«Зенит» - прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА

УЕФА на своем сайте опубликовал ежегодный отчет о состоянии дел в европейском клубном футболе. В том числе в него вошли и финансовые данные. В отчете говорится, что это – сведения за 2015-й год, то есть де-факто речь идет о сезоне-2014/15. В них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».

ДОХОДЫ

- Суммарные доходы клубов РФПЛ по данным УЕФА за 2015-й год составили 742 миллиона евро. Это – шестой показатель в Европе. Лидирует здесь английская премьер-лига – 4,4 миллиарда евро.

- Доходы клубов РФПЛ в среднем структурируются следующим образом:

58% - спонсорские деньги и коммерческая деятельность

11% - поступления от УЕФА

5% - телевидение

4% - зрители

22% - другие источники

- «Зенит» вошел в топ-30 европейских клубов по размерам доходов, заняв в этом рейтинге 15-е место. Доходы питерцев в 2015 году, по данным УЕФА, составили 196 миллионов евро. Это на 29 миллионов больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Реал (Испания) – 578 миллионов евро

2. Барселона (Испания) – 561 миллион

3. Манчестер Юнайтед (Англия) – 521 миллион

4. ПСЖ (Франция) – 484 миллиона

5. Бавария (Германия) – 474 миллиона

- Доходы европейских клубов выросли в 6 раз по сравнению с 1996 годом, средний прирост составляет более 9% в год. 46 европейских клубов имеют доходы более 100 миллионов евро.

ПРИБЫЛЬ

- «Зенит», согласно финансовому отчету УЕФА за 2015-й год, входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место. Операционная прибыль питерцев – 57 миллионов евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).

Пятерка лидеров по операционной прибыли выглядит следующим образом:

1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 143 миллиона евро

2. ПСЖ (Франция) – 120 миллионов

3. Реал (Испания) – 90 миллионов

4. Ливерпуль (Англия) – 86 миллионов

5. Арсенал (Англия) – 80 миллионов

Пятерка лидеров уже по чистой прибыли:

1. Ливерпуль (Англия) – 75 миллионов евро

2. Ньюкасл (Англия) – 43 миллиона

3. Реал (Испания) – 42 миллиона

4. Лестер (Англия) – 40 миллионов

5. Бернли (Англия) – 40 миллионов

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

РФПЛ занимает 6-е место в Европе по сумме, которые клубы тратят на операционные расходы (обслуживание и аренда стадионов, расходы на организацию и проведение матчей и т.д. – в общем, все, кроме зарплаты) – всего 201 миллион евро. В среднем – 11,3 миллиона на клуб. На операционные расходы российские команды тратят 31% от своих доходов.

Лидер же в этом списке снова АПЛ – 916 миллионов евро, в среднем по 50,9 миллиона на клуб.

- ЦСКА попал в топ-20 европейских клубов по операционным расходам в 2015 году. Красное-синие занимают 18-е место в этом списке – 57 миллионов евро. Это, по данным УЕФА, 94% от всех доходов клуба.

Первая пятерка же рейтинга выглядит следующим образом:

1. Реал (Испания) – 199 миллионов

2. Бавария (Германия) – 186 миллионов

3. Барселона (Испания) – 162 миллиона

4. Боруссия Д (Германия) – 124 миллиона

5. Челси (Англия) – 122 миллиона

УБЫТКИ

- РФПЛ входит в тройку самых убыточных лиг Европы. Согласно данным УЕФА за 2015-й год, ее потери – 103 миллиона евро. Больше только у Турции и Италии.

При этом прибыльными в Старом Свете являются 25 лиг, в той или иной степени убыточными – 29. К слову, в 2011 году это соотношение было 9 к 44.

- Только 4 из 16 клубов РФПЛ согласно финансовому отчету УЕФА за 2015-й год имеют чистую прибыль (операционная есть у восьми), и только у одного рентабельность превышает 20 процентов. Для сравнения, в Англии чистая прибыль есть у 13 клубов премьер-лиги из 20.

- Операционные убытки ЦСКА за 2015-й год составили 48 миллионов евро, а чистые убытки – 44 миллиона евро (5-е место в Европе).

ДОЛГИ

- Суммарные долги клубов РФПЛ составляют 487 миллионов евро. Это пятый показатель в Европе. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель вырос на 2%. Лидирует же в этом малоприятном рейтинге снова Англия – 1,68 миллиарда евро.

- Сразу два российских клуба попали в топ-20 европейских команд с наибольшей задолженностью по данным УЕФА за 2015-й год. Это ЦСКА – 224 миллиона евро, 7-е место, и «Динамо» - 164 миллиона, 14-е место. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом долги «Динамо» выросли аж на 130%.

Пятерка же лидеров выглядит следующим образом:

1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 536 миллионов евро

2. Бенфика (Португалия) – 336 миллионов

3. Интер (Италия) – 306 миллионов

4. Валенсия (Испания) – 285 миллионов

5. КПР (Англия) – 279 миллионов

ЗАРПЛАТА

- РФПЛ занимает 6-е место в Европе по общему фонду заработной платы футболистов. На оплату труда игроков российские клубы в 2015 году потратили 563 миллиона евро (в среднем – 35,2 миллиона на команду). По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 31%. На зарплаты уходит 76% доходов российских клубов (в среднем по Европе этот показатель – 63%).

Лидирует же в этом рейтинге английская премьер-лига. Там общий зарплатный фонд составляет 2,69 миллиарда евро (в среднем по 134,5 миллиона на клуб).

- «Зенит» входит в топ-20 европейских клубов по размеру зарплатного фонда. Он у питерцев равен 113 миллионам евро – 17-е место в рейтинге. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом эта сумма сократилась на 11%. На зарплаты в «Зените» уходит 58% всех доходов, и этот показатель существенно ниже, чем в среднем в РФПЛ.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом

1. Барселона (Испания) – 340 миллионов евро

2. Реал (Испания) – 289 миллионов

3. Челси (Англия) – 284 миллиона

4. Манчестер Сити (Англия) – 276 миллионов

5. Манчестер Юнайтед (Англия) – 266 миллионов

АКТИВЫ

- Совокупные активы клубов РФПЛ оцениваются в 980 миллионов евро. Это 7-й показатель в Европе. На первом месте Англия – активы клубов премьер-лиги УЕФА оценил в 8,5 миллиарда евро.

- ЦСКА замыкает топ-20 европейских клубов, больше всего вложивших в 2015 году в стадионы, базы и другую инфраструктуру. По данным УЕФА, армейцы потратили на это 172 миллиона евро. Лидирует же в этом рейтинге лондонский «Арсенал» - 689 миллионов евро.

- РФПЛ занимает 7-е место в Европе по общей стоимости футболистов – УЕФА оценивает их в 157 миллионов евро. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель уменьшился на 31%. Лидер в этом списке – английская премьер-лига. Выступающие там футболисты оцениваются в 2,1 миллиарда евро.