени на восстановление хватило.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия, 30)

У Макаровой был тяжелый прошлый год. Не в паре – там-то они с Весниной и золото Олимпиады выиграли, и Итоговый чемпионат WTA. Вот в одиночке получалось немногое. Отсюда – падение в рейтинге и неуверенность в себе. В Мельбурне Катя не раз выступала успешно. Возможно, ей удастся неплохо сыграть и сейчас. Начать все с чистого листа. Но Александрова точно не сдастся без боя. Терять ей нечего, она будет играть раскрепощено, а то, что девушка способна удивлять, мы уже видели в прошлом году на Уимблдоне, где наша вторая Екатерина победила Ану Иванович.