«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!

СКА третий раз в регулярке забросил девять шайб за матч и установил аутсайдеру КХЛ клубный антирекорд.



Почести с опозданием и третья сотня

Клубы КХЛ продолжают чествовать тех, кто приехал с молодежного чемпионата мира в Канаде, где сборная России завоевала бронзу. Лучший бомбардир турнира Кирилл Капризов отметил возвращение четырьмя очками (2+2) в игре со «Спартаком» (5:3). Защитник Вадим Кудако помог «Северстали» победить «Сибирь» (4:3) голевой передачей. Ассистент Капризова Егор Рыков не удивил: очков не заработал, привез один гол в матче с «Авангардом» (5:3), закончил игру с показателем полезности «-1». Наверное, потому что его перед той не поздравили.

Однако в матче «Кузней» у него для печали причин нет: перед гимном 19-летнему защитнику в свитере национальной команды аплодирует весь Ледовый. А к 32-й секунде первого периода арена рукоплещет уже Антону Белову – он открывает счет, и это уже 200-я шайба СКА в регулярном чемпионате. Гости такую цифру смогут спокойно увидеть только в графе «пропущенные», если будут к первому перерыву пропускать по четыре, как в Петербурге: после Белова отличаются Виктор Тихонов (кстати, с передачи Рыкова), Александр Хохлачев и Евгений Дадонов.

В перерыве у болельщиков и журналистов сразу же возникает мысль: «А может десять?». В этом сезоне СКА был близок к двузначному количеству голов в матчах с «Югрой» (9:4) и «Барысом» (9:0), но не хватило и в этот раз. Во втором периоде дубль оформляет Вадим Шипачев, у которого этот матч 500-й в КХЛ, в третьем забивают Динар Хафизуллин, Павел Дацюк, Никита Гусев и Алексей Разумов – «Кузне» все-таки удается забросить, хотя это казалось чем-то нереальным. После матча у «Металлурга» 160 пропущенных голов. До третьей сотни и правда не так далеко.

«Говорил подопечным: в СКА есть игроки, которые не сразу стали ездить на «Мерседесах»

1:9 – это новый антирекорд новокузнецкой команды в КХЛ. Раньше «Кузня» не пропускала больше семи.

– Плохо, что установили антирекорд, – начинает пресс-конференцию главный тренер гостей Сергей Бердников. – Очевидно, что СКА на две-три головы выше. Это та команда, как уже писалось в прессе, которая может играть в НХЛ.

– Как вы мотивируете команду на такие матчи?

– На установке сказал, что в СКА есть игроки, которые не начинали сразу ездить на «Мерседесах», а ездили на УАЗиках, делали себе имя через труд, работу. Выходите, доказывайте, что вы хотите играть в командах, которые бьются за места. Главный тренер СКА и сборной, может, увидел каких-то кандидатов. К сожалению, у нас такое финансовое положение, что мы не можем приобрести лидеров, которые будут нас помаленьку тянуть, как локомотив. У нас некоторые игроки всего один-два сезона играют в КХЛ, все 60 матчей им сложно провести с такими переездами. Нужно время, нужен опыт.

– «Металлург» был и наглой, и дерзкой командой, – Олег Знарок не лукавит и исключительно хвалит аутсайдера КХЛ. – Соперник перебросал нас в какой-то отрезок матча. Молодые, задорные, бьются за каждый метр, за каждую шайбу. Мой коллега обучит их, характер есть у команды, но мастерства не хватает. А так: не зря оттуда постоянно забирают игроков, которые растут. Дай бог, чтобы было так в дальнейшем. «Кузня» здорово сыграла против ЦСКА, просто не хватило сил.

– Как удалось команду реанимировать после неудачной выездной серии?

– Еще давно реанимировали, уже четвертая победа.

– Получается, вывели команду на хороший уровень физический?

– После «Авангарда» я говорил, что сил хватает, никакой ямы не было. Психологически трудно было немного, не могли забить.

«Может, Овечкин обгонит Ягра, если будет играть до его возраста»

Александр Хохлачев не забивал в КХЛ с ноября. Он и играет редко – всего 16 матчей. Поэтому каждый гол для него ценен.

– Буду стараться играть так же, – нападающий и на льду скромен, и в общении тоже.

– Мы не настраивались на матч как на проходной, – объясняет крупный счет Евгений Дадонов. – Понятно, что «Кузня» потеряла шансы на плей-офф, но все равно они играют в хоккей. Например, провели хороший матч с ЦСКА. Забили удачно в начале. У «Кузни» тоже были шансы. Видел, что в первом периоде по броскам было 10-10. Так получилось, что у нас много залетело.

– Овечкин в НХЛ набрал тысячу очков. Кто-то из российских хоккеистов может его догнать в обозримом будущем? – с игроком сборной России можно обсудить еще достижение партнера по национальной команде.

– Читал статью, что шесть-семь россиян могут. Надеюсь, они все дойдут до этой отметки. За Александра я рад.

– Можно сказать, что это гордость для всего российского хоккея?

– Думаю, да. Он же по-моему не первый хоккеист из России, который набрал столько очков.

– Из действующих игроков Ягр набрал более 1800 очков. По силам Овечкину забраться на такую же высоту?

– Сложно сказать. Если будет играть до того же возраста, что Ягр – может, он его и обгонит. Но не всем дано столько играть.