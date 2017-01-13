Россия примет Олимпиаду-2028?
Глава Олимпийского комитета России изумил западных журналистов.
Зарубежная пресса сегодня активно обсуждает высказывание главы ОКР Александра Жукова о возможности одного из городов России принять Олимпиады-2028: «Вполне возможно», что Санкт-Петербург, Казань или Сочи может успешно претендовать на 2028 летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В России, напоминают зарубежные журналисты, сделана ставка на проведение крупных спортивных форумов в рамках «Десятилетия спорта». В Сочи прошла Олимпиада-2014, в 11 городах в следующем году состоится чемпионат мира по футболу.
Тем не менее, многие планы пришлось подкорректироват
Ранее на этой неделе группа из 19 Национальных Антидопинговых ассоциаций призвала лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров.
Но Россия видит глобальную цель: «Трудно сейчас сказать, но почему бы и нет? Я думаю, что это вполне возможно», - говорит Жуков, который также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Речь идёт о Санкт-Петербурге
На данный момент речь идёт о летней Олимпиаде-2028. Процесс выдвижения заявки юридически возможно начать не ранее 2020 года. «Советский спорт» будет внимательно следить за ходом этого процесса.