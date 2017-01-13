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Русские девочки разгромлены сборной США – 0:6. Объясняем, почему это не шок

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русские девочки разгромлены сборной США – 0:6. Объясняем, почему это не шок

Тот случай, когда не нужно ругать сборную России за поражение. Нужно знать женский хоккей, чтобы понимать – пока США мы победить не можем.

Если после двух периодов посмотреть на табло, то самая ужасная цифра там – не 6:0 в пользу сборной США. А 20-0 – это соотношение бросков во втором периоде. 

То есть американки бросали по нашим воротам каждую минуту. А наши девчонки не бросили ни разу. Без голов, к сожалению, победить нельзя.

Кстати, третий период – 19-1 по броскам в пользу сборной США. То есть та же картина. Сборная России за весь матч нанесла только 6 бросков (американки – 51). Наверное, это наш антирекорд. 

Можно строить теорию заговора. Вот, мол, злые организаторы из ИИХФ дисквалифицировали на этот полуфинал двух наших не самых последних хоккеисток – капитана Нину Пирогову и Оксану Братищеву. Но там случилась драка в матче с чешками, и нас еще легко наказали. Дисквалификация только на один матч.

Можно сказать, что сборную России снова освистали. Знаете ли, на трибунах во время спортивного матча иногда свистят. Но тут на стадионе почти не было зрителей. Матч проходил в чешском городке Пршерове (Господи, это где вообще?), а молодежный хоккей среди девочек до 18 лет – мягко скажем, не самое популярное зрелище в мире.

Правильно вот сказала наш капитан Нина Пирогова в интервью «Советскому спорту»:

«С одной стороны – это приятно, что наблюдают за женским хоккеем. С другой – жаль, что мы интересны только после таких драк. Хотелось, чтобы просто за нас болели. Смотрели, как мы сражаемся за страну».

То есть не случись той массовой драки в конце матча с чешками (2:0), не посвистели бы из-за этого чехи во время гимна – может быть, вы и не заметили бы этот турнир.

Но все равно девчонки умеют себя показать. Пока не победами над сборными США и Канадой, которые как в баскетболе – Dream Team. Вот еще одна убийственная цифра.

73 076 – столько женщин занимаются хоккеем в США.

87 500 – столько женщин играют в Канаде.

1 964 – столько играют в России.

Почти в 40 раз меньше, чем в Америке.

А показывают себя наши девочки тем, что вышли на четвертое место в рейтинге среди женщин.

Что, как правильно сказала Пирогова, «сражаются за страну». И делают все, что могут.

Что в 2015 году взяли первую в истории бронзу на молодежном чемпионате мира. Потому что турнир проводился девять раз. Пять золотых медалей взяла сборная США, четыре – сборная Канады. Пять серебряных медалей взяла сборная Канады, четыре – сборная США.

То есть женский хоккей выглядит так: золото и серебро едут в Северную Америку, бронзу делит Европа. Так было всегда, и мир пока не перевернулся.

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Пять раз бронзу брала Швеция, дважды – Чехия, один раз – Финляндия. И вот однажды бронзовая медаль досталась россиянкам. И тогда за турниром тоже никто не следил. Но после первого матча – что интересно, тоже против Чехии – организаторы в американском городе Баффало поставили «Патриотическую песнь» вместо гимна России. То есть перепутали. И вот российские девушки спели гимн сами, чем полюбились всей стране, а то видео собрало миллионы просмотров. Их потом даже в аэропорту попросили спеть на бис.

Так вот, в матче за бронзу на этом турнире Россия будет играть со Швецией. Вернутся дисквалифицированные Пирогова и Братищева. Вся страна благодаря скандалам снова смотрит этот турнир. Есть шанс опять взять медаль. И показать свой уровень.

Шаг вперед сделаем потом, если будем много работать. Внимание к себе наши хоккеистки-юниорки уже привлекли, за что им спасибо. А свою сборную нужно поддерживать всегда.

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