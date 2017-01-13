«Спартак» опять порвал сердца своим болельщикам

Красно-белые вели 3:0 в битве с действующим чемпионом. Но умудрились не просто уступить в этом матче. А даже претерпеть разгром – 3:6.

Все же «Спартак» в этом сезоне, мягко говоря, непредсказуемая команда. После серии из четырех поражений в новом году, по ходу которой москвичи успели уступить «Барысу», «Югре», «Автомобилисту», «Салавату Юлаеву», вдруг последовало отличное начало в поединке с действующим чемпионом КХЛ – магнитогорским «Металлургом».

Вот только довести хорошо начатый матч до конца красно-белым вновь не удалось… Впрочем, давайте начнем по порядку.

Уральцы отчасти сами были виноваты в своих проблемах. Создали себе их сами.

Ведь даже я уж на что далек от «Магнитки» территориально, но и то после прошлого поражения от ХК Сочи посоветовал – срочно меняйте вратаря!

У Василия Кошечкина явно пошел спад. Он отличный голкипер, но периодически нуждается в передышках. Ну так и дайте ему дух перевести, благо к вам в состав вернулся из Канады герой молодежного чемпионата мира Илья Самсонов!

Но уральцы, как известно, народ упрямый. И советы со стороны не любят. Поэтому Кошечкина на Самсонова они, конечно, поменяли. Но не перед матчем, а уже по ходу игры, во втором периоде. Когда счет уже вырос до 0:3 и деваться тренерам было просто некуда.

Гости начали поединок отчаянно, словно обидевшись, что их заранее хоронят.

Сергей Шмелев открыл счет уже на третьей минуте. Причем, ничего сверхъестественного не сделал – просто несильно набросил шайбу на пятачок. Героем эпизода стал Вячеслав Лещенко, который высоко подпрыгнул перед воротами, пропуская шайбу. И начисто перекрыл Кошечкину обзор – шайба без помех скользнула Василию в «домик».

Затем Александр Васильев реализовал первое же большинство гостей.

А когда Игорь Мирнов в самом начале третьего периода забил «Магнитке» третий гол, несильно бросив шайбу в сторону ворот от синей линии, главный тренер хозяев Илья Воробьев дал своему тезке Илье Самсонову знак выходить на площадку.

Герой нашей «молодежки», как и ожидалось, действовал крайне надежно. И ни одной шайбы в игровое время не пропустил.

Его старшие товарищи после рокировки голкиперов воспряли духом.

Сергей Мозякин забросил свою 35-ю шайбу в сезоне, продолжая радовать результативностью своих поклонников. Затем спартаковцы позволили расстрелять своего вратаря Александру Семину.

А за семь минут до сирены счет, благодаря броску Ярослава Косова, и вовсе сравнялся.

«Спартак» вновь слил все свое преимущество, которое, пожалуй, досталось ему в начале этого матча чересчур легко, «в унитаз». По идее, гости могли зацепит в этом поединке хотя бы очко.

Однако и на это характера у них не хватило.

Вместо этого «гладиаторы» пропустили еще три шайбы за пару минут. И довели свою пораженческую серию до пяти матчей.

Еще один сезон после возрождения на смарку.