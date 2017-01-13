«Спартак» опять порвал сердца своим болельщикам
Красно-белые вели 3:0 в битве с действующим чемпионом. Но умудрились не просто уступить в этом матче. А даже претерпеть разгром – 3:6.
Все же «Спартак» в этом сезоне, мягко говоря, непредсказуемая команда. После серии из четырех поражений в новом году, по ходу которой москвичи успели уступить «Барысу», «Югре», «Автомобилисту», «Салавату Юлаеву», вдруг последовало отличное начало в поединке с действующим чемпионом КХЛ – магнитогорским «Металлургом».
Вот только довести хорошо начатый матч до конца красно-белым вновь не удалось… Впрочем, давайте начнем по порядку.
Уральцы отчасти сами были виноваты в своих проблемах. Создали себе их сами.
Ведь даже я уж на что далек от «Магнитки» территориально, но и то после прошлого поражения от ХК Сочи посоветовал – срочно меняйте вратаря!
У Василия Кошечкина явно пошел спад. Он отличный голкипер, но периодически нуждается в передышках. Ну так и дайте ему дух перевести, благо к вам в состав вернулся из Канады герой молодежного чемпионата мира Илья Самсонов!
Но уральцы, как известно, народ упрямый. И советы со стороны не любят. Поэтому Кошечкина на Самсонова они, конечно, поменяли. Но не перед матчем, а уже по ходу игры, во втором периоде. Когда счет уже вырос до 0:3 и деваться тренерам было просто некуда.
Гости начали поединок отчаянно, словно обидевшись, что их заранее хоронят.
Сергей Шмелев открыл счет уже на третьей минуте. Причем, ничего сверхъестественного не сделал – просто несильно набросил шайбу на пятачок. Героем эпизода стал Вячеслав Лещенко, который высоко подпрыгнул перед воротами, пропуская шайбу. И начисто перекрыл Кошечкину обзор – шайба без помех скользнула Василию в «домик».
Затем Александр Васильев реализовал первое же большинство гостей.
А когда Игорь Мирнов в самом начале третьего периода забил «Магнитке» третий гол, несильно бросив шайбу в сторону ворот от синей линии, главный тренер хозяев Илья Воробьев дал своему тезке Илье Самсонову знак выходить на площадку.
Герой нашей «молодежки», как и ожидалось, действовал крайне надежно. И ни одной шайбы в игровое время не пропустил.
Его старшие товарищи после рокировки голкиперов воспряли духом.
Сергей Мозякин забросил свою 35-ю шайбу в сезоне, продолжая радовать результативностью своих поклонников. Затем спартаковцы позволили расстрелять своего вратаря Александру Семину.
А за семь минут до сирены счет, благодаря броску Ярослава Косова, и вовсе сравнялся.
«Спартак» вновь слил все свое преимущество, которое, пожалуй, досталось ему в начале этого матча чересчур легко, «в унитаз». По идее, гости могли зацепит в этом поединке хотя бы очко.
Однако и на это характера у них не хватило.
Вместо этого «гладиаторы» пропустили еще три шайбы за пару минут. И довели свою пораженческую серию до пяти матчей.
Еще один сезон после возрождения на смарку.
Матч
Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:45 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).
Место и дата
13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция